Как написать фанфик: инструкция от автора истории по книгам о Гарри Поттере

4:58 Your browser does not support the audio element. Культура Литература

Хотя бы раз в жизни ты встречаешь её - ту самую историю, с которой не хочется расставаться. Это может быть увлекательная книга, сюжет которой не отпускает. Или захватывающее кино, навевающее мысли: а что же было дальше? Бывает и так, что история запала в сердце, но ты не согласен с концовкой. Или с серединой. Или с тем, что Гарри Поттер выбрал Джинни Уизли вместо Гермионы Грейнджер, а Ретт Батлер оставил плакать уже полюбившую его Скарлетт на пороге Тары, разорвав отношения.

Что же тогда делать? Как справиться с мыслями в духе "автор не прав" или "а что, если" и восстановить душевное равновесие? Можно прочитать фанфик. А лучше — написать самому. Как — рассказала читателям Pravda.Ru автор фанфика "Лабиринт памяти" Jane Evans (Юлия Лебедева).

Как написать фанфик

История появления

Жанр фанфикшена (fanfiction — "фанатский" (fan) и "выдумка" (fiction)) зародился в начале ХХ века в Америке, но всемирную огласку получил в 70-х годах, когда фанаты выдуманной киновселенной "Звездный путь" принялись писать продолжение истории, а также создавать альтернативные варианты событий сюжета.

Так и появились фанфики — любительские рассказы или даже целые серии книг, сотворённые фанатами по мотивам полюбившихся художественных или кинопроизведений.

Например, фанфиком можно назвать книгу Александры Рипли "Скарлетт", которая является неофициальным, но всё же опубликованным продолжением "Унесенных ветром". Или скандально известную историю любви эксцентричного в своих плотских предпочтениях миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стилл из "Пятидесяти оттенков серого", которая тоже является не чем иным, как фанфиком по вселенной "Сумерки".

Правда, чтобы опубликовать фанфик как самостоятельную книгу, автору "Оттенков" пришлось изменить имена и часть сюжета, но об этом далее.

Особенности написания фанфика

На просторах интернета огромное количество сайтов с фанфиками по любому фандому, где можно выставить критерии поиска на свой вкус или же познакомиться с популярными работами авторов.

Фанфиков существует великое множество, и некоторые из них, по мнению читателей, не только не хуже оригинала, но и лучше. Читатели организуют литературные премии и создают фанвидео и коллажи по мотивам любимых фанфиков, авторы организовывают профессиональные озвучки своих книг и приобретают настоящую медийность.

Для того, чтобы фанфик был опубликован по всем правилам издательств, нужно его переписать в оригинальную книгу. Порой для этого достаточно изменить только имена героев, но часто также нужно поменять место действия и прочие уникальные особенности первоисточника, чтобы не нарушить авторское право.

Как написать фанфик

Определитесь с историей, по мотивам которой вы будете писать.

Самое главное, чтобы история вам не просто нравилась — вас должен беспокоить вопрос "а что, если" и вдохновлять на написание альтернативного сюжета или продолжения основного.

Выберите жанр, в котором вы хотите попробовать свои силы.

Лучше всего писать в том жанре, который вы сами любите читать/смотреть. Может, вас завораживают любовные линии в кино и книгах? Или же вы без ума от детективов? Кто-то с радостью напишет про зомби-апокалипсис — почему нет? Вариантов множество, нужно только выбрать тот, что по душе.

Определитесь с главными и второстепенными героями.

Кто из персонажей первоисточника вызывает у вас интерес? На чьё взаимодействие вам было бы интереснее посмотреть и про чьи приключения будет интереснее всего написать? Важно отметить, что лучше не перебарщивать с количеством героев, а сделать акцент в истории на 1-2 главных персонажей.

Пропишите общую структуру фанфика.

У любой истории должны быть завязка, приключения, развязка и финал. Вначале мы знакомим читателя с героями и нашей выдуманной вселенной, а также обозначаем проблему, которую по сюжету будем решать. Следом должен замаячить способ решения проблемы — это станет завязкой. А дальше — приключения, которые обязательно должны привести к интересной развязке и запоминающемуся финалу.

Начните писать!

Не бойтесь приступать к написанию своей истории. Помните, что вы это делаете для собственного удовольствия, а не для получения Пулитцеровской премии. Хотя, учитывая мировую тенденцию, как знать — может, однажды ваш роман приобретет популярность не меньшую, чем оригинал, и вы оставите свой след в истории.