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Анжела Якубовская

Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры

4:44
Культура » Театр » Драматический

В апреле 2023 года исполнилось ровно 200 лет со дня рождения классика русской драматургии Александра Николаевича Островского (1823 — 1886). Эту дату широко отмечают по всей России, и она станет знаковой в течение всего года.

Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры

К юбилею драматурга в Малом театре проходит традиционный театральный фестиваль "Островский в Доме Островского". Этот фестиваль начался ровно тридцать лет назад. И часто Малый театр ассоциируют с именем Островского. Когда драматург был жив, в Малом театре шли его пьесы. Они до сих пор не сходят со сцены, поэтому поклонники классики безмерно благодарны руководителю театра Юрию Мефодьевичу Соломину за сохранение и укрепление традиций.

В Малом театре накануне фестиваля прошла пресс-конференция.

"Мне посчастливилось попасть в труппу, где работали Пашенная, Ильинский, Царёв, — сказал художественный руководитель Юрий Соломин. — Они были моими учителями, которые с любовью передавали нашу литературу и историю. Я счастлив, что учился у этих учителей и продолжаю дело русского театра. Островский — настоящее сокровище русской культуры, не зря его называют русским Шекспиром — таково значение его драматургии для русского театра. И сегодня, и завтра я буду говорить: "Не меняйте классику!" Пьесы нельзя "передёргивать", нельзя менять названия, даже великим режиссёрам. Это должно быть подсудным делом!"

В рамках фестиваля театры из разных городов России и ближнего зарубежья показали спектакли по пьесам Александра Николаевича Островского на сцене Малого театра. Не все театры страны смогли приехать на этот фестиваль. Юрий Мефодьевич высказал свою обеспокоенность, по поводу того, чтобы осуществлялась большая помощь театральным деятелям не только в Москве, но и в театрах в других городах, чтобы это почувствовала вся страна.

На пресс-конференции выступила заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она сообщила, что Министерство культуры выделило средства театрам страны на новые постановки по пьесам Островского. На участие в отборе было подано более 50 заявок от драматических и музыкальных театров. По итогам экспертная комиссия отобрала 18 сильнейших. Все постановки сегодня включены в текущий репертуар.

Также грант Министерства получили два театра:

  • Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского на Всероссийский фестиваль "Дни Островского в Костроме",
  • Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского на создание премьеры "На всякого мудреца довольно простоты".

Среди знаковых мероприятий в плане юбилейного года пройдёт целая серия юбилейных событий, организованных Малым театром и Высшим театральным училищем им. М. С. Щепкина. В Санкт-Петербурге по случаю юбилея Островского пройдёт Международный фестиваль русских театров стран СНГ "Встречи в России". Министерство культуры запланировало выездные мероприятия в Кострому, Иваново, Кинешму, Тверь, Санкт-Петербург.

Благодаря юбилею начнётся масштабная реставрация московского Дома Островского, филиала Театрального музея им. Бахрушина, которую планируют завершить к декабрю. По окончанию работ на Малой Ордынке будет открыт современный музейный центр с постоянной экспозицией (коллекция Бахрушинского музея насчитывает более 50 тысяч мемориальных предметов драматурга), Театральной галереей, ландшафтным парком, где будет воссоздана атмосфера замоскворецких садов с историческими насаждениями 19 века.

Совсем скоро съёмочная группа Малого театра приступит к работе над полноценным фильмом по пьесам Островского. А завершением юбилейного торжества пройдёт большой гала-концерт на Исторической сцене, который состоится 17 апреля. Программа объединит драматические отрывки из спектаклей по пьесам Островского, дневниковые записи драматурга и его письма. Концерт будет проходить при музыкальном сопровождении камерного ансамбля" Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Ю. А. Башмета. В концерте примут участие все ведущие артисты Малого театра.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы театр россия культура юрий соломин
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