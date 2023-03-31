Писатель Свечин: "Людям кажется, что в XIX веке злодеи были благороднее и резали жертв изящнее"

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Николай Свечин — российский писатель родом из Нижнего Новгорода, он завоевал себе имя, создав сыщика Алексея Лыкова, первая книга о котором была издана в 2005 году. Писатель известен своей скрупулезной работой над историческими фактами. Он замечает мельчайшие детали эпохи и представляет их читателю, при этом оставляя сюжет динамичным и насыщенным. В 2021 году он дважды стал лауреатом премии "Русский детектив".

Редакция Pravda.Ru поговорила с автором о жанре исторического детектива, а также об образе сыщиков в художественной литературе.

— Как впервые пришёл в вашу жизнь образ сыщика Алексея Лыкова? Почему он оказался именно таким? Что вдохновило на появление этого характера?

— Персонаж возник давно — уже двадцать лет назад. Мне захотелось рассказать о старой России, так, как я — дилетант — её представлял. Историки вправе во мной не соглашаться, я пишу не документальные книги, а беллетристику. Характер героя сложился постепенно. Сперва он был ходульный, с годами Лыков делается всё более живым и правдоподобным. Как мне кажется…

— Для вас эпоха — не просто фон, а отдельный персонаж романа. Вы будто проводите экскурсию, перемещая читателя на машине времени, показывая звуки, запахи, улицы, манеру общения. Скажите, пожалуйста, есть какие-то детали той эпохи, которые хотелось бы сохранить в современности?

— Верно подмечено: эпоха для меня едва ли не главный персонаж каждой книги. Время действительно имеет цвет и запах, и я пытаюсь передать их по возможности правдиво и точно. Как выходит — не знаю. Никто из нас не жил в те годы, все мы чуть-чуть фантазируем… Из ушедшего мне более всего жалко строгость отношений. За хамство можно было получить вызов на дуэль, а сегодня оно остаётся безнаказанным. Чиновники стеснялись брать взятки, не кичились своими украденными богатствами. Купцы занимались благотворительностью. Военные служили за гроши и, если надо, за гроши умирали. Писатели сочиняли великие книги. Интеллигенция любила народ, а не шарахалась от него. Конечно, я идеализирую — время всегда жестоко. Но многое тогда было чище, а люди ещё чего-то стыдились.

— Почему вам так интересен именно XIX век или начало XX? Хотели бы вы когда-нибудь написать детективную историю на фоне другой эпохи?

— У меня есть книга о войне с Наполеоном — "Московский апокалипсис". Тоже было интересное время! А эпоха сыщика Лыкова — ближе к нам и располагает к изучению. Именно в конце XIX века сложились предпосылки к страшной Первой мировой войне. Русская революция — её следствие. Вторая мировая война — ещё одно следствие, реванш униженной Германии. То есть главные события минувшего века были спланированы при Александре Третьем и его несчастливом сыне. Есть над чем подумать…

— Как выглядела работа сыщика во времена Алексея Лыкова? Чем работа полиции отличалась от современной?

— Не было дактилоскопии (в России — до 1912 года), баллистической экспертизы, записей с камер наблюдения, анализа биоматериалов и прочей премудрости. Главные орудия сыщика — лупа, смит-вессон и голова на плечах.

— В новом романе "Уральское эхо" есть любопытный персонаж — глава петербургской организованной преступности. Какие были особенности у столичного преступного мира? Как он был устроен?

— Этот вопрос потребует слишком длинного ответа. Если коротко, то уголовники уже тогда делили город и умели договариваться между собой. Богатый, перенаселенный, многослойный, с недоступными полицейскому надзору окраинами, Петербург очень подходил фартовым людям. Было кого почистить, было где спрятаться. Столичная полиция работала хорошо, намного лучше, чем сейчас. Но даже она не справлялась. Война, беженцы, одичание людей сломали в конце концов хребет правоохранителям. Когда в феврале 1917 на улицах стали убивать городовых и уцелевшие ушли с постов, режим пал. Оказалось, что его держали на своих плечах именно городовые, получающие жалование 25 рублей в месяц…

— В каких российских городах вы ещё не были, но считаете, что там мог бы развернуться сюжет вашего нового детективного романа?

— В одной из ближайших книг Лыков поедет в Гельсингфорс — теперь это Хельсинки, а тогда была часть России. Далее его ждут приключения в Архангельске, Поти, Батуме (тогда город писался без "и" в конце), обеих столицах, Нижнем Новгороде и, в конце концов, в Париже. Может быть, еще в Белграде — это пока под вопросом.

— Как вы думаете, почему жанр исторического детектива так популярен?

— Есть элемент "розового флёра". Людям кажется, что тогда злодеи были благороднее и резали своих жертв изящнее. Это не так. Кровь, подлость, бесчеловечность сопровождают хомо сапиенс на всех стадиях его эволюции. Так же, как любовь, доброта, преданность, человеколюбие. Полагаю, читателям нравится антураж, напоминание о прежних нравах, забытые картинки из детства. Жизнь вокруг не даёт расслабиться, только успевай уворачиваться. Вот и тянет нырнуть в идеализированное прошлое…