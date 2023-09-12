Моссовет 100 лет: открылся новый 101-й сезон театра

6:56 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

В Театре имени Моссовета состоялся сбор труппы, посвящённый открытию 101-го театрального сезона.

Фото: Пресс-служба Театра Моссовета

Гастроли театра Моссовета

В прошлом юбилейном сезоне Моссовет проделал огромную работу и наполнил свой репертуар десятью большими премьерами. Огромное внимание было уделено гастролям, российские театралы в городах

Новокузнецк,

Кемерово,

Ростов-на-Дону,

Новосибирск,

Красноярск,

Иркутск,

Нижний Новгород,

Казань,

Санкт-Петербург

увидели премьерные постановки театра.

Директор театра Алексей Черепнёв поделился гастрольными планами театра. Актёры Моссовета в этом и следующем году поедут в

Астрахань,

Нижний Новгород,

Новосибирск,

Омск,

Хабаровск,

Владивосток

и Ереван.

Премьеры нового сезона в Моссовете

В предстоящем сезоне театральный коллектив готовит премьеры, которые режиссируют

Евгений Марчелли ,

, Игорь Яцко ,

, Андрей Кончаловский ,

, Анна Галинова ,

, Юрий Ерёмин ,

, Татьяна Родионова.

16 сентября театральная Москва будет приятно удивлена спектаклем "Бременские музыканты". Тем счастливчикам, которым удалось увидеть предпремьерный показ, можно будет только позавидовать. Спектакль про музыкантов из Бремена, по отзывам, фееричный и претендует на громкое театральное событие.

Также в этом сезоне планируется "Тартюф" по Жану-Батисту Мольеру и спектакль "Шолохов. Незаконный" по произведению Захара Прилепина.

Валентина Талызина и автор статьи Анжела Якубовская

В ноябре можно будет попасть на "Пиковую даму" с несравненной Валентиной Талызиной в главной роли. А на сцене "Под крышей" появятся новые постановки "Замужняя невеста" по Александру Грибоедову и "Гадюка" по Алексею Толстому.

Две премьеры обещал зрителям Андрей Кончаловский. Спектакль "Чайка" по пьесе Антона Чехова и "Макбет" по произведению Уильяма Шекспира. Андрей Сергеевич после некоторых раздумий озвучил идею о том, что хорошо бы было сделать спектакль о столице.

"Мы живём в очень счастливом состоянии, — сказал Андрей Кончаловский, — Москва редкий город, где одновременно на театральных сценах идут четыре "Чайки", в Европе — это сложно себе представить. Но тем не менее мы не думаем о московском зрителе, ведь этот театр был создан как театр Московского городского совета, и мне кажется, что он может больше сделать для города. Был бы я помоложе, сам сделал или заказал пьесу о Москве. У нас есть старые советские замечательные пьесы или, может, можно найти новую пьесу, которая бы пошла. Я думаю, что люди это примут. И конечно, необходимо больше обращаться к молодым драматургам".

Своё выступление он заключил словами:

"Право родиться есть у всех, а право дожить до ста лет есть не у многих".

Премии театра Моссовета

Действительно, за свою столетнюю работу Моссовет повидал многое, и каждый сезон театр привносил какое-либо новшество или новаторство в свою деятельность. Например, профсоюзная премия "За честь и достоинство". Лауреаты премий были выбраны всем творческим советом театра. Среди награжденных — артисты

Валерий Ярёменко ,

, Евгения Крюкова ,

, Мария Кнушевицкая,

А еще 30 лет назад театр вручал премии своим наиболее профессиональным техническим сотрудникам, затем эту награду упразднили. И вот спустя 30 лет её вернули и назвали именем Юрия Завадского.

Премия вручалась в номинациях

"За высокие профессиональные достижения, активный, добросовестный и эффективный труд в различных цехах и подразделениях театра, направленный на совершенствование и развитие театра по итогам театрального сезона",

"Наиболее яркие актёрские работы в премьерных спектаклях театра по итогам театрального сезона, а также за неординарные профессиональные достижения и показатели по итогам театрального сезона".

"Пришла идея создать премию имени Заводского, — делился своим мнением главный режиссёр театра Евгений Марчелли, — и когда разрабатывали положение, творческий совет высказал желание премировать не только артистов, но и работников, которые очень много вкладывают души в театр и которых зрители не видят. Артистами общая идея была поддержана с удовольствием".

Надо отдать должное, артистическая братия отреагировала на награждение весьма бурно, она искренне радовалась за своих товарищей по цеху и поздравляла с почетной премией. Премия состояла не только из красивого диплома, но и из солидной денежной суммы, которая по нынешним временам не лишняя. Театральные работники, которые отдали Моссовету большую часть своей профессиональной жизни, поднимались на сцену и не знали, как реагировать, настолько подобное внимание было для них непривычным и неожиданным. Но их поддержали дружными аплодисментами:

Валентина Талызина,

Андрей Кончаловский,

Евгений Стеблов ,

, Ольга Остроумова ,

, Елена Валюшкина ,

, Екатерина Гусева ,

, Ольга Кабо ,

, Ирина Климова ,

, Андрей Межулис ,

, Евгения Крюкова

и другие артисты театра.

Евгений Марчелли пообещал впредь отмечать и награждать сотрудников театра за их преданное служение сцене. Ведь без профессионального осветителя, зритель не увидит артиста на сцене, а без опытного звукорежиссёра вряд ли услышит. Поэтому Евгений Марчелли старается сделать комфортной службу не только служителей Мельпомены, но и всех работников оформительского цеха.

Конечно, всем угодить очень сложно — и требовательным артистам, и придирчивым сотрудникам, и взыскательному зрителю, но, как видно, руководству театра Моссовета это удаётся.

Моссовет 100 лет — праздник для москвичей

Москвичи и гости столицы, заглянувшие в этот праздничный день в сад "Аквариум", были приятно удивлены виртуозным концертом под открытым небом, в котором выступи артисты театра. А затем все были приглашены в зал, где был продемонстрирован спектакль "Страницы истории. Моссовет 100 лет", выпущенный к юбилею театра. На сцене из уст известных артистов прозвучали воспоминания, на экране показали архивные фотографии и историческую съёмку. В этот день коллектив ещё раз отдал дань памяти славному прошлому театра.

И вот опять в 101-м сезоне театр открыл новую страницу и приступил к её заполнению.