Новый Театр и Московский оперный дом представили премьеру спектакля "Детский альбом Чайковского"

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1 октября в Международный день музыки состоялась премьера иммерсивного музыкального спектакля "Детский альбом Чайковского" — ко-продукции Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова и Московского оперного дома.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Московский оперный дом и его руководитель режиссер Александр Легчаков известны как создатели оригинальных иммерсивных версий музыкальной оперной классики — "Пиковой дамы" и "Иоланты". На этот раз Легчаков предлагает зрителям семейный спектакль, который будет интересен самым маленьким зрителям. В его основе — "Детский альбом" Петра Ильича Чайковского, выдающийся образец музыки для детей.

Главная резиденция Нового Театра — историческая усадьба Салтыковых-Чертковых — превращена в волшебное пространство, погружающее маленьких зрителей и их родителей в оживший мир музыки. Всего 70 зрителей — взрослых и детей — отправились в путешествие по залам и анфиладам усадьбы в сопровождении живого камерного оркестра.

Представление началось с мастер-класса, в котором дети под руководством художника-аниматора смастерили разные поделки. Чуть позже в Готическом зале дети подарят их своим родителям. А родители, придя в Готический зал, будут удивлены: на широком подиуме в центе зала дети встречают их… лежа на белоснежных подушках и одеялах. Затем они пробуждаются ото сна, и прекрасная Фея Музыки начинает творить чудеса.

"Детский альбом Чайковского" — спектакль-игра. Это представление, в котором маленькие зрители становятся артистами и музыкантами, а взрослые не только следят за сказочным действием с ожившей куклой Машей, стойкими деревянными солдатиками и живым оркестром из восьми музыкантов, играющих на акустических классических инструментах, но и с нежностью наблюдают за своими детьми, погруженными в настоящее творчество.

Атмосфера старинной усадьбы, уютные залы, эффект живого пламени в каминах, акустический звук скрипки, виолончели, фортепиано, профессиональный оперный вокал — без микрофонов, без фонограмм, небольшое количество публики, — все это вместе порождало ощущение, что люди собрались не на спектакль, а на прием в гостеприимный дом, где радушные хозяева сумели создать удивительную душевную обстановку, наполненную гениальной музыкой Чайковского.

Эдуард Бояков, художественный руководитель Нового Театра:

Есть знаменитый афоризм, который приписывают Горькому, Чуковскому, а в применении к театру — Станиславскому. Смысл его в том, что для детей надо все делать (писать книги, ставить спектакли, играть на сцене и пр.) так же, как для взрослых, только лучше. И кому бы он не принадлежал — согласимся с ним безоговорочно. Спектакли для семейного просмотра — а именно таким является "Детский альбом Чайковского" — редкость в театральном пространстве. Такие спектакли делаются не для того, чтобы родители могли на какое-то время "избавиться" от ребенка, занявшись своими делами, а наоборот — посвятить детям себя, пережить совместный художественный опыт, иметь возможность его обсудить, обменяться мнениями. Современные дети имеют слишком мало поводов для общения с родителями — мы даем им такой повод.

"Детский альбом" Петра Ильича Чайковского — особое произведение. Здесь важен сам жанр — альбом — который имеет огромный культурный бэкграунд, начиная от Нотной тетради Анны Магдалены Бах, здесь и традиции альбомов XIX века, в которых великие поэты оставляли свои автографы. Фигура Чайковского в мировой культуре уникальна: он стал той вершиной в музыкальной эстетике, за которой началось постепенное разрушение — мелодизма, тональности, гармонии, классической формы. Чайковский умел выразить самые трагические смыслы, оставаясь на территории прекрасного. Поэтому погружение детей в музыку Чайковского совершенно необходимо для их личностного роста.

Выбор партнера для реализации этого проекта был не случаен: Александр Легчаков — один из немногих сегодня профессионалов, которым подвластно работа с классикой современным языком. Когда-то он удивил всех своей хип-хоперой "Копы в огне", которая до сих пор не имеет аналогов. А затем состоялась променад-опера "Пиковая дама" Чайковского — первый в мире иммерсивный оперный спектакль, в котором были соблюдены самые передовые принципы иммерсивности, но при этом не поврежден ни жанр классической оперы, ни — что главное — смыслы, заложенные композитором в этом гениальном произведении.

Александр Легчаков, автор идеи, режиссер-постановщик:

Идея сделать спектакль пришла от самого Петра Ильича, который в этом цикле выстроил настоящую драматургическую концепцию. Пьесы идут в определенной последовательности: это один день ребенка. От начала до конца мы видим цепочку событий — от утренней молитвы до вечернего благодарения Бога. Я почувствовал этот объем — эту разработанную композитором драматургию. Мне не хватало текста для того, чтобы воплотить ее в театральном действии. И я стал его искать. Обнаружив замечательные стихи Виктора Лунина, я поразился тому, насколько он проникся образами цикла, насколько тонко и максимально чисто подобрал к ним слова. Есть ощущение, что во времени протягиваются ниточки: Чайковский пишет музыку, проходит 100 лет и поэт сочиняет слова к этой музыке. И вот еще четверть века — и рождается спектакль. Тексты Лунина не просто адекватны этим пьесам — они раскрашивают их, украшают. А главное — позволяют исполнить их вокально. С пением "Детский альбом" приобретает новое измерение.

Виктор Лунин, автор стихов:

Я поздравляю всех с мировой премьерой — ведь объективно это так и есть: впервые музыка "Детского альбома" Чайковского превратилась в спектакль. И вслед за "Щелкунчиком" станет еще одним музыкальным представлением на основе сочинения Чайковского, в котором прекрасная музыка сочетается с чудом, сказкой, темой любви, которая и есть волшебство.

Когда-то мне очень захотелось написать стихи к каждой пьесе "Детского альбома". И я сделал это, уже тогда понимая, что последовательность пьес выстраивается в историю, у которой есть все, что должно быть в пьесе: завязка, развитие, кульминация, финал. Сегодня в день премьеры мне радостно, что режиссер Александр Легчаков поставил спектакль не только по музыке, но и по стихам. Мы видели сегодня, как дети реагируют — они с удовольствием включаются, входят в эту игру, танцуют, поют, в полной мере становясь участниками этого путешествия в мир музыки и любви.

Музыка Петра Ильича Чайковского.

Стихи Виктора Лунина.

Автор идеи, режиссер-постановщик Александр Легчаков.

Художник Анна Горбас.

Солистка Мария Геворгян.

Камерный оркестр Московского Оперного Дома.

Хор Московского Оперного Дома.

Следующий спектакль в октябре — 22 октября 2023 г.

Билеты на сайте Нового Театра

Продолжительность спектакля: 60 минут без антракта

Место: Мясницкая ул., 7, стр. 2, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.