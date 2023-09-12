14 сентября состоится открытие 2-го сезона Нового Театра

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14 сентября 2023 года состоится сбор труппы и открытие 2-го сезона Нового Театра.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Творческий коллектив: артисты, работники постановочной части, сотрудники, а также режиссеры, драматурги, преподаватели и студенты Школы Нового Театра — все, кто работали с Новым Театром в течение 1-го сезона его существования, а также планируют сотрудничество в предстоящем сезоне, соберутся в главной резиденции Нового Театра — усадьбе Салтыковых-Чертковых.

В программе

Сообщение художественного руководителя Нового Театра Эдуарда Боякова:

подведение итогов первого сезона,

представление репертуарного плана на 2023-2024 год,

концепция создания Культурного центра на базе Нового Театра,

информация о работе Школы Нового Театра.

Эдуард Бояков, художественный руководитель Нового Театра:

Мы начинаем наш 2-й сезон, который полностью сможем посвятить решению художественных задач. Первый год нам пришлось совмещать творческое строительство театра с буквальным строительством — ремонтом нашей потрясающей усадьбы и оснащением ее театральной технологией. Усадьба нас приняла — мы успели за год сыграть в ее пространстве несколько премьер, открыть Школу Нового Театра, запустить экскурсионную программу. Открываясь ровно год назад, мы назвали театр "Новым" неформально: не для того, чтобы заявить о еще одном театральном проекте. Мы стремимся к тому, чтобы это был по-настоящему новый театр, в котором есть свои авторы, режиссеры, артисты, создающие собственное направление, свой язык. В репертуарном плане зрители увидят знакомые названия — над ними мы работали во МХАТе имени Горького. И считаем своим долгом реализовать их под эгидой Нового Театра: "Лавр", который в октябре сыграем на сцене Театра Армии, "У премьер-министра мало друзей.1911", с которого мы начинаем сезон, "Государев венец", которым закрывали 1-й сезон — эти проекты мы начинали во МХАТе и по-новому предъявляем их сегодня публике. Также мы готовим к выпуску "Розовое платье" и музыкальный спектакль "Красный Моцарт", которые в пространстве нашей усадьбы обретут совершенно новую жизнь. И мы рады, что спектакль "Женщины Есенина", над которым я и Захар Прилепин очень плотно работали, стал главным событием МХАТа имени Горького после нашего ухода. Не так важно, какой логотип стоит на афише — важно, что у нас это получилось.

В репертуаре уже появились и будут появляться совершенно новые названия: "Гример", "Детский альбом Чайковского", "Морозко" — спектакли, в которых пространство усадьбы диктует особый жанр с чертами иммерсивности; "Скупой" по Мольеру, готов к выпуску "Житие святителя Николая", запланированы поэтические спектакли… Как и положено репертуарному театру — а мы позиционируем себя именно так — Новый Театр будет активно гастролировать по России. Ближайшие гастроли — в Сочи со спектаклем "Скупой".

На сборе труппы я подробно раскрою концепцию Культурного центра, деятельность которого будет тесно связана с Школой Нового Театра — лекции, мастер-классы, семинары, среди которых особое внимание мы уделим режиссерским лабораториям. Планы огромные, и осуществить их возможно только при поддержке наших попечителей, за что мы им очень благодарны.

С проектами 2-го сезона подробно познакомят труппу и гостей их создатели, участники и партнеры:

Вадим Лобов, президент корпорации Синергия,

Дмитрий Певцов, народный артист РФ,

Валентин Клементьев, народный артист РФ, режиссер,

Эдуард Флеров, артист,

Александр Легчаков, руководитель Московского Оперного Дома,

Алексей Зензинов, драматург,

Дмитрий Минченок, драматург,

Елена Терентьева, певица,

Мария Ватутина, поэт.

Вечером состоится премьера спектакля "У премьер-министра мало друзей. 1911".

О спектакле "У премьер-министра мало друзей. 1911"

Дата премьеры выбрана не случайно: именно 14-го (1-го по старому стилю) сентября 1911 года в Киевском оперном театре в антракте спектакля "Сказка о царе Салтане" террорист Богров застрелил Петра Аркадьевича Столыпина на глазах у императора.

В центре постановки — Петр Аркадьевич Столыпин, которому суждено было стать последним великим управленцем Российской империи на посту председателя совета министров. О жизни этого неординарного человека, отца шестерых детей, фигуры сложной и не однозначной, написана книга крупного историка Святослава Рыбаса, вышедшая в серии Жизнь замечательных людей и его же пьеса (в соавторстве с Екатериной Рыбас) "У премьер-министра мало друзей", которая легла в основу одноименного спектакля.

Эдуард Бояков:

Столыпин был по-настоящему русским человеком, чувствующим и понимающим свой народ. И именно этот мотив определял суть его реформ, которые так и не были реализованы. Аналогия с сегодняшнем днем слишком очевидна: политикообразующие элиты России накануне Первой мировой войны буквально раздирали страну. Здесь были и западные банкиры, и ориентированные на Запад предприниматели, и старообрядцы, имевшие, как оказалось, значительный ресурс во влиянии на народные массы. То, как уже после убийства Столыпина русская аристократия предала Николая Второго, весьма показательно. Очень важно донести до зрителя исторические реалии, которые позволяют нам осмыслить сегодняшние события. Но не менее важно показать личность героя — его психологию, переживания, отношения в семье, его боль и понимание крестного пути, ведь на Столыпина было совершено 11 покушений, и его дочь пострадала в одном из них.

Спектакль, построенный на документальном материале, тем не менее, не является публицистикой. Это художественное высказывание, в котором огромную роль играет сценографическое решение Алисы Меликовой и исторические костюмы, выполненные Еленой Ярочкиной. Меликова интегрировала документальные кадры хроники и фото в метафорическое, поэтическое пространство, дающее прочувствовать атмосферу эпохи и эмоциональное состояние персонажей. Работая в жанре документально-художественного театра, авторы спектакля стремятся следовать лучшим традициям документального кинематографа от Дзиги Вертова и Михаила Ромма до Герца Франка и Вима Вендерса.

Главную роль в спектакле играет известный артист театра и кино Эдуард Флеров, который задолго до участия в этой постановке, заинтересовался личностью Столыпина и изучал его биографию.

Эдуард Флеров:

Мне всегда была интересна личность Петра Аркадьевича, его отношение к жизни, к жене, к семье, его православная сущность. Поэтому мне был очень близок этот человек. Он никогда не преследовал никакой личной выгоды. Был настоящим бессребреником, пассионарием, абсолютно преданным своему делу, служению, государю, стране. Я, к сожалению, не такой волевой человек, не так силен духом, как Петр Аркадьевич, но по возможности старался передать эти его качества. Сегодня абсолютно своевременно поставить вопрос о политической реабилитации Петра Столыпина. В наши дни не просто стоит вернуться к его реформаторским предложениям, а следует их тщательно и глубоко изучать. В его наследии много идей, которые он продвигал, пытался внедрить. Они заслуживают того, чтобы их воплотить в жизнь. Было бы здорово, если бы наш спектакль прозвучал еще одним голосом, привлекающим внимание к этой выдающейся исторической фигуре, чьи идеи нисколько не утратили своей актуальности.

Спектакль "У премьер-министра мало друзей.1911" создан благодаря поддержке председателя Московского экономического форума, члена попечительского совета Нового Театра Константина Анатольевича Бабкина.

Программа

17.00. Сбор труппы. Открытие сезона. (Театральный зал).

19.00. Премьера спектакля "У премьер-министра мало друзей. 1911". (Театральный зал).

Адрес: Москва, Новый Театр, усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица дом 7, стр. 2.