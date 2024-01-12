Максим Ильинов: слово "патриотизм" нужно запретить на мероприятиях

Максим Ильинов: патриотизм — это естественное состояние человека

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С началом СВО особенно актуальной стала тема патриотизма. Как воспитать его у детей, следует ли запретить на мероприятиях слово "патриотизм", почему современная эстрада не может быть носительницей русской культуры и в чём состоит национальная идея России, Pravda.Ru рассказал казачий рэпер, художник, основоположник казачьего поп-арта Максим Ильинов.

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— Cейчас у населения, в том числе у молодёжи, растёт интерес к национальной культуре, национальным песням. Является ли современная эстрада отражением этого запроса?

— Ещё до спецоперации мы были в Москве с большой программой современной казачьей культуры, и у нас возник большой спор с учёными мужами, ректорами московских университетов. В чём он заключался? Является ли современная эстрада носительницей русской культуры, и если она и есть русская культура, то многие люди не хотят быть к ней причастны. Потому что тогда ещё было царство всех этих моргенштернов, мат-перемат, наркотики, извращения, чайлдфри, при этом высмеивались:

многодетные,

православные,

все, кто любит Родину.

Я говорю: на чём мы будем строить тогда историю, эстетику, нашу новую страну? Православная вера — это основа нашего спасения, основа всей жизни. Вот мы с утра помолились, а дальше идёт обычная жизнь. В какой плоскости она идёт? Присутствует в ней мат или нет? Уничижаешь ты людей или нет? Берёшь чужое или пытаешься как творец создать своё?

Любое дело можно завалить и через добрые дела в ад попасть, если перегнуть палку, довести до абсурда. Всё нужно контролировать, потому что в национальной культуре сейчас чиновничий аппарат не ориентируется, он её боится. Мол, лучше ничего не делать, потому что мы в России не росли, мы в Европу ездили, а тут нам говорят про что-то своё, а что такое своё, мы забыли. Поэтому здесь ставку надо делать на людей творческих. Они как юродивые, про которых можно сказать: "Да это художники! Что с них взять?" Но они могут первыми по этому полю пройти, а потом бизнес подключится, чиновники, население. Вот мы и идём. И казаки тут в авангарде.

— Какие инструменты стоит применять государству и обществу, чтобы наше молодое поколение стало патриотами Родины?

— Я бы запретил слово "патриотизм" использовать на мероприятиях. Потому что оно как будто делается главным.

Патриотизм — это естественное состояние любящего человека, его не надо никак воспитывать. Если мы упустили обычную любовь к сестре, брату, маме, дому, ты ничего не вырастишь.

У нас как было? Вот мы едем с дедушкой на мотоцикле "Днепр", я сижу на баке, пахнет бензином, мы накосили. Чайки летают, стрижи, ласточки. Я ходил по этой земле, я её любил, эти растрескавшиеся дороги между полей, арбузы. То есть мы не знали даже этих слов тогда. Мы просто любили.

И когда началась эпоха перемен, мы поехали в Европу, нам говорят: "Макс, давай попрём в либерализм, бери запрещённые повестки, ты будешь богатейшим художником со своими талантами". Я сказал: "Нет". Не потому, что мне государство запретило, а мне там просто скучно.

Мне с нашими стрижами и ласточками было гораздо круче, чем в Галерее современного урбанистического искусства в Берлине. Одна ласточка у бабушки, в гнёздышке, мне казалась дороже всего немецкого либерального искусства.

Первоочередность государственной задачи в том, чтобы на самом верху осознали: национальная идея страны нашей — это только богоцентричность. И если будут просто показывать, что такое обычная любовь, то обычный "Тимур и его команда" победит любые злые фильмы. Вершина пирамиды — любовь, и всё вокруг само выстроится. А когда любви нет, то делай что хочешь ("социалкой" занимайся, проводи олимпиады), но если человек человека не любит, муж не любит жену, брат не любит брата, тогда всё рушится, дети не рождаются, скреп нет никаких. До Тихого океана казаки бы не дошли, если бы не имели любви и чувства долга, ответственности друг перед другом.

Я бы перенастроил культуру начиная от мультиков, кино, эстрады и т. д. Ничего бы не запрещал, но дал новую платформу: "Ребята, кто мыслит, как мы, заходите сюда, тут есть все возможности, давайте пробовать".

— Что бы ты пожелал нашим зрителям и читателям в новом году?

— Бойцы наши настолько уже на войне обкатались, опыта набрались, это уже настоящее фронтовое братство с нормальной головой и ценностями. Этого будет достаточно, чтобы наша страна засияла. Поэтому решимости, любви, здоровья и молитвенной поддержки друг за друга, братья!

— Спаси Христос.