Дмитрий Корнилов: "Россия — это отдельная цивилизация"

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Дмитрий Корнилов: "Пусть Новый год принесет мир, процветание и радость вашей огромной стране, которая сияет на весь мир своей культурой и своими традициями!" Фото: автор

Потомок русского адмирала Корнилова Дмитрий Корнилов живет постоянно во Франции, но периодически посещает Россию. Его визиты связаны с его культурно-просветительской деятельностью, всю жизнь Дмитрий Евгеньевич занимается вопросами русской эмиграции во Франции. И как общественный деятель, продюсер он тесно поддерживает связи с родиной своих предков, освещает и популяризирует во Франции бесценный вклад в европейскую культуру, который достался от русских "французов".

Дмитрий Корнилов принимает участие во многих антифашистских акциях, проходящих во Франции, устраивает культурно-социальные встречи в Париже, пишет статьи и снимает документальное кино, направленное на укрепление сотрудничества между Россией и Францией.

Его фильмы о русских эмигрантах, сохранивших бесценное культурное

наследие, демонстрируются по всему миру с огромным резонансом. Также Дмитрий Евгеньевич поддерживает на разных уровнях и российских кинодокументалистов. Недавно Дмитрий Корнилов побывал в качестве

почетного гостя на Международном кинофестивале "Победили Вместе" в Сочи.

— Дмитрий Евгеньевич, ваш приезд в Сочи состоялся впервые?

— Да, в Сочи я приехал впервые. Много раз бывал в Москве, Санкт-Петербурге, объездил весь Крым, посещая памятные места захоронения моего предка. В Сочи я прилетел по приглашению организаторов

фестиваля "Победили Вместе" и, пользуясь случаем, мне хочется отдать дань уважения и восхищения людям, которые превратили этот документальный фестиваль в настоящее международное событие. Это

продюсеры Владимир Рузин и Лина Богатырь и их достойная команда. Я приветствую их необыкновенную доброту, жизнерадостность, динамизм и высокий профессионализм. Они собрали на фестиваль самых лучших документалистов не только России, и, но и всего мира. На фестивале документального кино я посмотрел множество интересных фильмов, они особенно привлекли мое внимание. Победителям я вручал призы и сердечно поздравлял с наградой. А еще хотел отметить, что несмотря на все происходящие проблемы фестиваль проходил в дружелюбной

обстановке.

— Может быть у вас есть желание пригласить режиссеров-документалистов в Париж с их фильмами?

— К сожалению, сейчас любая тема, связанная с Россией, воспринимается не очень благожелательно. Я хотел пригласить Сергея Дебижева, режиссера-документалиста, и показать его красивые фильмы, но

сейчас французы не хотят смотреть русское кино и не хотят ехать в Россию. Придется ждать, когда эта ситуация закончится.

— Массовые беспорядки, которые произошли летом во Франции, освещались во всем мире. Проблемы с агрессивно настроенным арабским населением пошли на спад?

— Безусловно то, что произошло во Франции летом, было ужасно, но по-прежнему ситуация нестабильна, и даже есть французы, которые хотят покинуть страну, потому что не знают, что их ждет завтра в собственном доме.

Также война на Украине и в Израиле отражается на Франции, другого слова, как ужас, я не могу подобрать.

Сейчас меньше стали говорить о России и Украине, больше говорят о войне в Израиле, но напряженность по-прежнему существует. В воздухе

витает электричество, оно ощутимо на каждом шагу, в Париже постоянно проходят демонстрации, а политическая и социальная ситуация легко

воспламеняется. Я боюсь худшего. Чтобы забыть настоящий Париж, предаюсь, как однажды выразился мой друг, актер Робер Оссейн, ностальгии и вспоминаю свою последнюю поездку в Россию, где увидел много улыбающихся русских лиц.

— А говорят, что французы большие оптимисты и ничто не сможет омрачить их жизнелюбия.

— Раньше французы были большими оптимистами, а сейчас оптимизма поубавилось. Как уже сказал, у нас огромные сложности с эмигрантами, которые лишают граждан уверенности в будущее. Слишком много

арабского населения, не желающего жить в содружестве с основным населением, поэтому политический климат во Франции оставляет желать

лучшего. И я бы не сказал, что в новогоднем Париже царит веселье, беспечность, или искреннее настроение, если признаться откровенно стало слишком тяжело жить.

Последние пятьдесят лет во Франции была замечательная жизнь, у французов была работа, они прекрасно зарабатывали и жили спокойно, была стабильность. В нашей стране было приятно находиться, и граждане чувствовали себя в безопасности, а сегодня этой безопасности нет. А есть

районы, в которые местным жителям категорически нельзя заходить, также посещать некоторые кафе, бистро, магазины, спускаться в метро на станции, где можно серьезно пострадать от арабского контингента.

Еще Франция сегодня переживает большую утрату, буквально в канун праздников ушел великий человек — Патрик Бюиссон. Он десять лет был ключевым советником президента Николя Саркози, последним влиятельным защитником традиционных католических ценностей, один из немногих в Европе, который открыто выступал против ЛГБТ-сообществ. Не все французы его в этом поддерживали, он имел много противников. Но тем не менее это был очень важный человек для французской культуры. Бюиссона можно сравнить с философами Вольтером и Дидро. Он автор 20 книг, его последняя работа "Декаданс" — политико-исторический анализ эволюции общества за более чем полвека, имеет большую ценность для всей европейской культуры.

— Вы знали его лично?

— За свою долгую жизнь я встречался со многими, и у подавляющего большинства пересекающихся личностей сложились отношения, в общем, обычные.

Некоторые из этих встреч были более необычными, и, наконец, крошечная их часть была самой ценной. Моя встреча с Патриком Бюиссоном была одной из таких. Я разделял с ним то же мнение и те же опасения по поводу трагической судьбы западной цивилизации.

Нас одушевляло похожее сознание, ощущение, что мы, жители Запада, долгое время стояли лагерем на руинах. Короче говоря, мы разделяли, как мне кажется, одинаковые ценности. Патрик Бюиссон очень помог мне с созданием фильма "Альбатрос", в ленте присутствует его интервью, в котором он говорит о сообществе русских во Франции. Мы планировали

после Нового года встретится с ним в Париже пообедать и пообщаться, а 26 декабря его не стало.

Мне грустно от того, что уходят лучшие сыны Франции, и особенно те, кто был положительно настроен в сторону России. К счастью, во Франции есть такие люди.

— Недавно появилась информация, что внук Шарля де Голля, Пьер де Голль рассматривает для себя возможность получить гражданство РФ. Он заявил об этом на Форуме объединенных культур, который проходил в Санкт-Петербурге. Как вы относитесь к этой новости?

— Почему бы и нет, он хорошо относится к России. Я его знаю, встречал неоднократно, он замечательный человек. Пьер де Голль обожает Россию и приезжал по приглашению президента Путина. Конечно, многие французы не одобряют его действие и выступают против его содружества с русскими, вплоть до скандала. Но я не думаю, что у него будут проблемы, все-таки слишком высокий статус для Франции. Его дед Шарль де Голль — это символ независимости Франции. Во время Второй Мировой войны он возглавил Сопротивление и боролся с фашизмом. И это совершенно не странно, что его внук так расположен к России. В нашей стране есть граждане, поддерживающие Пьера де Голля, но они не смеют открыто высказать свое мнение, они не настолько защищены, как он.

— В прошлые годы для фестиваля "Победили Вместе" вы специально привозили приветствие от известного французского актера Пьера Ришара. Нам россиянам это было очень приятно. Вы по-прежнему с ним общаетесь? Что он говорит о происходящем в нашей стране?

— К сожалению, с Пьером Ришаром пока не общаюсь, когда я ему позвонил, он спросил меня: "Ты с кем?" Я ответил: "Я с Россией". Тогда он сказал: "Не звони мне". Я знаю, что его мнение уже изменилось, но пока

мы прервали общение. Также я крепко поссорился с Машей Мериль. Для тех, кто не знает, Маша Мериль — это дочь князя Владимира Анатольевича Гагарина. Она французская актриса, писательница и продюсер русского происхождения. Увы, я с многими своими друзьями на политической почве разругался. Но хочу сказать, что спустя год некоторые уже позвонили с извинениями и сообщили, что их взгляды на происходящие события меняются. Я ответил, что необходимо, чтобы прошло еще какое-то время и тогда мы будем говорить на эту тему основательно.

Сейчас стараюсь принципиально ни с кем не обсуждать политические вопросы, мы обсудим их позже, когда откроется вся правда. Среди французов много умных интеллигентах людей, они все прекрасно понимают, но пока нельзя выражать свое мнение громко.

— Вы планировали снимать документальный фильм о вашем друге актере Робере Оссейне?

— Я общаюсь с его женой Кэндис Пату, она дала согласие на документальный фильм, мы с ней его обязательно снимем и привезем к вам. Оссейн обожал все, что связано с Россией, хорошо говорил на русском языке, много сделал для русской эмиграции, особенно когда был женат на Марине Влади, это его первая жена. И потом он всегда живо интересовался всем, что связано со страной, откуда его корни. Я узнал от его поклонников, что у вас его полюбили не только из-за фильма "Анжелика", но также знают по фильму "Профессионал", где он сыграл с Бельмондо. Они были очень дружны, и Жан Поль Бельмондо уговорил его сниматься в этой картине. Поначалу, когда Робер Оссейн прочитал сценарий, отказал режиссеру, ему не понравилась отрицательная роль. Тогда Бельмондо позвонил ему и настоял, чтобы он сыграл вместе с ним. Об этом мне рассказывал сам Робер. Я не знал, что фильм "Профессионал" в России очень популярен, узнал только недавно. В документальном кино хотел бы рассказать о том, какой Оссейн был уникальный потрясающий человек. Рад, что в России его помнят.

— Как продвигается работа над вашим документальным фильмом "Белые русские на Ривьере"? Когда российский зритель сможет увидеть вашу картину?

— У меня уже снято два документальных фильма, но я не могу их закончить, сейчас сложность с продюсерами, как уже сказал, все, что связано с Россией, рассматривается недоброжелательно. Первый документальный фильм "Альбатрос" об актере Иване Мозжухине прошел на российских экранах и по телевидению с большим успехом. Было огромное количество положительных отзывов и статей в прессе. Второй фильм рассказывает о русских на Ривьере, в частности о писателе Иване Бунине, который там жил много лет. И третий фильм, сейчас подбираем название, он также о русской эмиграции. Вы знаете, что я всю жизнь работал и снимал во Франции только о своих соотечественниках, русская эмиграция — огромный пласт культуры, о котором нельзя забывать.

Это очень интересные проекты, и я был рад, если бы в России продюсеры заинтересовались этими фильмами. В первую очередь они важны для

российской культуры и истории. Я часто бываю в России и готов встретится и обсудить с продюсерами дальнейшее сотрудничество.

— В прошлом году вы прилетали в Москву для того, чтобы представить свой фильм "Альбатрос" в дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ. Какое впечатление осталось от общения со студентами академии?

— У нас состоялся большой интересный разговор, мне задавали много острых вопросов, но самое главное, я был потрясен совершенным знанием французского языка, не ожидал, что ваша молодежь так хорошо говорит и отлично знает культуру Франции. Увидел начитанных, культурных, умных студентов, рад за будущее российской дипломатии. Меня впечатлил интерес высших вузов к истории русской эмиграции.

— Дмитрий Евгеньевич, позвольте выразить вам восхищение за то, что вы поддерживаете русскую культуру во Франции на самом высоком уровне. А также находите время посетить нашу страну для

укрепления связей.

— В этом году в Москве я пробыл всего несколько дней, основная поездка пришлась на Сочи. Когда я выезжал из Парижа, то взял с собой много теплой одежды, думая, что прилечу в декабрьский холод. Поездка лежала через Хельсинки и Санкт-Петербург, сейчас нет прямых рейсов из Москвы, и было довольно прохладно. Но, прилетев в Сочи, как говорят в России, я просто обалдел, — насколько там было тепло. Я согрелся. Многие женщины ходили в летних платьях, солнце, пальмы, мужчины тоже были одеты тоже по-летнему, я испытал приятный сюрприз. Планировал встретиться в Сочи с журналистом, но тот в это время находился в городе Архангельске. Я посмотрел на карту, в одной части страны было +23 градуса тепла, в другой — 6 градусов мороза. Боже, какая огромная территория!

Я пытаюсь донести до моих французских коллег, что Россия — это отдельная цивилизация, и с ней необходимо тесно сотрудничать. Надеюсь, что я буду услышан.

— Дмитрий Евгеньевич, произнесите пожалуйста для

наших читателей новогоднее поздравление.

— Мои самые искренние наилучшие пожелания вашим читателям! Мои молитвы и пожелания также относятся ко всему русскому народу, который был мучеником на протяжении всего двадцатого века. Я очень надеюсь, что 2024 год будет для России успешным годом! Пусть Новый год принесет мир, процветание и радость вашей огромной стране, которая сияет на весь мир своей культурой, и своими традициями! А для меня она остается всегда Святая Русь!