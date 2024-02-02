В Театре на Трубной состоялся вечер поэзии: гостей собрал поэтический вечер телеведущий, актер, продюсер и режиссёр Владимир Глазунов

Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной

4:44 Your browser does not support the audio element. Культура Театр

В Театре на Трубной прошел поэтический вечер телеведущего, актера, продюсера и режиссёра Владимира Глазунова. Владимир Глазунов известен тем, что провел более четырех тысяч прямых эфиров с самыми яркими артистами, поэтами, политиками, писателями, художниками, спортсменами, музыкантами в программе "Рожденные в СССР”.

Фото: театр на Трубной

Сегодня он регулярно проводит фестивали и концерты диско-музыки с участием звёзд советской эстрады и солистов ВИА. Владимир Глазунов много лет пишет талантливые стихи, его называют одним из лучших чтецов в нашей стране, "золотым голосом поэзии”.

Не изменяя своей многолетней традиции, актер собрал своих друзей на вечер, посвященный поэзии. Несколькими днями ранее он отметил свой день рождения, поэтому приурочил поэтическую встречу к своему празднику, а также к Татьяниному дню. Украсил вечер своими композициями музыкант Сергей Сиротин.

Первой на сцену ведущий пригласил актрису Татьяну Веденееву, она и открыла вечер.

"Спасибо тебе, Володя, за то, что придумал такие прекрасные поэтические вечера, — сказала Татьяна Веденеева, — и собрал в свой день рождения близких друзей, я рада, что пришло много зрителей. Мне тоже сегодня очень приятно получать поздравления с Татьяниным днём, как здорово иметь такое имя, просыпаешься, и вся страна про тебя помнит. Я хочу пожелать, чтобы все были здоровы!”

После поздравления блистательная актриса упорхнула со сцены. В театре на Трубной в этот вечер она играла премьерный спектакль "Тетка Чарлея”. Еще актрису можно увидеть в интересных постановках: "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное”, "На Трубе”.

Владимир Глазунов был тронут поздравлением и вниманием прекрасной актрисы, ему были приятные теплые слова. Поэт признался, что год для него был непростым, и вслед ушедшему году прочитал такие стихи:

"Этот год научил не измерять деньгами счастье,

Любовь количеством страданий,

Не бывает того, что длилось бы всегда

Не бывает так, чтобы все удавалось легко и сразу”.

В ожидании следующей гостьи Владимир Глазунов признался: "Глядя на эту женщину, понимаешь, что такое красота и доброта. Я преклоняюсь перед этой красивейшей и мудрейшей женщиной. Это — Ирина Алферова”. Зал встретил любимую актрису аплодисментами.

"Я поздравляю тебя с днем рождения! — произнесла Ирина Алферова, — день рождения — это замечательно, особенно когда в этот день звучат искренние поздравления! Я признаюсь, что верю в чудесные вещи, когда загадываешь желание и мысленно посылаешь его вверх, оно обязательно сбывается. А еще у моей мамы тоже день рождения, ей исполняется 102 года! Она очень бодрая и очень любит общество”.

Ирина Алферова прочитала имениннику трогательные стихи, в этот вечер она была в прекрасном настроении и излучала позитив. Актриса в этом году невероятно занята, в театре ее можно увидеть в спектаклях: "Толстого нет”, "Шинель/Пальто”, "На Трубе”, "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное”, в течение сезона готовятся новые постановки.

Но также по гастрольному графику актрисы можно изучать карту нашей необъятной страны: Чебоксары, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, поэтому огромная радость для всех, что Ирина Алферова выкроила время и появилась на сцене, чтобы поздравить именинника.

Весь вечер Владимир Глазунов приглашал на сцену интересных, творческих людей. Время, которое отдали на откуп поэзии, пролетело стремительно.

Певица Мириам Мирабова исполнила в качестве подарка потрясающую музыкальную композицию, восхитив зрителей своим завораживающим меццо-сопрано. Эта исполнительница достойна самых лучших площадок мира, она много выступает в разных странах, но любимым городом для своих выступлений всегда считает Москву. Только в Москве есть такой благодарный и восхищенный зритель. Еще певица призналась в любви к ведущему и отметила, что у Владимира Глазунова есть одно очень хорошее качество:

"Верность — это редкое качество, его никогда не сыграешь, либо есть в человеке, либо нет. А Владимир верен: жизни, людям, искусству”.

Слова певицы оказались истинной правдой. Верность и любовь к поэзии ведущего восхитила в этот зимний, январский вечер всех присутствующих, всех, кто пришел в театр на Трубной, чтобы окунуться в душевную атмосферу стихов.