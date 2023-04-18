Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей

4:32 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

14 апреля в театре "Школа современной пьесы" состоялась долгожданная премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели". Режиссёром постановки выступил Роман Самгин, ученик легендарного Марка Захарова. В главной роли — блистательная Елена Проклова.

Всеми любимая актриса, сыгравшая в культовых советских фильмах "Снежная Королева", "Звонят, откройте дверь" и "Мимино" не так часто балует зрителя появлением на театральной сцене. Но сегодня, в преддверии значительного юбилея, который ожидается в сентябре этого года, актриса продемонстрировала прекрасную физическую и творческую форму. Она полна сил, энергии и планирует продолжить актёрскую карьеру.

Елена Проклова сыграла в спектакле "Семейный шкаф и его обитатели" очень сложную роль — родительницы, которая до смерти боится отпустить сына в самостоятельную жизнь. И пусть сыну в "коротких штанишках" уже далеко за сорок, строгая мамаша транслирует ему свои намерения в каждом поступке так: "Сынок, что бы ты не выбрал, мне уже заранее не нравится…"

Сына прекрасно сыграл Александр Овчинников. Актёр занят во многих постановках театра:

"Подслушанное, Подсмотренное, Незаписанное",

"Спаси камер-юнкера Пушкина",

"Шинель-Пальто",

"На Трубе",

"Авиатор",

"Час тишины".

И вот, сегодня "Семейный шкаф и его обитатели". Надо отдать должное: Овчинников замечательно справился с поставленной задачей и убедительно явил публике комический талант в образе этакого инфантильного сынка-переростка. Смотреть на Овчинникова в дуэте с Прокловой — одно удовольствие. Энергичные перепалки между "мамочкой и сыном", которые вот-вот убьют друг друга на сцене, в следующую секунду оборачиваются трогательными семейными признаниями.

"Нет родителей, которые хотели бы зла своим детям. — уверяет Елена Проклова, — Но посмотрите, ведь зачастую все их действия приводят к негативному результату. Моей старшей дочери уже 50 лет, так что опыт какой-то имеется. Я понимаю, что главное — помогать пережить неудачи детям, а не решать, что для них хорошо, а что плохо. Неудача — это самый прекрасный опыт, благодаря которому все мы становимся сильнее. Боли не надо бояться, надо помогать близким её переживать".

Безусловно, каждой матери хочется, чтобы её ребёнок обрёл счастье рядом с любимым человеком. Но случается так, что будущая супруга сына представляется родителям в идеальном, сказочном образе, без недостатков, словно это не живой человек. И здесь начинаются советы сомнительного толка, "перековка" характера, а порой и откровенная вражда. Чужие промахи заслоняют свои недостатки.

В постановке мы видим яростную борьбу между молодым и старшим поколением. Героиня Елены Прокловой задействует в этой борьбе все возможные средства: она саркастично шутит, горестно плачет, призывая к сочувствию, и тут же может элегантно "нахамить", словно ничего до этого не было. Зритель не успевает следить за всей гаммой эмоций, которую актриса ярко демонстрирует на сцене. К многогранному образу можно добавить несколько оригинальных штрихов: главная героиня с гордостью демонстрирует наряды, которые как бы "говорят", что перед нами непростая штучка. И конечно, в спектакле много юмора, шуток, и смешных трюков, затягивающих зрителей в водоворот семейных событий.

Постановка смотрится на одном дыхании. И даже после того, как она закончится, с героями не хочется расставаться, настолько их дальнейшая судьба любопытна.

"Этот спектакль поможет тем, кто пришёл в зал задуматься: а стоит ли влезать в жизнь даже очень близких людей? Зачастую наши добрые намерения, как известно, превращаются в большую досаду для близких", — сказала Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Так оставим же сокровенные тайны с их владельцами и насладимся прекрасной историей, которую разыграли перед нами талантливые актёры.

Поздравляем театр с замечательной премьерой!

Следующие показы состоятся 26 и 27 апреля.