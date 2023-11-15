"Ваша карта бита": в театре Моссовета прошла премьера спектакля "Пиковая дама"

6:04 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

О работе над спектаклем "Пиковая дама" народная артистка РФ Валентина Талызина и режиссер Игорь Яцко говорили давно. Театральная Москва постановку ждала с нетерпением, и вот наконец-то свершилось, премьера "Пиковой дамы" состоялась на сцене театра им. "Моссовета".

Фото: автор

Новый спектакль получился ярким, увлекательным, многогранным. С первой минуты действия спектакля зритель слышит стихи Пушкина, это Валентина Талызина за кадром читает поэзию великого поэта, настраивая зрителей на встречу с бессмертным произведением.

Помимо народной артистки РФ в роли старой графини в спектакле задействованы актёры:

Станислав Бондаренко,

Андрей Анкудинов,

Александр Бобровский,

Ксения Хаирова,

Дмитрий Попов,

Александр Яцко,

Ксения Комарова

и другие.

В новой постановке талантливого режиссёра все задумано так, чтобы зритель сразу же погрузился в некую философско-мистическую атмосферу, поэтому на сцене звучат романсы под живое музыкальное сопровождение. Артисты замечательно поют, танцуют, читают стихи и изъясняются на французском языке, все это отсылает зрителей к периоду российской империи 18-19 века. Тогда в обществе помимо балов было модно играть в карты.

Представители аристократической прослойки ночи напролет проводили за карточными столиками, бездумно проигрывая состояния. Праздность и беспечность русского дворянства — вот в чем корень всех зол, приведших царскую Россию к краху.

Режиссёр Игорь Яцко прекрасно продемонстрировал это в спектакле, мы видим молодую графиню, ее исполняет Ксения Хаирова, которая с маниакальным упорством проигрывает все свои деньги, не думая о супруге и своих отпрысках. Злосчастный проигрыш толкает некогда состоятельную женщину на страшный поступок — она подписывает договор с дьяволом.

У Пушкина в "Пиковой даме" сей эпизод описан кратко, автор инсценировки — Роман Козырчиков и режиссёр Игорь Яцко виртуозно показывают, как происходили исторические события, подталкивающие графиню к роковым последствиям.

Александр Сергеевич Пушкин написал "Пиковую даму" в 1833 году. Идея и сюжет произведения были подсказаны писателю молодым князем Голицыным, который как-то смог отыграться, поставив, по совету своей бабушки Натальи Голицыной, во время игры на три карты. Голицыной в свое время подсказал эти карты сам Сен-Жермен. С именем графа Сен-Жермена было связано множество вымыслов и легенд, во многом из-за которых он остался одной из самых загадочных мистических фигур в истории Франции XVIII века. Пушкин "раскрутил" эту историю и рассказал в ней о том, как некий молодой инженер по имени Герман, его в спектакле великолепно сыграл Станислав Бондаренко, томимый честолюбивыми желаниями, захотел узнать секретные карты. Он их узнал!

Александр Сергеевич написал гениальный сюжет, который стал одним из самых известных произведений в классической литературе. К не стареющей классике и прибегнул режиссёр Яцко.

Надо отметить, что прекрасная режиссёрская работа, живая актерская игра, замечательные костюмы и сценическое решение, доставляют зрителям огромное удовольствие.

Театр, который недавно отпраздновал столетие, можно поздравить с успешной постановкой в классическом стиле, но как не странно сюжет "Пиковой дамы" сегодня невероятно актуален.

В повествовании "Пиковой дамы" заложена идея непредсказуемости и переменчивости судьбы на примере неудачливого персонажа по имени Герман. Девизом жизни этого маленького человека были "умеренность, экономия, и трудолюбие". Отличные качества для того, чтобы прожить жизнь спокойно, без потрясений. Но именно реалии сегодняшнего дня позволяют отнести этот сюжет к наиболее своевременным. Игрокам, людям, бездумно полагающимся на удачу, отринувшим осторожность, умеренность, сдержанность и благоразумие, этот спектакль посвящается.

Именно сегодня мы видим, как многие "картежники", и "игроки на удачу от политики", не умеющие вовремя остановиться, слишком полагаясь на своего "Туза", становятся жертвами обмана, коварства и фатума судьбы. Игра с судьбой и три заветные карты срабатывают до определенного момента…

Оказывается, что остановиться вовремя, сказать себе "стоп", проявить благоразумие и отойти от пропасти не каждому дано. А бесконечно полагаться на волшебного туза — опасно…

Возможно, режиссер не планировал никакого политического контекста в этой постановке, но мысль напрашивается сама. Творцы порой становятся пророками…

Старая графиня прежде, чем сообщить три карты, взяла с Германа слово: больше никогда за карточный стол не садиться. Он нарушил данное слово. Разве вам это никого не напоминает? Получив желаемое, одержимые жаждой наживы и азартом, подобные германы забывают о своих обещаниях, забывают о данных клятвах, тем смахивая на всеми известный типаж "маленького наполеона" из соседней страны.

Неумение вовремя остановиться, неоправданный расчет, жадность, безмерные амбиции губят подобных германов, в одночасье свергая их с пьедестала везения… И чем это все заканчивается, мы знаем из финала произведения великого Пушкина. Поэтому "Пиковую даму" в Моссовете можно рассмотреть в столь современном, остром ракурсе. Время навеяло…

Фото предоставлены пресс-службой Театра им. Моссовета

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