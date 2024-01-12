Мистика, да и только: спектакль "Не все коту масленица" наполнен странными совпадениями

Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений

5:25 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Посленовогодний театральный сезон в театре Моссовета начался с одного из самых интересных спектаклей "Не все коту масленица", в постановке режиссера Виктора Шамирова.

Фото: Пресс-служба Театра им. Моссовета

Этот спектакль не сходит со сцены вот уже семь лет подряд, сыгран более ста раз и значится в репертуаре театра рекордсменом по наградам. Создатели и участники спектакля были удостоены наград: премия города Москвы в области литературы и искусства (Премия "Звезда Театрала" в номинациях "Лучший спектакль малой формы" и "Лучшая мужская роль второго плана" (Ипполит — Станислав Бондаренко). Премия газеты "Московский комсомолец" в номинации "Лучший спектакль" (малая форма). Здесь можно отметить, что это единственный в истории театра спектакль-номинант премии "Золотая маска".

Также 26 декабря 2023 года заслуженная артистка РФ Ольга Анохина отметила свой юбилей на сцене Театра Моссовета в спектакле "Не всё коту Масленица" в роли Феоны. И будем надеяться, что это еще не все награды и премии, так как действо по пьесе драматурга Островского дарит зрителям невероятное эстетическое удовольствие — любоваться настоящими артистами.

Яркое украшение спектакля игра народного артиста РФ Евгения Стеблова. Герой Стеблова — купец Ермил Зотыч хоть и стар, но хорош собой. Важная, степенная походка богатого человека, нарядный сюртук, лаковые штиблеты. Лукавая улыбка, из глаз так и брызжут искры, как охота на молоденькой жениться… Ермил Зотыч уверен, что он может купить всех за свои деньги. Все ему продадутся и покорятся. Первую жену он уморил до смерти, сыновей своих не понимает и не принимает. Трясущимися от жадности руками, носит он подарочки в дом молодой и бедной невесты. Да еще прилюдно сообщает цену, чтобы она чувствовала неловкость и смущение.

Стеблов играет непривлекательную по своим человеческим качествам роль, он сыпет колкостями в адрес обедневших людей, от этого даже физически становится неприятно. До чего ему нравится унижать несчастных и попрекать зависимых от него куском хлеба. Тут актер холоден, отстранен, надменен. А как он умеет вальяжно усаживаться на лавочку, и, закинув ногу на ногу, кинуть обидное оскорбление своему работнику. Такого Стеблова еще никто не видел.

Но каждый раз выход артиста на подмостки — это огромное наслаждение. Актер не балует зрителей своими ролями, не мелькает в сериалах, не гастролирует с антрепризами по городам и весям. Увидеть его незаурядный талант сегодня можно не так часто. Недавно Евгений Юрьевич был госпитализирован и все спектакли с его участием были отменены. Но, к счастью, сейчас артист чувствует себя прекрасно, полон энергии и желания работать. В январской и февральской афише его можно увидеть в "Соло для часов с боем" и "Не все коту масленица".

8 декабря Евгений Юрьевич отпраздновал день рождения и с новыми силами приступил к работе. А вообще цифру 8 — можно назвать приятным мистическим совпадением. В этом году спектакль открывает восьмой сезон. 8 декабря также отпраздновала свой день рождения и заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина. Увидеть блестящий актерский дует артистов, празднующих свой день рождения в один день — это подарок для зрителя, который верит в хорошие приметы. Цифра 8 символизирует бесконечность и долголетие. Что хочется и пожелать этим прекрасным артистам, которые создали интереснейшие образы в этой постановке.

Образ вдовы Дарьи Федосеевны Кругловой, в исполнении Елены Валюшкиной полон скрытой насмешливой иронии. Вроде бы как вдова покорилась ударам судьбы, но между слов и дел ее проглядывает стойкость и непокорность. Ее дочь Агния — Юлия Хлынина — при всех данных героини так же комична, как и ее партнер — любимец публики, красавец Станислав Бондаренко (Ипполит).

Две небольшие роли — Нины Дробышевой (Феона-ключница) и Яны Львовой (кухарка Маланья) — добавляют и демонической краски, и русского "авось" в эту комедийную историю, похожую на сказку.

Дарить ощущение сказки и погружать в удивительный волшебный мир театр Моссовета умеет и любит. Постановки театра Моссовета — это всегда неожиданные эмоции, отвлечение от серых будней и праздник вдохновения. Поэтому практически на всех спектаклях аншлаги, залы полны искренними поклонниками и благодарными зрителями. В интернете восторженные отклики и рекомендации друзьям.

В предвкушении настоящего интеллектуального удовольствия на Большую Садовую 16, зритель приезжает со всех уголков нашей необъятной страны. А пожелания руководства театра своему зрителю такие:

"Пусть 2024-й будет наполнен глубокими чувствами и обогащающими переживаниями! Желаем здоровья вам и вашим близким, сил и энергии, ярких впечатлений и эмоций, театральных и не только! Мы хотели бы выразить Вам сердечную благодарность за то, что Вы были с нами в уходящем году! За Ваши эмоции, аплодисменты, отзывы — это очень ценно и дорого для нас! Мы неизменно рады видеть Вас в нашем театре!"