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Маргарита Кичерова

"Скупой": пьеса Мольера под редакцией Леонида Якубовича

3:44
Культура » Театр » Драматический

В Новом театре состоялась премьера по пьесе Ж.-Б. Мольера "Скупой". Как на содержание классического произведения повлиял Леонид Якубович, в чём трагедия главного героя пьесы и почему в театре выбрали мхатовский подход к постановке комедии, Pravda.Ru рассказал народный артист Валентин Клементьев.

"Скупой": пьеса Мольера под редакцией Леонида Якубовича
Фото: Пресс-служба Нового театра

— Валентин, "Скупой" — ваша третья премьера в Новом театре. Почему выбрали именно эту комедию?

— Это одна из наших выстраданных пьес, которой мы долго занимались. Постановка по пьесе Мольера, сценическая редакция Нового театра и Леонида Якубовича. Также Якубович играет заглавную роль — Гарпагона.

История этой пьесы на российской сцене очень небольшая, а в Европе всегда играли Гарпагона (Скупого) ведущие артисты. Причина такого небольшого интереса — в несовершенном переводе. Леонид Аркадьевич Якубович — по основной профессии литератор (он писатель, автор монологов для ведущих артистов эстрады) и этим заинтересовался как драматург. Он привнёс в эту редакцию несколько монологов героя, которые в роли Гарпагона произносит от первого лица. Это принципиально другая история. По сути, он сам автор, то есть он не становится главнее Мольера, а находится с ним в диалоге. Это очень важные монологи — подсознание героя воспроизводит процессы, которые в нём в данный момент происходят. Процессы сложные, потому что тема пьесы "Скупой" — ростовщичество. Тема вечная.

— Темой ростовщичества занимался не только Мольер, но и Чехов. Гёте говорил о том, что "когда сын из-за порока отца разочаровывается в нём, то это трагедия". Есть ли в вашем спектакле трагедия?

— Конечно. Здесь трагедия разворачивается вокруг семейной истории, потому что Гарпагон — отец двух прекрасных молодых людей, влюблённых в своих партнёров и партнёрш, но именно порок скупости мешает этим чувствам. Гарпагон пытается уничтожить любовь своих детей.

Здесь смесь жанров, потому что монологи героя — это психоанализ, притча. Это гротесковый сюжет, но заканчивается пьеса хорошо: появляется гость, который:

  • соединяет влюблённых,
  • возвращает Гарпагону украденную шкатулку.

У Мольера это мотивировано: сила и чистота чувств молодых пар настолько мощные, что бог им посылает спасение в виде Ансельма, который решает их проблемы. А с героем ситуация трагичная, потому что у него не происходит изменения сознания. Он от своей страсти избавиться не может. Мучается вопросом: что с этим делать дальше? Но ответа пока нет. Притом что у нас он интеллектуал, имеет библиотеку. То есть это не плоский образ смешного больного. Это человек, задающий вопросы, но находящийся в плену страшного порока стяжательства.

Величие драматурга в том, что он открывает какой-то закон, расшифровывает для нас важные вещи и в то же время погружает нас в эту историческую линию.

— Что вы можете сказать об оформлении спектакля?

— В работе с текстом мы идём по классическому пути — по мхатовскому, где текст первичен, без попыток интерпретировать его в искажённом виде. И оформление спектакля у нас абсолютно классическое, красивое, без осовременивания. Декорации — это красивая французская зала. Плюс классические, невероятно красивые костюмы для актрис и актёров.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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