Спектакль "Лубянский гримёр" сыграют в 100-й раз

4:20 Your browser does not support the audio element. Культура

6 апреля 2023 года спектакль "Лубянский гримёр" будет сыгран в 100-й раз!

Юбилейная дата настигла первую постановку Нового Театра беспрецедентно рано: спектакль играют 5 раз в неделю, а потому понадобилось чуть более трех месяцев, чтобы достичь "круглого" числа.

Традиция отмечать 100-й спектакль как юбилейную дату возникла еще в прошлом веке, когда сформировался репертуарный театр. Одно и то же название ставится в афишу в определенном режиме: к примеру, 3-4 раза в месяц. Нетрудно сосчитать, что 100-й показ состоится где-то в третьем сезоне проката, что будет говорить о его успешности. Так что красивое число с двумя нулями — не формальность, а свидетельство зрительского признания.

"Лубянского гримёра" в Новом Театре играют ежедневно (5 раз в неделю), реализуя "бродвейскую" прокатную схему. Это беспрецедентный для России опыт — впервые в подобном режиме в Москве демонстрируется спектакль, в котором синтезированы принципы традиционного драматического спектакля с приемами иммерсивности.

Сценической площадкой величиной 2000 квадратных метров стала усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице — памятник архитектуры XVIII-XX веков, сохранивший аутентичные интерьеры в стиле рококо, классицизма, псевдоготики и модерна.

В спектакле заняты известные артисты — Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Эдуард Флёров, Татьяна Шалковская, Юлия Волкова, а также талантливая молодежь: роли главных героев художника Аркадия и его возлюбленной Любы играют восходящие звезды театральной сцены Кирилл Клименко и Дарья Дуженкова.

Зрители погружаются в атмосферу домашнего дворянского театра, в котором идут репетиции, плетутся интриги, назначаются свидания… Параллельно с историей любви героев, на долю которых выпадают нелегкие испытания, выстраивается картина становления русского профессионального театра, зародившегося в великолепии дворцовых анфилад и выросшего в мощное явление мировой культуры. Не случайно прообразом одного из центральных персонажей спектакля послужил реформатор театра К. С. Станиславский.

Художественный руководитель Нового Театра, режиссер спектакля "Лубянский гримёр" Эдуард Бояков:

"Хотя схема проката у нас действительно "бродвейская", внутренняя жизнь самого спектакля качественно иная, она чисто русская. "Лубянский гримёр", в котором мы применили самые актуальные, можно даже сказать "модные" иммерсивные приемы, тем не менее, прежде всего, драматический спектакль, сделанный в традициях русского психологического театра. И живет он по этим меркам. Он меняется, растет, приобретает новый пульс — более динамичный, новый ритм — более естественный. Спектакль не "застывает", как это бывает постановках, где жесткая калька иногда подменяет органичное проживание актером своей роли. У нас такого не может быть. Кроме того, вводятся новые артисты — известные, "звездные", вносящие в спектакль свою яркую индивидуальность. Так что 100-й показ — это только начало роста "Лубянского гримёра", многое еще впереди".

100-й спектакль — всегда праздник для его участников и создателей. По традиции он отмечается закрытым театральным капустником, который артисты покажут для своих коллег и самых близких друзей.

Зрители 100-го спектакля также не останутся без внимания и подарков. Во время экскурсии после спектакля, в ходе которой можно узнать об истории усадьбы, рассмотреть ее интерьеры и провести фотосессии, зрителей ждут неожиданные встречи с артистами, которые подготовили остроумные сюрпризы и оригинальные выступления. Фактически, публику ждет еще один спектакль, единственный в своем роде. Стать свидетелем уникальной акции — вот, что предстоит зрителям, которые придут 6 апреля на 100-е представление "Лубянского гримёра".