Эгоисты, которых снедала ненасытная жажда наслаждений и почестей... "Мой ласковый зверь" — одна из лучших постановок театральной Москвы

В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь"

6:43 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Великая княгиня Ольга Александровна, дочь Александра Третьего и родная сестра императора Николая Второго, вдалеке от России, в последний год своей жизни, сделала откровенное признание в мемуарах о своей семье и Родине. Работа над книгой воспоминаний была последним служением Великой княгини родной земле. В этой книге она никого не оправдывала, старалась быть откровенной и беспристрастной.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская

"Главное для меня — справедливость", — написала она. Ольга Александровна не сняла ответственности со своей семьи и признала, что развал и революционный хаос в России начался по вине всех Романовых.

Она написала: "Не секрет, что царствование императора Николая Второго было трудным, причем с каждым годом проблем становилось все больше. В крушении дома Романовых были повинны не столько политики или интеллигенция, сколько сами Романовы. И нет никакого сомнения в том, что распаду Российской Империи способствовало именно последнее поколение Романовых. Дело в том, что все эти роковые годы наша династия, которой следовало бы являть собой самых стойких и верных защитников престола, не отвечала нормам морали и не придерживалась семейных традиций. Тем грешна и я".

В словах Великой княгини кроется горькая правда. Несмотря на внешний лоск и блеск двора, моральный облик монарших особ был далек от совершенства в реальной жизни. И, как следствие, пороки государя и его семьи заражали приближенных, а те в свою очередь "протекали" своими пороками ниже и так до самого дна…

На момент конца девятнадцатого, начала двадцатого века русское дворянство сверху до низу находилось в стадии разложения, деградации и духовного упадка. Об этом писали и Толстой, и Достоевский, и Чехов. У Антона Павловича Чехова есть ранняя повесть "Драма на охоте", она написана в 1884 году. Отечественные кинематографисты экранизировали это произведение в 1944 и 1978 годах. Есть переложение повести на язык театра. Однако к пьесе "Драма на охоте" обращаются не так часто.

Режиссер Андрей Житинкин в этом году на сцене Малого театра поставил по мотивам "Драмы на охоте" спектакль "Мой нежный зверь". Спектакль получился настолько волнующим, осмысленным, глубоким, что вполне претендует на одну из лучших постановок театральной Москвы.

Режиссеру удалось почувствовать не только личную трагедию главных героев, но и полный духовный распад и крах дворянского сословия позапрошлого века. А глубина замысла важна, когда берешься за классику! За большими окнами господского дома раскинулось запущенное, заросшее болото, окаймленное дремучим лесом. Во дворе покосившиеся колонны и копии античных статуй.

В хозяйской гостиной вроде бы еще бархат, лепнина, и золото, но сквозь пол уже проросла болотная трава и камыши, которые иссохли, как души обитателей этой усадьбы. Да и соседние не лучше. Как и сами соседи. Беспрерывно пьют, едят, сплетничают представители высшего сословия, не забывая по ходу событий унижать человеческое достоинство своих слуг, челяди и всех тех, кто беднее и рангом пониже.

Как отвратительны их мысли, поступки, иезуитские насмешки над простым людом. В постановке наглядно показаны особи в приличных, дорогих костюмах, которые не способны уважать других людей, искренне полюбить или сделать для своего народа что-то полезное. Сплошная либеральная болтовня и рефлексия… Прекрасная игра актерского ансамбля буквально с первых минут погружает зрителя в "болотный мирок" русского дворянства, приправленный нестройным цыганским пением, которое так любили русские помещики-кутилы и интеллигенция.

"Мой герой граф Корнеев, — говорит о своем персонаже народный артист России Александр Вершинин, — докатился до такого состояния из-за алкоголя. Он знает об этом, но ничего сделать не может — алкоголь, похоть, распущенность, вседозволенность. Все его беды от этого, поэтому он лишил себя возможности быть порядочным человеком. Его жаль конечно. Он сам говорит: "О проклятая слабость!"

Граф Корнеев не только пьет сам, но и спаивает других — бесконечные попойки, цыгане, охота, волокитство, праздное и пустое времяпровождение. И самое главное непомерный эгоизм. Также эгоистичен и ревнив Камышев. Один из главных героев пьесы, на которого падает подозрение в убийстве. Его обаятельно и импульсивно играет Андрей Чернышев. Надо отметить, что актер вступил в зрелую и насыщенную пору актерского мастерства и его участие в любом проекте становиться настоящим украшением постановки и подарком для зрителей.

О своем герое Андрей Чернышев говорит так: "Наверное, были какие-то вещи, которые подталкивали к разложению и деградации моего героя, но опять же виноват всегда человек, потому что у человека есть выбор. По сути Камышев хороший персонаж, но он скатился в пропасть… Но я очень надеюсь, что этот образ сможет послужить примером для современной молодежи. Вот это и есть сверхзадача, которой хотелось бы добиться в идеале, примером того, как не надо жить. Не хочется, чтобы мой герой вызывал сочувствие в своем отрицательном обаянии. И если кто-то задумается из молодых людей, значит, мы не зря старались".

Сомнения нет в том, что старания постановщиков оказались не напрасны. Версия драматической истории, которую дают в Малом театре вызывает восторг и восхищение!

Эта постановка абсолютна современна, она отвечает настроению сегодняшнего дня. По словам режиссера Андрея Житинкина, в главной героине Оленьке, гибель, которой не случайна, множество молодых девочек узнают себя: "Девочки, которые хотят любви и роскоши и, как всегда, по-русски сразу все и сейчас, и как мотыльки летят на огонь". А уж желающих поднести факел с обжигающим огнем в разлагающемся, буржуазном обществе, которое забыло о чести, нравственности, поверьте, предостаточно…

И хочется закончить статью снова словами из автобиографической книги княгини Ольги Александровны Романовой: "Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что слишком многие из нас были эгоистами, которых снедала ненасытная жажда наслаждений и почестей. Бог знает, что было за время такое, когда один только эгоизм царствовал над всеми другими чувствами: совести, долга и порядочности!"