В Новом Театре состоялась презентация художественного альбома

8:46 Your browser does not support the audio element. Культура

11 декабря в Новом Театре (Мясницкая, 7) состоялась презентация литературно-художественного издания "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом".

Фото: Пресс-служба Нового театра

Книга, созданная при поддержке частных благотворителей, фонда "Свете Тихий", компании Kama Flow и Президентского фонда культурных инициатив, посвящена православным монастырям.

Из более, чем 500 действующих монастырей, распложенных в разных регионах России, создатели этого необычного альбома режиссер, автор текстов Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов выбрали всего десять. Каждому монастырю отведена отдельная глава, имеющая строгую композицию: название, отражающее миссию монастыря, историко-литературное эссе и одиннадцать черно-белых фото, на которых запечатлены монастырские комплексы в единстве с природным ландшафтом.

При создании альбома авторы соблюдали несколько принципов, реализующих концепцию проекта:

монохромная (черно-белая) съемка — позволяет рассмотреть геометрию архитектуры, линии, детали, рельефы, фактуру;

снимали только экстерьеры — стены, порталы, купола, все то, что интегрировано в природу, что уходит в небо;

безлюдность (съемку проводили ранним утром) — это позволяет сосредоточиться на вечном, не преходящем, отстраненном от человеческой суетности.

выбор для каждого монастыря определенного времени года — когда обитель наиболее откровенно демонстрирует свою духовную миссию;

определение миссии единственным емким словом: царство, праведность, знание, аскеза, переход, политика, рубеж, воинство, тайны, подвиг.

съемка без применения дронов — ракурс взгляда художника должен быть естественным, таким же, как взгляд паломника или посетителя монастыря.

Презентацию провели в самом красивом зале Нового Театра, пространство которого, оформленное в стиле псевдоготика, оказалось абсолютно органичным и для разговора об этой необычной книге, и для вернисажа. Деревянные арочные створки распахнулись и открыли для гостей десять увеличенных фоторабот из альбома, сочетающихся с причудливой белой лепниной середины XIX века. Гости презентации, таким образом, оказались внутри экспозиции, что рифмовалось с тем погружением в тему русских монастырей, которое пришлось пережить создателям альбома.

Авторы книги посвятили гостей в замысел, рассказали, по какому принципу осуществлялся выбор монастырей, как шла вдумчивая и напряженная работа, продлившаяся больше года.

Встречу открыл художественный руководитель Нового Театра, режиссер, автор текстов альбома "Стена и слово" Эдуард Бояков. Он подчеркнул, что презентация книги не случайно проводится именно в театре: русский репертуарный театр-дом непременно включает в себя такой тип художественных событий, как выставка и знакомство с книгой. Он также выразил надежду, что выход книги станет стартом для развития этого проекта: обсуждается возможность экспозиции в Третьяковской галерее на Крымском валу, а также планируется цикл лекций о русских монастырях в Новом Театре в 2024 году.

Держа в руках альбом, первые экземпляры которого привезли буквально за минуты до начала презентации, Эдуард Бояков сказал:

Мы не претендуем на проповедь, не претендуем на научность, мы не будем вести речь с какого бы то ни было пьедестала. "Стена и слово" — это наше с Михаилом Розановым личное путешествие вглубь русского православия. Как творческие люди мы пытались дать внятный артикулированный взгляд на феномен русского монастыря, не разделяя культуру на светскую и церковную. Думаю, от такого разделения наша культура многое теряет. Монастыри вписаны в нашу ежедневную городскую жизнь, они слиты с ландшафтом, с природой. При этом они являются границей между земной жизнью и тем, что находится за ее пределами — отсюда подзаголовок: "Русский монастырь на границе с небом". Граница здесь — ключевое слово. Монохромность, в которой всегда работает Михаил Розанов, отражает этот смысл. Мы попытались задать себе вопросы, что такое русский монастырь. И дали на него свой ответ, в котором мы вовсе не претендуем на то, что нашими устами глаголит истина. Это путь к тому, чтобы разобраться в важнейшем феномене православной обители.

Каждый раздел книги посвящен свойству монастыря как герметичного организма. Что происходит внутри стен? Как энергия монастыря выходит наружу и взаимодействует с русским логосом? Мы нашли десять простых слов. Никаких прилагательных, наречий, причастий. Лаконичны и эссе: не более двух страниц. Каждая галерея открывается панорамным снимком. Затем мы заходим на территорию, и перед нами в определенной последовательности, которую мы тщательно выстраивали, предстает десять снимков.

Специфика Михаила Розанова как архитектурного художника проявляется в его понимании сути объекта, с которым он работает. Пропорции, линии, детали — их можно рассматривать часами. Каждый элемент несет семантическую нагрузку. Выбор монастырей — результат серьезной аналитической работы. Художник должен не только чувствовать, но и понимать. Важнейшее место в ряду избранных нами обителей занимает русский Север. Это особый вектор.

Эдуард Бояков и Михаил Розанов — давние друзья и партнеры, реализовавшие в свое время резонансный выставочный проект, связанный с советским архитектурным модернизмом. Розанов, мастер монохромной съемки, является одним из выдающихся современных фотохудожников, снимавшим многие архитектурные шедевры в России и Европе. Серьезное погружение в православную архитектуру для него — беспрецедентный опыт.

Михаил Розанов, фотохудожник:

Книга очень личная. Я раньше никогда не снимал храмы. В основном фотографировал светскую архитектуру. Лишь однажды делал выставку про соборы московского Кремля. Мы начали обсуждать этот проект два года назад, и тогда я стал читать про монастыри. Постепенно приближался к миру, который до этого не знал. Когда мы поехали в нашу первую экспедицию — ровно год назад — это оказался Кирилло-Белозерский монастырь… Признаюсь, я испытал огромное потрясение. Все что я прочитал, узнал, здесь увидел воочию. Первый раз в жизни у меня было такое эмоциональное погружение. В период наших многочисленных поездок мы с Эдуардом все время разговаривали, и я впитывал в себя новые знания, как губка. Много осознал и принял. Я очень изменился за это время. Изменил отношение к жизни. Самое необычное, что я видел, что произвело наиболее сильно впечатление — это Соловки… Соловки меня эмоционально перевернули. И, конечно, я был потрясен Посольским монастырем на Байкале. На мой взгляд, это идеальный монастырь. Безграничность белого Байкала, безграничность неба и крошечный монастырь, где всего 10 монахов. Другое измерение. Космос. Еще был поражен отношением братии. Всюду — ни одного кривого взгляда, только доброжелательность, готовность помогать, содействовать.

Подготовка такого проекта, которая предполагала поездки в самые дальние уголки России, могла осуществиться лишь при меценатской поддержке. Первым, кто поддержал идею Боякова и Розанова, был Кирилл Тишин, инвестиционный директор компании Kama Flow.

Кирилл Тишин:

Сегодня торжественный момент. На мой взгляд, современное искусство должно быть именно таким. Монохромность работ, безусловно, добавляет глубину запечатленным образам. Художник дает возможность взглянуть на монастырь по-другому, не так, как мы привыкли. Увидев этот ракурс, погрузившись в эту эстетику, человек затем сможет иными глазами посмотреть на монастырь в реальности.

Изданию альбома также содействовал фонд "Свете Тихий".

Диакон Даниил Булычев, директор благотворительного фонда "Свете Тихий":

Для нас большая честь быть причастными к этому событию, быть частью многогранной работы двух редчайших творцов — Эдуарда Боякова и Михаила Розанова. Русский монастырь дозволяет окунуться, и в культуру, и в историю, и в традицию, и в наследие. Именно церковь является носителем и хранителем духовно-нравственных идеалов, на которые нам сейчас необходимо опираться, принимая вызовы мира. Альбом "Стена и слово"- проводник к осознанию силы, красоты, могущества этих идеалов. Мне близки ощущения Михаила Розанова. Я сам — не из церковной среды, из обычной светской семьи. И мне понятны ощущения от соприкосновения с чем-то высоким и духовно важным для каждого человека.

Тексты Эдуарда Боякова лаконичны, емки, образны и очень необычны по жанру. Искусствоведческая и историческая информация, полученная в результате подробных исследованиях, изложена автором в художественной форме, носящей субъективно-поэтический, эмоциональный характер.

Именно эту черту книги отметила ее литературный редактор Елена Жосул:

Необычно и нестандартно участвовать в таком творческом мероприятии. Это слом шаблона и ментальный взрыв. Люди не привыкли к такому православному визуалу. Подобный стиль в православной культуре отсутствует напрочь. Ни на одном православном сайте или в СМИ ничего подобного нет. Я впервые увидела возможность художественной философии в разговоре про монастыри. Здесь нет той витиеватости, аляповатости православных медиа, цель которой привлечь паломников, покупающих сувениры. Здесь иная задача. Новаторский момент — право человека, входящего в монастырь, на чувствование монастыря, восприятие, идущее не от рацио, а от чувствования. В этом есть дерзновенность. Думаю, что подобный слом шаблона необходим.

Издание выглядит очень эффектно — это настоящий образец подарочного альбома с качественной полиграфией и дизайном высокого уровня. За воплощение концепции на бумаге отвечала студия ABCdesign во главе с художником Дмитрием Мордвинцевым.

Дмитрий Мордвинцев, дизайнер альбома:

Благодарен, что меня пригласили участвовать в этом проекте. Я должен был сделать что-то, что не будет мешать восприятию материала. Считаю, это удалось: хороший дизайн — незаметный дизайн. Удовольствие работать с режиссером, с которым художественный альбом превращается в спектакль, где есть акценты, драматургия, где выстраивается темпо-ритмика. Работа в команде была слаженной. Было общее понимание видения, понимания — как это показать современным языком. И это точно отличается от того, что мы привыкли видеть. Работая над фирменным стилем Новодевичьего монастыря, я почувствовал: сегодня отчетливо проявляется потребность в выстраивании новой коммуникации религиозных институций с новым социумом.

Авторы адресуют книгу широкой публике, вне привязки к конфессиональной принадлежности. По мнению Эдуарда Боякова, "смыслы, которые отражены в заголовках, отражают антропологическую норму, к которой должен стремиться каждый русский человек. Праведность, знание, защита Родины, духовный рост — эти стяжания имманентны нормальному человеку, ощущающему себя частью русской культуры, истории, традиции. Десять монастырей, которые стали героями нашей книги, можно воспринимать, как десять архетипов, десять заповедей Русского мира".

Дистрибуцию книги "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом" осуществляет издательство "Никея". Альбом можно будет приобрести в книжных магазинах и на маркетплейсах.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и благотворительного фонда "Свете Тихий".

Эдуард Бояков — театральный и кино-режиссер, продюсер. Создатель фестивалей "Золотая Маска", "Новая Драма", Московский Пасхальный фестиваль(совместно с В. Гергиевым), "Традиция" (совместно с З. Прилепиным), создатель театров "Практика", "Политеатр", художественный руководитель МХАТ имени М. Горького (2018-2021), председатель Русского Художественного Союза, основатель и художественный руководитель Нового Театра (с 2022), режиссёр кинофильма "Русский крест", автор книги "Русский код" (совместно с В. Пономаревой). Участник копродукций с Холланд Фестивал, Метрополитан Опера, ГМИИ имени А. С. Пушкина. Режиссер и продюсер более 50 спектаклей в Мариинском театре, Большом театре, МХТ имени А. П. Чехова, Центре Вс. Мейерхольда

Михаил Розанов — российский фотограф, член Союза фотохудожников России, работы которого хранятся в собраниях Музея Московского Кремля, ГМИИ им А. С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева, Санкт-Петербургской Академии художеств, Российской Государственной библиотеки, Музейно-выставочного центра РОСФОТО. Автор съемок Эрмитажа, Музеев Московского Кремля, ГМИИ имени А. С. Пушкина, ВДНХ, Лувра, Версаля, Сан-Суси, Венского музея истории искусств, Музея Боде.