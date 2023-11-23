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Александр Приходько

В Новом Театре пройдет премьера спектакля "Мария Ватутина. Письмо поверх письма"

8:00
Культура

28 ноября на сцене Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова премьера спектакля "Мария Ватутина. Письмо поверх письма" (ПОЭЗИЯ.DOC).

В Новом Театре пройдет премьера спектакля "Мария Ватутина. Письмо поверх письма"
Фото: Пресс-служба Нового театра

Проект Поэзия.doc. реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Живой закапывали в жизнь, и мертвой доставали.
Просила я: "Остановись!" — Но медленно Земля
Крутила жернова, и ввысь меня стихи слагали
В поленницу: гори, ершись, над бездною крыля.

Эти и другие строки стихов поэта Марии Ватутиной не оставляют равнодушными никого. Мария Ватутина — "поэт высокого уровня версификации и эмоционального напряжения", так характеризуют ее издатели. Поэтические сборники Ватутиной становятся бестселлерами, каждой новой книги читатели ждут с нетерпением, творческие вечера в разных городах России проходят с аншлагами.

Но спектакль Нового Театра — не поэтический вечер, не творческая встреча и не выступление поэта "у памятника Маяковского". Это художественное высказывание, драматическое произведение, в котором поэт — герой, персонаж, характер. Со своей судьбой, личной драмой, историей, с тем "сором", из которого, по словам Анны Ахматовой, растут стихи, "не ведая стыда". Спектакль — откровение, в котором жизнь живого поэта рассказана языком театра. Спектакль, в котором причудливо соединяются документальность и игровой театр, в котором синтезируются изысканная поэзия и правдивый рассказ о человеке, "основанный на реальных событиях". Спектакль, где на сцене прекрасный поэт Мария Ватутина выясняет отношения с прекрасными артистами — Дарьей Дуженковой и Валентином Клементьевым.

Художник Алиса Меликова выстроила на сцене Пространство Поэта — сочетание мира внутреннего, в котором густой туман заволакивает поле, теплый свет горит в окне, "где опять не спят", где на самой гулкой улице поэт остается наедине с собой, в гармонии с космосом, и мира внешнего — жесткого, яркого, геометричного, где каждый заключен в свою нишу. И все же граница между ними — зыбкая и неустойчивая: так поэтическое сознание интегрируется с действительностью, и рождает еще один мир, в котором реальность и фантазия образовали новую субстанцию.

Вот мясо сочное в золе и жиром жалит руки.
Вот абажур горит во мгле над кройкой и шитьем.
Вот между строчек на столе произрастают звуки,
А я глуха, а я в стекле — домашинка с дитем.

Эдуард Бояков, художественный руководитель театра:

Как бы мы ни любили прозу или драму, поэзия — высшая форма литературы. Соответственно, поэтический театр — высшая форма искусства.

Для артиста невероятно важно иметь этот опыт, быть постоянно погруженным в поэтическое пространство. Потому что по законам поэзии существует не только сама поэтическая строфа, но и архитектура, композиция, картина, мизансцена, дубовый лист, перо павлина, снежинка: уникальность и непостижимость и в то же время повторяемость приема, совершенство формы. Современная поэзия помимо красоты еще дает нам уникальную информацию о сегодняшнем времени и сегодняшнем языке. Причем в предельно сжатом, концентрированном виде. Поэтическая строфа способна объяснить больше, чем многотомный роман. И потому сама формулировка — Поэзия. doc. — отражает парадоксальное сочетание документальности и художественности.

Я — белый лист, я — бросила Эдем
С одним грехом и сонмом наказаний.
Пиши меня, читай меня и тем,
И этим, я — наслойка мирозданий,

Я новое письмо поверх письма.
О, время, ты потом сотрешь и это!
Какая нынче детская зима,
Как будто бы и впрямь зачин сюжета.

Алексей Зензинов, автор пьесы:

Зачем известному поэту выходить на сцену, чтобы сыграть самого себя в документальном спектакле? Все слова, которые произносит герой, не придуманы драматургом, а взяты из расшифровок интервью того же поэта. Почему этот жанр, имеющий название вербатим, то есть "дословно", может быть интересен зрителю?

Во-первых, публика любит наблюдать, как известные личности попадают в трудное положение — а что может быть труднее, чем откровенно-исповедальный рассказ о самом себе? Во-вторых, вербатим фиксирует изменчивость бытия: начни драматург беседовать с героем в другое время и в других обстоятельствах, и будут получены иные ответы — по формулировкам и по эмоциональной окраске. А в-третьих, поэт, говорящий прозой, это яркий вербальный аттракцион, тем более, что стихи в спектакле всё-таки будут звучать.

Мария Ватутина — известный поэт, лауреат множества премий, автор стихов, которые посвящены простым людям и настоящим героям — обитателям мегаполисов и деревень, бойцам, участвующим в спецоперации и пенсионерам, художникам и журналистам. Её ценят коллеги по цеху, ее любят читатели, живущие по всей России. Вместе с товарищами Мария стремится вернуть в жизнь гражданскую поэзию, отражающую наше полное драматизма время.

Мария Ватутина, поэт, герой спектакля:

Счастье — это когда на твоем веку сбывается твоя большая мечта. У поэта одна мечта — увидеть свои стихи переданными читателю. Для этого нужно выполнить много условий. И главное — не бросать своей мечты, делать всё, чтобы цель была достигнута. Общими усилиями творческих людей, любящих Россию, к народу возвращаются поэты. Словно изгнанные когда-то из культуры и публичного поля, они с началом СВО были услышаны, и их призвали назад: вы нужны людям.

Это и была моя мечта: чтобы современные поэты, большие мастера и молодые замечательные стихотворцы имели возможность отдать своё творчество людям. Поэтический проект "Поэзия.doc." — уникален тем, что он даёт зрителю проникнуть на творческую кухню поэта — поэта вообще и конкретного современного автора, в частности. Это рассказ о ныне живущем поэте от первого лица. Для того чтобы у общества вновь появился поэтический слух, то есть умение воспринимать поэзию, важно показать природу поэтического дара, а значит, и судьбу автора.

Я часто думаю: может, правы либеральные деятели, считающие, что традиционная русская просодия изжила себя, и надо ее заменить на свободный стих, заумь, разрушение гармонии звучания русского слова. Но — нет, конечно. Они — хитрецы. Вместо того чтобы предлагать развитие традиции, они предлагают заменить русскую традицию чуждыми нам экспериментами, выхолащивающими смыслы. В проекте "Поэзия.dос." у зрителя есть возможность узнать своих поэтов и поверить в то, что русская поэзия жива.

  • Автор пьесы — Алексей Зензинов
  • Режиссер-постановщик — Сергей Глазков
  • Художник-постановщик — Алиса Меликова
  • Автор идеи — Эдуард Бояков

Действующие лица

  • Поэт — Мария Ватутина
  • Артисты — Дарья Дуженкова, Валентин Клементьев

Дата и время: 28 ноября в 19:00

Место: Москва, Мясницкая ул., 7, стр. 2, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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