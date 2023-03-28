Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах

2:18 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин провёл пресс-конференцию, посвящённую Международному Дню театра. На мероприятии он рассказал, с какими реализованными проектами СТД подошёл к этой дате.

"Наши театры собирают гуманитарную помощь, — поделился Александр Александрович, — и отправляют её в зону боевых действий. Наш московский театр "ET CETERA" два раза в месяц посылает помощь: там и мёд, и орехи, и фрукты, и бинты, и сало, если хотите. Также СТД пригласил Мариупольский драматический театр на гастроли в Брянск, Тулу, Воронеж. Артистов встречали с радостью, дарили подарки. Недавно в рамках федеральной программы мы пригласили театр из Донецка, и он показал спектакль "Юнона и Авось". Потрясающий спектакль, который с успехом отправился в гастрольное турне. После того, как закончатся гастроли, СТД примет их в свои ряды и вручит им членские билеты. Наши актёры постоянно выступают в госпиталях, а также в ста метрах от боевых действий. Вот таким образом мы отмечаем Всемирный день театра".

Также председатель СТД подробно рассказал на пресс-конференции, как не просто сегодня работать в условиях санкций, когда, казалось бы, театр должен объединять и укреплять мир и взаимопонимание между народами. К сожалению, смысл этих слов утрачен. Некоторые страны настолько одержимы ненавистью к России, что в угоду санкциям делают всё, чтобы отменить наших композиторов, наших авторов. Стараются сорвать контракты и договорённости. Александр Калягин уверен, что это несправедливо, в первую очередь, по отношению к зрителям.

По поводу недавно вышедшего материала "Хроника разгрома", в котором указаны фамилии "якобы лучших актёров", покинувших страну, у Александра Калягина своё мнение:

"Наша страна такая многоликая и разнообразная. Поверьте, у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах. Я просто хочу, чтобы меня услышали — пишут, что уехали лучшие. Хочу сказать, что лучшие остались работать. Лучшие — это те, кто понимают, что такое отечество, гражданство. Они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев. Недавно СТД объявил конкурс "Новое время. Новые герои". Мы получили 170 пьес! Так что, уехавшие — это всего лишь небольшая группа. Не хочется читать нотации. Мне очень жаль, что они уехали. Это их выбор, и я не приветствую этот выбор. В трудную годину надо быть со своей страной. Во время революции было непонятно, кто такие большевики, кто такие меньшевики, а здесь всё понятно. И жалко, что этим людям никто не привил понятие Родина. Они выбрали свою стезю. С моей точки зрения, они сильно ошиблись. Но я не хочу их добивать. Придёт время, они сами ответят за свой выбор. Мне жаль, что эти люди не поняли, что время пройдёт, а их имя останется испорченным навсегда. Я уверен, что им сейчас тяжело, и они поймут это".

По поводу лишения званий артистов, которые уехали из страны, Александр Калягин убежден, что это ни к чему. Не имеет смысла лишать. Ведь объявив звание "Народный" где-нибудь в Америке, можно и получить за это сполна.

Но не только о политике говорилось на этой пресс-конференции. Председатель СТД рассказал о планах Летней Театральной школы. Также по-прежнему много стран присылают своих учеников в театральную школу, которая традиционно пройдёт в Звенигороде. В этой школе работают выдающиеся мастера сцены, гордость российского театра, что говорит о высоком уровне преподавания:

Фильштинский,

Додин,

Ширвиндт,

Бородин,

Женовач.

Шестнадцать лет театральная школа проводит занятия на полной дотации СТД. И впервые этом году в занятиях примут участия студенты из Донецка.

Наконец, зашёл разговор о том, что в этом году театр "ET CETERA" отмечает большой юбилей — 30 лет!

Главная премьера сезона уже состоялась: это пьеса советского писателя Николая Эрдмана "Мандат". Поставил её Владимир Панков. Действо на сцене можно назвать грандиозным зрелищем, настолько оно масштабно. Там и невероятно смешной текст, в котором каждая фраза запоминается и моментально превращается в цитату, и яркие характеры, шаржи, неожиданные повороты, стремительный ритм.

К юбилею Островского театр пригласил режиссёра Марину Брусникину. Она поставила спектакль, который идёт с большим успехом по пьесе "Грех да беда на кого не живёт". Спектакль про большую любовь, измену, столкновение правд и прав людей на свободу выбора и невозможности жить, как хочется. А разве нас всех не волнуют все эти темы и сегодня?

Алесандр Александрович отметил, что в 2019 году по предложению президента России был объявлен "Год театра". С тех пор театральная жизнь в стране поднялась на две-три ступени. На театр стали больше обращать внимания, многие здания отремонтировали, оборудовали хорошей аппаратурой. Это очень важно для того, чтобы привлечь как молодых артистов, так и молодых зрителей. А с молодёжью работать обязательно надо.

"Если работать только с равными себе по возрасту, — рассуждает Народный артист, — то надо закрывать театр. Сесть на лавочку и вспоминать о прошлом. А тут некогда сидеть и вспоминать. Надо работать, ставить, придумывать, поэтому с молодёжью очень хорошо сотрудничать".

А вот по поводу своего выхода на сцену и съёмок в кино Александр Александрович несильно хвастался. Последняя премьера в театре состоялась пять лет назад в постановке Роберта Стуруа "Ревизор. Версия". Александр Калягин сыграл Хлестакова. Сыграл так, что напрочь поразил зрителей совершенно неожиданным прочтением роли. Подобного "Хлестакова" ещё не ставили ни в одном театре.

Также который сезон, а если быть точным — с октября 1998 года, идёт спектакль "Лица". Но это пока всё. Увидеть любимого актёра сегодня на сцене можно редко. Да и в кино Калягин уже давно не снимается.

Зрители навсегда полюбили образы в исполнении артиста в картинах

"Прохиндиада или бег на месте",

"Неоконченная пьеса для механического пианино",

"Свой среди чужих",

"Здравствуйте, я ваша тётя",

"Мёртвые души",

"Старый Новый год" и другие.

Но сегодня Калягин не снимается. Причину он объяснил так: "Наснимался". И это не потому, что нет предложений.

"Мне поступали предложения, но я, видимо, отпугнул продюсеров и режиссёров. Это даже не вопрос гонорара. Сегодня совершенно нет времени, очень большая занятость. И потом, дело не в количестве ролей. Можно сыграть сто ролей, и никто не запомнит: "Где же я видел этого артиста?"

Может быть, поэтому Александр Калягин убеждён, что свои самые лучшие роли он уже сыграл. Но тем не менее, чтобы порадовать зрителей, в ближайшее время он планирует поставить новую пьесу и найти в ней интересную роль для себя. Пока подбирается материал.

А ещё Калягин мечтает написать книгу-автобиографию. Чтобы в ней были совмещены личные воспоминания и профессиональные рекомендации.