В Новом Театре состоялась дискуссия о спектакле "Лавр"

8:30 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

В Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова прошло событие необычного формата — встреча творческой группы спектакля "Лавр" в составе: народные артисты России Валентин Клементьев, Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, актриса Амина Синагатуллина и режиссер-постановщик, худрук Нового Театра Эдуард Бояков с тесным кругом коллег и публицистов. Тема сформулирована провокационно: модно ли быть русским?

Фото: Пресс-служба Нового театра

Двухчасовая дискуссия вышла далеко за пределы обсуждения предстоящей премьеры "Лавра", которая состоится 5 и 6 октября на сцене Театра Российской армии. Участники разговора поднимали важнейшие темы сегодняшней российской культуры и социума — тему веры в Бога, национальной идентификации, русского культурного кода, проблему отсутствия в современном искусстве героя нашего времени.

Высокий уровень беседы и глубина поднятых вопросов позволили в очередной раз убедиться в том, что сам спектакль "Лавр" выходит далеко за рамки успешного театрального проекта. По масштабности своего звучания в контексте сегодняшних исторических событий "Лавр" является беспрецедентным и уникальным явлением в современной отечественной культуре.

Эдуард Бояков, Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев… Благодаря этим людям "Лавр" увидел свет в 2020 году. Потом была вынужденная пауза, во время которой стало понятно, что спектакль должен продолжить свою жизнь: этого хотели не только его создатели, этого требовала публика. И вот — новая редакция "Лавра", репертуарного спектакля Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова появится 5 и 6 октября на сцене Театра Российской армии.

Эдуард Бояков, режиссер-постановщик, художественный руководитель Нового Театра:

Делимся с коллегами близкого круга о ближайшей премьере Нового Театра — "Лавр". Мы собираемся в непростом контексте, когда не вполне понятно, что происходит в театре, театральной критике, на информационном и культурном поле, в стране. Хочется серьезного, задушевного разговора. Мы посчитали возможным такой жанр. Для нас период волнующий — до премьеры Лавра всего две недели. Срок по театральным меркам интересный. За это время можно много сделать, переделать.

Валентин Клементьев, народный артист России, исполнитель роли Христофора, воспринимает сегодняшнюю работу над "Лавром" как продолжение того состояния, в котором творческая группа, в особенности актеры, находились на старте знакомства с этим произведением:

Мы находимся в стадии необычной. Потому что это не восстановление спектакля, а продолжение его жизни. Хотя некоторые герои появятся на сцене в исполнении новых артистов. Вспоминаю ощущения, которые возникли при первом прочтении: житие святого — нечастое для театра исследование. Оригинальным было и соседство языковой архаики с современной речью. Необычность связана и с тем, что это выдающаяся филологическая работа Водолазкина — ведь он здесь не только писатель, но и выдающийся ученый, воплотивший в романе свои знания русской истории, русского языка. Интереснейший, необычный вызов.

Основой режиссуры Боякова стал подробнейший анализ текста. То, чем мало сегодня занимаются, воспринимая текст как повод для высказывания режиссера. Правильная работа с текстом сейчас раритетна. И это одно из важнейших достоинств режиссуры: погружение артиста вглубь текста. Это стало одним из важных залогов успеха спектакля.

Возможно, потому у меня нет ощущения восстановления, хотя отличия новой редакции, очевидны и очень значительны, что вернулось состояние объединения команды вокруг общего смысла.

Сейчас новое поколение артистов входит в новую редакцию спектакля. Я играю в нем Христофора, дедушку главного героя. Это дорогая для меня история — связь поколений. Передача знания, преданий, традиций, правильная система воспитания героя, потерявшего родителей в раннем детстве. Вот эта семейная духовная связь — важная тема.

Эдуард Бояков подчеркнул, что огромную роль в спектакле играет музыка, которая является существенным кодом, раскрывающим глубинные истоки той истории, которая рассказана в "Лавре" очень современным и вполне модным языком.

Варвара Котова и Сергей Гребстель, к которым присоединился Илларион Брусс — группа ЛАВРА, стилистика которой интегрирует корневую русскую музыку самых архаичных слоев с электронными звучаниями. Бояков заметил, что по мнению Тони Левина, бас-итариста группы King Crimson, музыканта, входящего в топ выдающихся басистов мира, Сергей Гребстель — бас-гитарист высочайшего класса.

Продолжив тему изменений, который претерпел "Лавр" в новой версии, Бояков акцентировал внимание на новых актерских работах: молодые артисты внесли свежую струю в спектакль и создают собственные образы на основе своих индивидуальных черт и характеров. Одна из таких актрис — Амина Синагатуллина, выпускница мастерской Валентина Клементьева в ГИТИСе.

Выступление молодой артистки, которой доверили главную женскую роль Устины оказалось ошеломляюще исповедальным:

"Лавр" — роман, который открыл мне мою собственную душу. Я родилась в Екатеринбурге в семье, где есть мусульмане, есть православные, а есть те, кто не причисляет себя ни к одной из религий. Чтобы никого не обижать я приняла для себя решение сохранить нейтралитет. Написала реферат по мусульманству, реферат по православию. И решила, что закрыла тему.

Когда начали работать над "Лавром", я поняла что моя душа тянется к Богу, к православию. Я съездила в Оптину Пустынь — одна. До этого я никогда не видела ничего подобного. Я крестилась и стала идентифицировать себя как человек православный, причастный к русской культуре. Надеюсь, что этот спектакль заставит молодых людей услышать свою душу и почувствовать тягу к свету, к добрым поступкам и Богу. С этой точки зрения мы делаем важное дело.

Эдуард Бояков передал слово народному артисту России Дмитрию Певцову, который стоял у истоков спектакля. И сейчас его участие в "Лавре" — миссия не столько актерская, сколько личностная.

Дмитрий Певцов, исполнитель роли Арсения/Лавра:

Несколько лет назад появился этот спектакль. Время было другое, страна была другой. Казалось бы — зачем он сегодня, да еще на сцене театра Армии, главного театра вооруженных сил России? Зачем рассказ о каком-то средневековом русском святом? Я сейчас буду говорить не столько как артист, а как первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России. Последние 30 с лишним лет наша культура активно бежала в сторону противоположную духу, душе, традиционным ценностям. И главная проблема того содержания, как теперь говорят, того убегающего "контента" в том, что в главе этого бега стоял кошелек — деньги, бабки. Снять фильм, поставить спектакль - это зарабатывание денег. И если мы возьмем лучшие современные фильмы, мы увидим, что их герой, сюжет история — взяты из советского прошлого. Беда современного российского искусства, театра, кино в том, что нет современного героя — на экране, на сцене. А сами герои есть. Но про их не рассказывают — потому что на этом не заработаешь. Я в последние 17 месяцев, с тех пор как началась СВО, много езжу по разным местам, в основном по госпиталям, где выступаю. И я вижу, насколько важна поддержка штатских не только бойцам, но и врачам. Врачи, которые остаются на своем месте. Они устают душевно, физически. Вот они — настоящие современные герои. Мы знаем, что происходит с верой. Как известно, в окопах атеистов нет. Военные батюшки - истинные герои, многие из них погибли. Фильмы о них пока не сняты. И это понятно: нужен этап осмысления. Даже советский великий кинематограф осмыслил события Великой Отечественной войны через 15-20 лет.

Так вот в "Лавре" мы говорим о православном русском святом. Который — врач и молебельник. Исцеление невозможно без молитвы. Все чудеса — по воле Божьей. Сейчас во время СВО, в театре Армии мы рассказываем о человеке который был и молебельником, и целителем. Это и есть современный герой. Который воплощает наш русский дух.

Участников беседы взволновала тема русской идеи, русского культурного кода. Эдуард Бояков прокомментировал вопросы и реплики дискутирующих, подчеркнув, что сегодня мы столкнулись с беспрецедентной проблемой — противостояния глобалистской модели культуры и национальной, русской. Он преположи, что отрыв от русски корней произошел не 30 лет назад, а гораздо раньше, мотивируя это тем, что любой персонаж европейской литературы — Данте, Мольера, Шекспира — нам понятнее и ближе, чем русский человек Средневековья. И роман Евгения Водолазкина — именно об этом.

Выступление Леонида Якубовича ожидали с нетерпением — его появление в спектакле в роли старца Никандра в своем время вызвало огромную волну восторженных откликов: Якубович показал себя глубоким мастером, замечательным артистом.

Леонид Якубович, народный артист России, исполнитель роли старца Никандра:

Я всю жизнь интересовался историей — историей театра, историей искусств, историей авиации, кулинарии. У меня большая библиотека на самые разные темы. В том числе и по истории религии. Я говорил с представителями разных конфессий в разных местах и всегда удивлялся тому, что некоторые люди отрицают мир и уходят в старчество, монашество. Не мог их понять. Но потом пришел новый опыт. Я бывал в самых разных ситуациях, очень сложных и тяжелых. Я видел разрушенный город, в котором от церкви остался лишь один угол с небольшим количеством икон — остальное было снесено. Стояли несколько человек, среди них один священник, второй был убит. Люди молились. И для них эти руины оставались храмом… В этих людях — абсолютно непоколебимая вера. Она есть у представителей разных религий. И я стал завидовать. Человек без веры жить не может — это исключено. Заметьте, что истинно верующие никогда ни на чем не настаивают. Они не вывешивают афиш, не выкрикивают лозунгов, не выкликают в громкоговорители — идите к нам. Это все свершается тихо, внутри. И это поражает абсолютно. После того как меня пригласили играть старца в Лавре, я пробирался с трудом через этот текст. Он очень сложный. Я заставлял себя перечитывать, возвращался к каким-то страницам. И сначала не мог понять, почему Бояков взялся за этот не театральный текст. И здесь хочу вернутся к тому, о чем говорил Дмитрий Певцов — к теме героя. Согласен, что одна из самых печальных проблем современного искусства — отсутствие личности. Которая может отторгнуть от себя то, что "я обижен, оскорблен, ущемлен" ради какого-дела, ради идеи. В этой связи спектакль "Лавр" кроме художественных достоинств, имеет просветительское значение. Такой спектакль нельзя отнять у зрителей. На него надо водить детей. Они начнут задавать вопросы, ответы на которые можно получить только из книг. Говорить на русском языке можно только прочитав много хороших книг. Только держа в руках книгу люди могут вернуться к написанному, осмыслить, перечитать, поставить заметку, что-то подчеркнуть. То, что мы читаем в интернете, не поддается повтору. Только книга дает такой эффект. Спектакль "Лавр" — именно такая книга. Счастлив, что принимаю в нем участие. Изумлен… Благодарен. То, что это воплощено на сцене — огромная театральная работа, которая войдет в историю театра. В своей профессии я — солист. Но здесь встретился с тем, что называется творчеством. Потому я здесь. И еще — главное, пожалуй… Моя 22-летняя дочь 22 лет смотрела спектакль трижды — по собственной воле. И теперь спрашивает, когда он будет возобновлен. Девочка абсолютно новой формации, современная, личность XXI века — это о многом говорит.

Тема "русским быть модно" время от времени поднималась в ходе интереснейшей дискуссии. Подводя итоги интереснейшего разговора, Эдуард Бояков сказал:

Всякая актуализация темы русскости, русского культурного кода должна приветствоваться. Мы все с вами должны это делать. И журналисты имеют больше возможностей — публицистика быстрее откликается на актуальные события и запросы. У меня вышла недавно в издательстве Никея книга "Русский код" — разговоры с лидерами мнений в русской культуре. Среди них диалог с культурологом Евгением Фатеевым, который афористично заметил: "русским быть дорого". И это правда. Китайские подделки англосаксонского кода — дешевый продукт. Настоящее русское сейчас — это только ручная работа. Сегодня почти нет современного искусства, которое работало бы с русским кодом. И в этом отношении спектакль "Лавр" — уникален.