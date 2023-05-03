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Анжела Якубовская

Театр Моссовета по праву является лидером отечественной культуры

8:09
Культура » Театр » Драматический

Однажды главный режиссёр театра Моссовета Юрий Завадский сказал: "Единство со зрителем, когда в воздухе повисает тишина — это самое дорогое, что есть в театре, и ради чего стоит в нём жить. Если наше искусство не доходит до сердец, оно вообще не нужно".

Театр Моссовета по праву является лидером отечественной культуры
Фото: Pravda.ru

Спустя сто лет, театр Моссовета ярко доказал своё единство со зрительскими сердцами и право на то, чтобы присутствовать в качестве лидера в отечественной театральной культуре. В своё время на сцену этого театра выходили

  • Любовь Орлова,
  • Фаина Раневская,
  • Вера Марецкая,
  • Николай Мордвинов,
  • Ростислав Плятт,
  • Сергей Юрский,
  • Георгий Жжёнов,
  • Маргарита Терехова.

Они подарили театральной общественности блистательные постановки, о которых по сегодняшний день вспоминают с трепетом и теплотой.

Особенная благодарность театру Моссовета за ярчайшую актрису Веру Марецкую. В 1943 году Вера Петровна снялась в картине "Она защищает Родину". Этот фильм смотрели бойцы в госпиталях, картина поднимала боевой дух в тылу. А актриса Любовь Орлова с артистами театра бесстрашно ездила с концертами на передовую. Всё это прославляло Моссовет, вызывая у почитателей невероятное уважение и любовь.

Сегодня добрые слова можно сказать о каждом артисте работавшим в этом театре в годы войны. Они создали уникальные сценические образы, внёсшие огромный вклад в отечественную культуру, и поддержали моральный дух соотечественников. Память о плеяде гениальных лицедеев не ушла безвозвратно в небытие, эстафета успешно передана следующему поколению. Каждый год — веха в культурной истории страны.

Как это происходило, можно было увидеть на вечере, посвящённом 100-летнему юбилею. Во время этого действа под руководством режиссёра Марины Брусникиной зритель убедился, что фантастическая эстафета длиною в 100 лет достойно продолжается. И, как сказал художественный руководитель театра Евгений Марчелли:

"Сегодня мы отмечаем столетие. И дай Бог театру отметить ещё двести лет!"

Какая программа будет на двухсотлетие театра, пока не обсуждалось, но программа столетия поразила зрителей своеобразным мистическим подходом.

На сцену театра вышло сто артистов, и почти сто минут они разыгрывали историю театра с помощью отрывков из спектаклей и личных воспоминаний. Яркий перформанс сопровождался экранными нарезками — в повествование включили отрывки из спектаклей, видеозаписи постановок, портреты актёров, в том числе

  • Фаины Раневской и Ростислава Плятта,
  • Любови Орловой и Веры Марецкой,
  • Георгия Тараторкина и Александра Ленькова,
  • Сергея Юрского и Леонида Маркова.

Прозвучало с экрана историческое интервью Юрия Завадского.

Отрадно, что не только посвящённые театралы, но и молодые зрители смотрели эти кадры с огромным вниманием. Интерес юной публики к истории театра — это очень важный момент, ибо без прошлого у нас не будет будущего. И сегодня особенную ставку надо делать на молодое поколение, которое идёт вслед за нами. Если этого не произойдёт, нас ждут огромный разрыв в принятии культурных ценностей, а как следствие — потеря взаимопонимания.

Что касается современных постановочных реалий для молодёжи, то у театра рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов, (так раньше назывался Моссовет), достаточно новых спектаклей. Стоит заглянуть на официальный сайт, чтобы понять, что есть постоянная динамика и насыщенность театрального репертуара. Моссовет не только бережно сохраняет традиции, но и находится в поиске чего-то неординарного.

В настоящее время в репертуаре театра — более 30 спектаклей, которые идут на двух сценах: основной и сцене "Под крышей". В труппу, помимо корифеев:

  • Валентины Талызиной,
  • Ольги Остроумовой,
  • Евгения Стеблова,
  • Елены Валюшкиной,
  • Александра Яцко,
  • Ольги Анохиной,
  • Анатолия Васильева,
  • Ольги Кабо,
  • Ирины Климовой,

входит огромное число молодых артистов. А с недавних пор влилось серьёзное пополнение. В прошлом сезоне по велению столичных властей, повинуясь тенденции "слияния и поглощения", в огромную труппу Моссовета влился театр МОСТ. Творческий коллектив со своей историей и традициями.

Объединение МОСТа и Моссовета можно назвать "бескровным", и даже дружеским. Всем артистам находится работа, благодаря продуманной стратегии главного режиссёра театра Евгения Марчелли. Одно только торжественное открытие сезона в прошлом сентябре наглядно показало, как уважительно и с любовью режиссёр относится к старой и новой труппе, а также к постоянным поклонникам театра. По мнению журналистов и гостей, это было самое лучшее открытие театрального сезона в Москве.

Что касается премьер, то они тут — на любой вкус. В прошлом году зрителей порадовали постановкой "Соло для часов с боем". В спектакле сыграли всеми любимые

  • Ольга Остроумова,
  • Евгений Стеблов,
  • Анатолий Васильев,
  • Александр Голобородько,
  • Леонид Фомин.

"Соло для часов с боем" с успехом идёт на основной сцене. Также к любопытным премьерам сотого сезона можно отнести спектакли "БЕСприданница" и "ШЕКСПИРГАМЛЕТ". Вниманием у зрителей пользуется постановка Андрея Кончаловского "Супружеская жизнь. Перестройка", с качественными актёрскими работами Юлии Высоцкой и Алексея Розина. И вот уже грядут новые премьеры на сцене "Под крышей": "Москва. Полный круг" и "Бременские музыканты".

Похоже, что главный режиссёр театра Евгений Марчелли серьёзно заинтересован в том, чтобы обеспечить каждого артиста интересной работой. Об этом он говорил ещё на открытии сезона, и как видно, своё слово держит, работы хватает всем. Но поклонники театра ждут ещё одной обещанной премьеры.

В 2022 году состоялся юбилейный бенефис Валентины Талызиной: зрителям представили спектакль "Волки и овцы", где актриса блистала в образе Мурзавецкой. В текущем репертуаре это всего один спектакль с участием Талызиной. Поэтому к 65-летию служения на сцене Моссовета прославленной актрисы нас ждёт грандиозное зрелище. Заявлено о том, что планируется работа над "Пиковой дамой" по произведению Пушкина, в которой Валентина Талызина выйдет в образе властной и коварной графини.

В рамках столетия театра Валентина Илларионовна вспоминала о том, как однажды пришла к своей наставнице Вере Марецкой и пожаловалась на двухлетнее отсутствие ролей. Легендарная актриса поддержала свою ученицу, посоветовала не опускать руки и продолжать театральную работу и терпеливо ждать ролей. Что Валентина Талызина и делает, в ожидании новых постановок. Благодарный зритель с нетерпением ждёт премьер и надеется, что преемственность поколений не прервётся: на сцене Моссовета по-прежнему будут блистать старожилы, и зажигаться новые звезды.

"Наш театр — потрясающий, — сказала Валентина Илларионовна на столетнем юбилее, — Это настоящая семья. Все заботились о коллективе, любили свой театр. В такой театр я попала молодой студенткой".

Как знать: может, лет этак через сто, на двухсотлетии Моссовета подобные слова произнесёт новая прима, которая начнёт свою карьеру юной артисткой. В театре Моссовета все шансы для этого есть.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы кино театр россия культура
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