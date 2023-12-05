Михаил Матросов: главное сейчас — дело делать

13:40 Your browser does not support the audio element. Культура История культуры Личность в культуре

С началом СВО культурные тенденции в нашей стране претерпевают большие изменения, кто-то из известных культурных деятелей старается остаться в стороне, пережидая до лучших времен, делая вид, что ничего не происходит. Но также многие артисты и музыканты делают все, что от них зависит, для того, чтобы поддержать армию и оборонную промышленность.

Фото: Фото из личного архива Михаила Матросова

Не развлекать, а поддержать морально и привлечь внимание к проблемам участников СВО — сегодня главная задача нашей культуры. Так появился проект "ZOV КОНЦЕРТ", который прошел на оборонном предприятии концерна ВКО "Алмаз-Антей", результатом, которого стала необходимая помощь раненным бойцам. Одним из организаторов подобных культурных мероприятий является режиссер, продюсер, общественный деятель Михаил Матросов.

— Концерт такого уровня на оборонном предприятии — это реалии сегодняшнего дня. Насколько вы считаете необходимым и эффективным сотрудничество?

— На просторах интернета и в СМИ принято горячо обсуждать судьбу бежавших из страны артистов, отрабатывающих своим зарубежным хозяевам долг за покровительство, при этом упорно не замечаются творческие и трудовые заслуги тех, кто полностью разделяет интересы Родины, учитывая историю, культуру, научные и духовные достижения своего народа, подвиги её героев. И мне кажется, что ситуация сейчас такая же, как и во время Великой Отечественной войны, есть очевидная нужда в создании новых видов вооружения, производстве снарядов и техники, которые надо восполнять. Так что оборонка работает сегодня на всю мощь.

Естественно, люди устают, и чтобы они не были деморализованы, не подвергались и не поддавались какой-либо критике, с ними надо проводить свою культурно-идеологическую работу. Сотрудничество необходимо, чтобы наши бойцы на передовой и работники оборонки почувствовали заботу о себе со стороны государства и что особенно важно со стороны самых ярких его представителей.

Совсем недавно, в День ракетных войск и артиллерии на территории ГосНИИП оборонного концерна "Алмаз-Антей" мне удалось провести концертную программу с участием заслуженной артистки России Ольги Кормухиной, Алексея Белова, — лидера легендарной группы "Парк Горького" и молодых, одарённых ребят из академии современной музыки.

Я бесконечно признателен любимым артистам за талант и гражданскую позицию, а также руководству ГосНИИП ("Алмаз-Антей"), которые помогли мне пригласить на праздник раненных бойцов из госпиталя им. Вишневского, за тепло сердец людей, создающих высокоточное оружие, которым успешно громит врага наша армия и флот, за награждение ведомственными наградами раненых бойцов.

Эти ребята в ходе боевых действий лишились рук и ног. За Родину они отдали самое ценное — свое здоровье. И мне кажется, что сейчас мы все им обязаны той спокойной жизнью, которой мы живем.

— Во время Великой Отечественной войны, концертные бригады выступали не только на фронте, но и в тылу, в том числе и на оборонных предприятиях. Наверное, не вы впервые подняли это направление.

— Генеральный директор ГосНИИП (концерн "Алмаз-Антей") Владимир Михайлович Медведев сказал со сцены, что у них на производстве ранее ничего подобного не происходило, поэтому мне очень ответственно стоять у истоков возрождения этих важных духовно-культурных традиций.

В моём сознании глубокие перемены начались в 2014 году, когда еще практически никто не задумывался о том, что грядут военные действия. Тогда надо мной смеялись, говорили, что я нагнетаю обстановку и паникую, а я просто держал руку на пульсе. Как человек, который воспитывался на правильных фильмах и книгах, общался с людьми, которые прошли Великую Отечественную войну от начала до конца, в том числе мои учителя во ВГИКе и киноакадемии Н. С. Михалкова, общаясь с выдающимися людьми нашей страны и зарубежья, я мог предвидеть грядущие события. Так получилось, что это моя вторая война. Первое знакомство с этой наукой произошло во время военных действий в Абхазии. А события в Крыму, когда полуостров бескровно воссоединился с Россией, утвердили меня в правильности выбранного пути.

Пройдя через все это, выработалось собственное мнение и осмысленные ориентиры в жизни. Поэтому как во все сложные для страны времена, мы оказались в госпиталях и на передовой. Артисты и музыканты откликнулись на мою просьбу принять участие в авторском проекте "ZOV концерт", и мы начали свою благотворительную деятельность в госпиталях страны, а теперь вот и на оборонных предприятиях.

— А разве в госпиталях нет службы, которая занимается культурной деятельностью? И кого из известных артистов и музыкантов вы привозили с концертами?

— Далеко не все клубы в госпиталях способны принять артистов высокого уровня, связано это в первую очередь с отсутствием необходимой в таких случаях аппаратурой. В некоторых местах нет и самих клубов как таковых. Работать приходится в столовых, холлах госпиталей. Это конечно вынужденная мера.

В особых, экстренных случаях, таких как концерт в Феодосийском госпитале Республики Крым, где пока ещё нет вообще ничего для проведения концертов, я был вынужден оплачивать аренду музыкального оборудования и другие не малые расходы из собственного кармана и это далеко не единичный случай. Кстати, зачастую эти расходы берут на себя сами артисты. Как пример, звуковое оборудование для Гарика Сукачёва и его оркестра обошлось почти в полмиллиона рублей, которые он сам и оплатил. Так же было и с группой "Рондо", за это им огромная благодарность.

Вообще часто приходится отдавать последнее, чтобы сделать необходимое в нынешней обстановке дело. И здесь очень важно понимание и помощь людей не равнодушных, с серьёзными финансовыми и административными возможностями. Уверен, что и техническую ситуацию поправим и раненых однажды больше не будет в связи с полной нашей Победой, главное сейчас дело делать!

Когда началась СВО и госпитали начали принимать раненых, оказалось, что единственный госпиталь с мощным клубом — это госпиталь им. Вишневского третий филиал в Подмосковном Красногорске. Начальник госпиталя приложил большие усилия для реконструкции конференц-зала, он получился современный, хорошо оборудованный с многофункциональной площадкой, и именно там оказалось наиболее удобным устраивать серьёзные концерты, проводить выставки, показывать кино. Сейчас госпиталя наполнены культурной жизнью, там появляются не только выдающиеся деятели культуры, но и новые имена.

Начало было положено с коллектива ВИА "Лейся песня", затем Олег Газманов, Сергей Галанин — "Серьга", Александр Иванов — группа "Рондо", Алексей Белов — "Парк Горького", Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян, Александр Иншаков, Гарик Сукачёв. Все они настоящие отечественные легенды.

Появилась добрая традиция продолжать начатое взаимодействие. Александр Иванов со своей группой "Рондо" выступил в госпитале им. Вишневского, а затем в Феодосийском госпитале Республики Крым. С Ольгой Кормухиной недавно мы сделали второй проект, и можно сказать, что она всегда в авангарде.

Ольга Борисовна вообще человек уникальный. Она уверенно несет знамя отечественного рока еще с советских времен. Обладательница серьёзных талантов, заслуженная артистка России Ольга Кормухина пришла к созданию своей академии современной музыки, что очень важно для нашей обновляющейся страны. Ее академия яркое явление в современной музыкальной культуре. Ольга Борисовна сама прошла сложный путь формирования и становления своей духовной, профессиональной и гражданской личности, и сейчас она формирует в таком ключе молодежь.

Российская молодежь имеет возможность приехать из самых разных городов и получить в академии образование, и также получить возможность выступать на разных концертных площадках. Отбор в академию осуществляется как по творческим качествам молодого дарования, так и по его гражданской позиции, духовным ориентирам. Эти девчонки и ребята имеют свою четкую гражданскую позицию, и она созвучна с позицией тех, кто сейчас находится на поле боя.

Если с госпиталями мы смогли наладить контакт и взаимодействие, то с оборонным комплексом ещё предстоит. Это новое явление, которое только предстоит наладить. Мы первые кто туда вошел, и я уверен, что с серьезными, конкретными и многоцелевыми задачами.

— Кроме культурно-развлекательной программы какие еще цели преследуются?

— Результатом нашего труда в этот раз стал не только проведённый благотворительный концерт, но и реальная помощь раненым, нуждающимся в дорогостоящем протезировании. Напомню, что из госпиталя им. Вишневского мы привезли восемь раненых бойцов-артиллеристов и как сообщил генеральный директор ГосНИИП ("Алмаз-Антей") В. М. Медведев, присутствовавшим на концерте бойцам будет оказана помощь в приобретении биопротезов.

Врачи и медицинский персонал в госпиталях делают все возможное и даже невозможное. Там работают профессионалы высочайшего класса. Появилось новое оборудование с самыми современными технологиями, у врачей и хирургов есть высочайшего уровня знания и уникальный опыт, они творят буквально чудеса. Но сегодня стоит задача помогать приобретать биопротезы, которые позволят компенсировать физические потери.

Но биопротезы, как и автомобили, имеют разные технические возможности и от этого зависит их цена. И если некоторые российские биопротезы не дотягивают до европейских аналогов, а европейские стоят в разы дороже, то наша общая задача помогать находить средства для их приобретения. Это минимум который мы можем компенсировать людям, настоящим героям, которые не прячась пошли в бой.

— Кинолектории в воинской части, которые вы ведете уже третий год подряд, дают ли свои результаты?

— Мой авторский проект армейский кинолекторий "Культ-Кино" — это творческая работа с солдатами, проходящими военную службу по призыву и по контракту, ранеными бойцами, находящимися на излечении в военно-медицинских учреждениях страны, медперсоналом, кадетами и юнармейцами.

Начало было положено в 2019 году в московской военной части — 147-я автомобильная база министерства обороны Российской Федерации, где заместитель командира по военно-политической работе, подполковник Игорь Валериевич Панфилочкин и командир части Алексей Сергеевич Алёшин, а затем уже новый командир Леонид Михайлович Козолий, пошли мне на встречу и пятый год каждую неделю мы имеем возможность проводить для молодых ребят уникальные встречи с историей нашей страны, её традициями. Основной смысл этого проекта заключается в том, что самые легендарные и авторитетные люди нашей страны в качестве выдающихся лекторов доносят до зрителей важнейшие сведения истории, культуры и политики и как подтверждение этих слов показываются лучшие фильмы советского периода, которые молодые ребята в подавляющем своём большинстве никогда не видели.

В армейском кинолектории "Культ-Кино" приняли участие: народный артист РСФСР — Сергей Петрович Никоненко, киноактёр, кинорежиссёр, каскадёр — Александр Иванович Иншаков, народный артист России Николай Петрович Бурляев, народный артист России Юрий Владимирович Назаров, народный художник России Владимир Суровцев, скульптор который с моей лёгкой руки снялся в картине "Гардемарины" в образе Александра Васильевича Суворова и в моём фильме "Патриот", заслуженный деятель искусств РСФСР кинооператор Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, он работал на картинах Василия Макаровича Шукшина "Калина красная" и "Печки-лавочки", народный артист России Дмитрий Харатьян, народная артистка РСФСР Алина Станиславовна Покровская…. Список можно продолжать, он постоянно пополняется.

Жду в части своих мастеров Никиту Сергеевича Михалкова и Светлану Сергеевну Дружинину. Подбор картин определяется в первую очередь их высоким духовно-нравственным содержанием, демонстрацией героизма и стойкости духа граждан нашей страны, любви к своей Родине. Именно в этих фильмах зашифрован культурный и исторический код нашего многонационального народа.