Дмитрий Астрахан: "Не забывайте ходить на спектакли и получать удовольствие!"

Театр на Трубной переживает небывалый творческий подъём. Премьера за премьерой, поэтические вечера, разнообразные творческие встречи и интеллектуальные проекты. И вот опять новая постановка под названием "Безумные влюбленные".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы by Фото из личного архива Дмитрия Астрахана

Это уже третья громкая премьера в этом сезоне. Спектакль по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега, над которым работали молодые и талантливые режиссёры Максим Иванов и Марина Ведяскина можно назвать одним из лучших зрелищ театральной Москвы.

Яркая, радостная, искрящая юмором постановка необходима московскому зрителю, у которого впереди долгая морозная, а порой слякотная зима. И когда на сцене цветут апельсиновые деревья и в зале буквально проносится тонкий запах фруктов, то, возможно, пасмурные дни покажутся короткими и не такими серыми. "Безумные влюблённые" можно смело назвать чудесным предновогодним подарком, оставляющим у зрителя приятное солнечное послевкусие….

Художественный руководитель спектакля заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан рассказал Pravda.Ru об этом спектакле и Театре на Трубной.

— Дмитрий Хананович, как долго вы вынашивали идею поставить спектакль и сколько времени ушло на постановку?

— Когда я возглавил театр, это была одна и с первых идей, которая показалась наиболее интересной с точки зрения адаптации материала к нашему залу. Ни для кого не секрет, что у нас всё-таки специальное пространство, там ни карманов, ни порталов, ни колосников, наша сцена формально не театральная, но пространство чрезвычайно интересное, и каждый раз мы адаптируем пьесу именно под нас и стараемся с этим пространством взаимодействовать.

Спектакль "Безумные влюблённые" — это такой своеобразный привет Лопе де Вега через века. Никогда ранее до этого в театре пьесы испанского драматурга не игрались, поэтому мы подошли к постановке основательно и работа над этим спектаклем заняла полтора года. Обсуждалась пьеса, художник придумывал сценическое решение, костюмер разрабатывал эскизы, и вдруг стало понятно, что надо делать новый перевод, и мы пошли на это серьёзное решение. Пригласили нового автора, переводчика, так как нам хотелось уйти, с одной стороны, от некой ханжеской стыдливости, которая присутствовала во всём в советское время, а с другой стороны — не перестараться, работать на грани.

Это была сложная затея с переводом, но в результате все актёры оценили работу, стих был лёгким, быстро запоминался и получился "вкусным", произведение заиграло новыми красками. Ведь площадной театр, когда много столетий назад игралась эта пьеса, был более грубый, народный, в нём присутствовали скабрезные шутки, всё было проще, поэтому хотелось, с одной стороны, эту народную стихию оставить, но при этом, естественно, остаться в рамках приличия, потому что спектакль будут смотреть ещё и дети.

— Много столетий назад, когда игралась эта пьеса, возможно, был другой зритель. Насколько понятны современному зрителю ситуация и юмор того времени?

— Первоначально пьеса называлась "Хитроумная влюблённая", у нас название звучит так: "Безумные влюблённые", — это название нам показалось интереснее.

И надо отдать должное великому драматургу, для того времени это была совершенно новаторская пьеса. Молодая женщина сама выбирает себе мужа и делает всё, чтобы он стал её супругом. В то время позволить себе влюбиться не по приказу родителей, а самой выбрать мужчину, сплести интригу, спровоцировать ситуацию, чтобы получить его себе в супруги, — вещь неординарная. Это был настоящий гимн женщине от Лопе де Вега. И в этом смысле история очень современная: "Девушки, ваше счастье в ваших руках! Если хотите быть счастливой, то включайте мозг! Одной красоты для счастья недостаточно".

В пьесе есть текст от мамы нашей героини:

"Надо быть благонравной, и тогда ты благоразумной прослывёшь. Что ищет каждый кавалер? Не благородства ли пример".

"Нет, — отвечает наша героиня, — современный мужчина ищет деньги и красоту".

А по сюжету она не очень красива и богата, но хочет заполучить в мужья бесспорного красавца. И за это стоит побороться и в итоге победить. На мой взгляд, в этой истории есть современность. Она может быть полезна зрителю, как минимум, советом. Мужчины должны вынести, что надо быть начеку. А женщины должны понять, что женское счастье — это работа, это тяжёлый труд. А наша задача, оставаясь в рамках классического текста и той стилистики, пробиться с этой идеей к сегодняшнему зрителю.

— Первые показы спектакля уже начались, и по всей Москве разнесся слух, что в постановке костюмы невероятной красоты, спектакль стоит посмотреть уже только ради костюмов.

— Костюмы у нас роскошные, их создал дизайнер Андрей Климов. Мы уже работали с ним в спектакле "Леди на день" и поняли, что он совершенно блестящий художник, для нас большая удача заполучить такого профессионала. Он чрезвычайно востребован, в его костюмы "одеты" все лучшие театры нашей страны от Владивостока до Астрахани.

Конечно, костюмы получились недешёвые, но зрителю стоит увидеть какая тщательная проработка каждой детали, сколько искусной ручной работы, как всё сделано с любовью и мастерством. Получилось настоящее произведение искусства, которое с первой же минуты действия погружает зрителя в атмосферу Испании и настраивает на радостный лад.

Мы с волнением ждали этой встречи со зрителями и, увидев на премьере их восторженные глаза, поняли, что попали в точку.

И историей,

и сценическим решением,

и костюмами,

и музыкой,

и прекрасными декорациями в стиле роскошного барокко, которые создала Анастасия Глебова.

Спектакль получился событийным и ярким.

— В Театре на Трубной сейчас серьёзная тенденция: театр зажигает новые имена. Корифеи боятся, что им не хватит работы и их здорово потеснят. Как планируете выстроить дальнейшую стратегию?

— Как планировал, так и выстраиваю. У нас 30 человек в труппе, труппа маленькая, и, естественно, молодёжь будет появляться в большом количестве. Это не моё желание, а вопрос необходимости.

Сейчас Роман Самгин начинает репетировать новую пьесу, будут и наши актёры, и приглашённые. Плюс приходим к выводу, что необходимо два состава. Мы понимаем, что артистам надо сниматься, сегодня много сериалов, их постоянно зовут, жизнь есть жизнь.

Я за то, чтобы у режиссёра был выбор, и было много хороших артистов, и чтобы все приживались и работали. Все наши корифеи заняты. Елена Санаева прекрасно сыграла в премьере "Красавец мужчина", работает и в других постановках. На Ирину Алфёрову ищется новая пьеса, предлагаются названия, всё обсуждаем. На Татьяну Васильеву бралась пьеса "Семейный шкаф", но в последний момент Татьяна сказала, что ей что-то не нравится. И это понятно, творческие поиски. Мы пригласили Елену Проклову, она прекрасно сыграла. У Татьяны Веденеевой также много пьес. Юрий Чернов играет в премьерной постановке "Час тишины", и мы ждём новый материал. Все "первачи" играют очень много. Александр Галибин просил меня его отпустить, он снимает два новых фильма, а потом обещал вернуться на "Даму с камелиями", которая планируется в будущем году.

Помимо наших артистов, должны быть новые люди, чтобы театр нормально работал, так как мы постоянно расширяем репертуар. Чтобы выпускать четыре премьеры в год, надо иметь рабочую труппу 70-80 человек. А все, кто "тащил" репертуар данного театра, — они и дальше "тащат". Тут все чётко, никто из них не ущемлён, а наоборот, дозагружен.

— Вас интересует не только классика, но и пьесы молодых драматургов? Чему отдаёте наибольшее предпочтение?

— Новые пьесы мы с интересом рассматриваем и изучаем. Мне интересно, чтобы были спектакли разного стиля, разного жанра, разного взгляда, но при этом должны быть мощная драматическая основа и фундаментальный подход к материалу, чтобы внимательно читался автор, тогда появляется что-то индивидуальное.

— В этом году исполнилось 30 лет культовому фильму "Ты у меня одна". Вы сняли в этой картине замечательных актёров: Марину Неёлову и Александра Збруева. Есть ли у вас желание пригласить этих актёров в Театр на Трубной и поработать вновь? Может быть, как вариант какой-то сценический ремейк?

— По поводу ремейка — тут всё сложно, мне кажется, что стоит оттолкнуться от нового материала. Я знаю, что Александр Збруев востребован в своём театре и Марина Неёлова загружена работой, но если мне предложат хороший материал, то, конечно, на эту тему подумаю. Главное, чтобы это было интересно зрителю.

— Дмитрий Хананович, можно ли получить от вас театральное новогоднее поздравление для читателей Pravda.Ru, которые тоже являются вашими зрителями?

— Мне хочется поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать людям, чтобы они не забывали ходить на спектакли и получали удовольствие!

В этом году мы поставили спектакли, которые можно смотреть в новогодние праздники всей семьей:

"Час тишины",

"Красавец мужчина",

"Семейный шкаф и его обитатели",

"Тётка Чарлея",

"Безумные влюблённые".

Мы надеемся, что после просмотра вам будет, что обсудить всей семьёй!

Фото предоставлены пресс-службой Театра на Трубной