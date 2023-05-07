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Александр Приходько

В Новом театре покажут "Государев венец"

4:39
Культура

В Новом театре 23 мая и 25 июня 2023 года — премьера спектакля "Государев венец".

В Новом театре покажут "Государев венец"
Фото: Пресс-служба Нового театра

Продолжительность спектакля — 1 час 50 минут без антракта.

Возрастной ценз: 12 +

Диалог — не просто жанровое определение, а реальный формат спектакля, в котором соединяются две реальности, два уровня смыслов. Первый — живой диалог со зрителями, который здесь и сейчас ведет протоиерей Артемий. Второй — события 100-летней давности, поэтический спектакль, повествующий о последних днях жизни венценосной семьи Романовых.

Отец Артемий Владимиров — протоиерей Русской православной церкви, духовник Алексеевской женской обители в Москве, филолог-русист, педагог высшей категории, член Союза писателей России, высокообразованный интеллектуал, автор книги "Государев венец", ставшей основой спектакля Нового Театра. Священнослужитель прославился своими неординарными проповедями и умением дать ответы на самые важные вопросы, тревожащие людей вне зависимости от их религиозных взглядов. Ответил он и на наши вопросы.

— Какие смыслы несет спектакль "Государев венец" сегодня?

— Святейший Патриарх Кирилл как-то сказал, что "русская идея" воплощается в освященной государственности, органичным выражением которой была народная монархия в России. Спектакль, освещая последние месяцы страдальческого пути Царской Семьи, и поднимает вопросы ответственности власти перед Богом и судом истории; нравственного призвания личности; судеб России в окружающем ее мире.

- К каким вопросам вы готовы в личном общении со зрителями?

- Священник должен быть готовым к любым вопросам, если они задаются чистосердечно.

- Что, на Ваш взгляд, сегодня волнует общество?

- Общество всегда волнуется, подобно морской стихии, а СМИ еще и будоражат умы и сердца людей намеренно. Как правило, это вопросы общественно-политического и экономического характера. Задача пастыря перевести эти вопросы в область духовную и нравственную.

Диалог о. Артемия с публикой — непредсказуемая импровизация, которая становится частью спектакля о трагических днях жизни последнего императора России. Документальная история любви, уважения, искренних и глубоких отношений между Николаем Александровичем, Александрой Федоровной, наследником и Великими Княжнами раскрывается не только как трагический исход судьбы российской монархии, но и как образец идеальной русской семьи, основанной на любви и строгости, уважении и требовательности, жертвенности и мужестве.

Важнейшим аспектом спектакля становится осмысление роли и статуса монарха, его ответственности не только за близких, но за Отечество, за ход истории. Как совместить чувства любящего отца и мужа с ролью лидера страны, переживающей тектонический сдвиг?

Неслучайно в спектакле появляется образ казненной французской королевы Марии-Антуанетты. И возникает еще одна тема — покаяния народа, допустившего убийства Помазанника Божия.

Стихотворные строки, звучащие из уст Марии-Антуанетты:

Отринув сон, молитесь, девы!
Казненная поныне ждет:
Поймет ли что-нибудь народ,
Навек лишенный Королевы…

вызывают в памяти строчки другого стихотворения, принадлежащего поэту, офицеру русской армии Сергею Бехтееву, передавшему список Великой княжне Ольге Романовой в Ипатьевский дом незадолго до расстрела:

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы —
Молиться кротко за врагов…

Авторы: протоиерей Артемий Владимиров, Лариса Бравицкая.

Режиссер: Валентин Клементьев

В роли императора Николая II народный артист России Валентин Клементьев

  • В роли императрицы Александры Федоровны заслуженная артистка РФ Татьяна Шалковская
  • Ольга — Дарья Дуженкова
  • Татьяна — Софья Кронгауз
  • Мария — Валерия Мишина
  • Анастасия — Соня Селезнева
  • Воронов — Владимир Антонов
  • 1-й офицер — Артур Ахикян
  • 2-й офицер — Григорий Шариков
  • 3-й офицер — Кирилл Анохин.

Место проведения: главная резиденция Нового театра — усадьба Салтыковых-Чертковых по адресу: Москва, Мясницкая улица, дом 7, стр. 2.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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