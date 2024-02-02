Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская
В Театре на Трубной состоялся вечер поэзии: гостей собрал поэтический вечер телеведущий, актер, продюсер и режиссёр Владимир Глазунов

Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной

4:44
Культура » Театр

В Театре на Трубной прошел поэтический вечер телеведущего, актера, продюсера и режиссёра Владимира Глазунова. Владимир Глазунов известен тем, что провел более четырех тысяч прямых эфиров с самыми яркими артистами, поэтами, политиками, писателями, художниками, спортсменами, музыкантами в программе "Рожденные в СССР”.

Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной
Фото: театр на Трубной

Сегодня он регулярно проводит фестивали и концерты диско-музыки с участием звёзд советской эстрады и солистов ВИА. Владимир Глазунов много лет пишет талантливые стихи, его называют одним из лучших чтецов в нашей стране, "золотым голосом поэзии”.

Не изменяя своей многолетней традиции, актер собрал своих друзей на вечер, посвященный поэзии. Несколькими днями ранее он отметил свой день рождения, поэтому приурочил поэтическую встречу к своему празднику, а также к Татьяниному дню. Украсил вечер своими композициями музыкант Сергей Сиротин.

Первой на сцену ведущий пригласил актрису Татьяну Веденееву, она и открыла вечер.

"Спасибо тебе, Володя, за то, что придумал такие прекрасные поэтические вечера, — сказала Татьяна Веденеева, — и собрал в свой день рождения близких друзей, я рада, что пришло много зрителей. Мне тоже сегодня очень приятно получать поздравления с Татьяниным днём, как здорово иметь такое имя, просыпаешься, и вся страна про тебя помнит. Я хочу пожелать, чтобы все были здоровы!”

После поздравления блистательная актриса упорхнула со сцены. В театре на Трубной в этот вечер она играла премьерный спектакль "Тетка Чарлея”. Еще актрису можно увидеть в интересных постановках: "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное”, "На Трубе”.

Владимир Глазунов был тронут поздравлением и вниманием прекрасной актрисы, ему были приятные теплые слова. Поэт признался, что год для него был непростым, и вслед ушедшему году прочитал такие стихи:

"Этот год научил не измерять деньгами счастье,
Любовь количеством страданий,
Не бывает того, что длилось бы всегда
Не бывает так, чтобы все удавалось легко и сразу”.

 

В ожидании следующей гостьи Владимир Глазунов признался: "Глядя на эту женщину, понимаешь, что такое красота и доброта. Я преклоняюсь перед этой красивейшей и мудрейшей женщиной. Это — Ирина Алферова”. Зал встретил любимую актрису аплодисментами.

"Я поздравляю тебя с днем рождения! — произнесла Ирина Алферова, — день рождения — это замечательно, особенно когда в этот день звучат искренние поздравления! Я признаюсь, что верю в чудесные вещи, когда загадываешь желание и мысленно посылаешь его вверх, оно обязательно сбывается. А еще у моей мамы тоже день рождения, ей исполняется 102 года! Она очень бодрая и очень любит общество”.

Ирина Алферова прочитала имениннику трогательные стихи, в этот вечер она была в прекрасном настроении и излучала позитив. Актриса в этом году невероятно занята, в театре ее можно увидеть в спектаклях: "Толстого нет”, "Шинель/Пальто”, "На Трубе”, "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное”, в течение сезона готовятся новые постановки.

Но также по гастрольному графику актрисы можно изучать карту нашей необъятной страны: Чебоксары, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, поэтому огромная радость для всех, что Ирина Алферова выкроила время и появилась на сцене, чтобы поздравить именинника.

Весь вечер Владимир Глазунов приглашал на сцену интересных, творческих людей. Время, которое отдали на откуп поэзии, пролетело стремительно.

 

Певица Мириам Мирабова исполнила в качестве подарка потрясающую музыкальную композицию, восхитив зрителей своим завораживающим меццо-сопрано. Эта исполнительница достойна самых лучших площадок мира, она много выступает в разных странах, но любимым городом для своих выступлений всегда считает Москву. Только в Москве есть такой благодарный и восхищенный зритель. Еще певица призналась в любви к ведущему и отметила, что у Владимира Глазунова есть одно очень хорошее качество:

"Верность — это редкое качество, его никогда не сыграешь, либо есть в человеке, либо нет. А Владимир верен: жизни, людям, искусству”.

Слова певицы оказались истинной правдой. Верность и любовь к поэзии ведущего восхитила в этот зимний, январский вечер всех присутствующих, всех, кто пришел в театр на Трубной, чтобы окунуться в душевную атмосферу стихов.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Новости Все >
В Россельхознадзоре обеспокоены поставками небезопасных бананов из Эквадора
Картошка в духовке с пармезаном
Популярные хосты: рассказываем для начинающих садоводов
Yle: в допинг-пробе Валиевой был обнаружен разрешённый препарат, обладающий анаболическим эффектом
Спикер МИД Украины потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе
Ученые провели психологическое тестирование амурских тигров
Директор департамента продаж рассказала, какие квартиры нужно покупать сейчас
Киевский эксперт Бортник: "Не думаю, что будет перелом в войне"
Сергей Жуков рассказал о неписаных правилах в своей семье: за спиной всегда стоит жена
Зачем нужен пилинг для кожи головы и как его выбрать
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская Элита никогда не приносила России счастье, но от врагов защищала Сергей Лебедев
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
Последние материалы
Элита никогда не приносила России счастье, но от врагов защищала
США от удара по Ирану сдерживают прошлые неудачи
Сергей Жуков рассказал о неписаных правилах в своей семье: за спиной всегда стоит жена
Зачем нужен пилинг для кожи головы и как его выбрать
Ученые заявили, что чернослив полезен для людей в зрелом возрасте
Британия отказалась от сухопутной операции в Йемене после угрозы хуситов
Можно ли наливать бензин в пластиковую тару
Организаторы "Нашествия" перенесли рок-фестиваль на 2025 год
Очень вкусный заливной пирог с капустой на сковороде
Сельдерей потребляют в пищу по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников