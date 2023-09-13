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Александр Приходько

Новый театр и Московский оперный дом приглашают на музыкальный иммерсивный спектакль для всей семьи

4:43
Культура

Историческая усадьба Салтыковых-Чертковых превратится в волшебное пространство, погружающее маленьких зрителей и их родителей в оживший мир гениальной музыки Петра Ильича Чайковского.

Новый театр и Московский оперный дом приглашают на музыкальный иммерсивный спектакль для всей семьи
Фото: Пресс-служба Нового театра

Сюжет спектакля развивается в соответствии с драматургией "Детского альбома", самого знаменитого сборника классической музыки для детей: утро, день и вечер ребенка. В цикле просматривается сразу несколько сюжетных и смысловых уровней: безудержная детская энергия в играх и танцах, мечты о путешествиях, открытие для себя культуры разных стран и даже такие серьезные темы как пробуждение личности, размышления о религии, радости юности и первые утраты, первая любовь.

В течение часового представления дети окажутся участниками удивительных событий и приключений. Они проснутся зимним морозным утром в старинном особняке, познакомятся с добрыми феями, которые под звуки живого камерного оркестра проведут их по прекрасным анфиладам усадьбы. Мальчики под командованием бравых офицеров под музыку знаменитого "Марша деревянных солдатиков" примут участие в гонках на игрушечных лошадках, а девочкам организуют чаепитие и встречу с заболевшей, а затем новой куклой.

Игрушки, картинки, поделки, которые перед началом спектакля дети смастерят и нарисуют собственными руками под руководством художников, они подарят своим мамам. А хор в это время споет чудесные слова Виктора Лунина, сочиненные им на музыку Чайковского:

"Добрее нет тебя, любимей нет тебя, никого, нигде, мама моя…"

В Театральном зале ребят ждет волнующее приключение: они перенесутся в разные страны — Италию, Германию, Францию. И не только потому, что услышат Старинную французскую или Неаполитанскую песенку, но и благодаря изобретательным декорациям и 3D проекциям, которые создадут волшебное пространство, видоизменяющееся, погружающее зрителей в атмосферу чуда.

И, конечно, будет бал — в сопровождении настоящего живого оркестра. Ведь Петр Ильич Чайковский сочинил для "Детского альбома" прекрасную танцевальную музыку: Вальс, Мазурку, Польку. И русские танцы тоже прозвучат — разве можно обойтись без Камаринской?

Эдуард Бояков, художественный руководитель Нового Театра:

Погружение человека в пространство русского культурного кода должно начинаться с самых первых дней его жизни, с первых звуков, которые слышит ребенок — будь то колыбельная, народная песня, шедевры русской поэзии и музыки. Когда-то маленький Александр Пушкин, благодаря своей бабушке и знаменитой няне Арине Родионовне, начал постигать русский язык. Нашим детям тоже необходим шанс научиться русскому языку — истинному, а не тому суррогату, который они черпают из блогов. Мы обязаны приобщить их к языку высших ценностей, языку литературы и музыки. Именно такова задача спектакля "Детский альбом Чайковского".

Александр Легчаков, автор идеи, режиссер-постановщик:

Наш маленький зритель станет полноправным участником всех событий, главным героем, что, надеемся, вызовет в ребенке душевную отдачу, стремление к новым знаниям, к обогащению слухового опыта. Эмоциональная энергия детей в сочетании с высоким художественным наслаждением и смысловым содержанием спектакля создают необыкновенный эффект от ввода ребенка в художественное пространство "Детского альбома". Мы приобщаем его к миру высших духовных ценностей отечественной и мировой культуры.

  • Музыка Петра Ильича Чайковского
  • Стихи Виктора Лунина
  • Автор идеи, режиссер-постановщик — Александр Легчаков
  • Художник — Анна Горбас
  • Солистка — Галина Войниченко
  • Камерный оркестр Московского Оперного Дома
  • Хор Московского Оперного Дома

Продолжительность спектакля 60 минут без антракта

Всего 70 зрителей!

Премьера 1 октября в 16Е00

Адрес: Москва, Мясницкая ул., 7, стр. 2, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.

Новый Театр проводит семейные и детские мероприятия в усадьбе Салтыковых-Чертковых: спектакли, концертные и анимационные программы, семейные праздники, экскурсии. Подробности здесь.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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