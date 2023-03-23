Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Спектакль "Лубянский гримёр" сыграют в 100-й раз

4:20
Культура

6 апреля 2023 года спектакль "Лубянский гримёр" будет сыгран в 100-й раз!

Спектакль "Лубянский гримёр" сыграют в 100-й раз

Юбилейная дата настигла первую постановку Нового Театра беспрецедентно рано: спектакль играют 5 раз в неделю, а потому понадобилось чуть более трех месяцев, чтобы достичь "круглого" числа.

Традиция отмечать 100-й спектакль как юбилейную дату возникла еще в прошлом веке, когда сформировался репертуарный театр. Одно и то же название ставится в афишу в определенном режиме: к примеру, 3-4 раза в месяц. Нетрудно сосчитать, что 100-й показ состоится где-то в третьем сезоне проката, что будет говорить о его успешности. Так что красивое число с двумя нулями — не формальность, а свидетельство зрительского признания.

"Лубянского гримёра" в Новом Театре играют ежедневно (5 раз в неделю), реализуя "бродвейскую" прокатную схему. Это беспрецедентный для России опыт — впервые в подобном режиме в Москве демонстрируется спектакль, в котором синтезированы принципы традиционного драматического спектакля с приемами иммерсивности.

Сценической площадкой величиной 2000 квадратных метров стала усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице — памятник архитектуры XVIII-XX веков, сохранивший аутентичные интерьеры в стиле рококо, классицизма, псевдоготики и модерна.

В спектакле заняты известные артисты — Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Эдуард Флёров, Татьяна Шалковская, Юлия Волкова, а также талантливая молодежь: роли главных героев художника Аркадия и его возлюбленной Любы играют восходящие звезды театральной сцены Кирилл Клименко и Дарья Дуженкова.

Зрители погружаются в атмосферу домашнего дворянского театра, в котором идут репетиции, плетутся интриги, назначаются свидания… Параллельно с историей любви героев, на долю которых выпадают нелегкие испытания, выстраивается картина становления русского профессионального театра, зародившегося в великолепии дворцовых анфилад и выросшего в мощное явление мировой культуры. Не случайно прообразом одного из центральных персонажей спектакля послужил реформатор театра К. С. Станиславский.

Художественный руководитель Нового Театра, режиссер спектакля "Лубянский гримёр" Эдуард Бояков:

"Хотя схема проката у нас действительно "бродвейская", внутренняя жизнь самого спектакля качественно иная, она чисто русская. "Лубянский гримёр", в котором мы применили самые актуальные, можно даже сказать "модные" иммерсивные приемы, тем не менее, прежде всего, драматический спектакль, сделанный в традициях русского психологического театра. И живет он по этим меркам. Он меняется, растет, приобретает новый пульс — более динамичный, новый ритм — более естественный. Спектакль не "застывает", как это бывает постановках, где жесткая калька иногда подменяет органичное проживание актером своей роли. У нас такого не может быть. Кроме того, вводятся новые артисты — известные, "звездные", вносящие в спектакль свою яркую индивидуальность. Так что 100-й показ — это только начало роста "Лубянского гримёра", многое еще впереди".

100-й спектакль — всегда праздник для его участников и создателей. По традиции он отмечается закрытым театральным капустником, который артисты покажут для своих коллег и самых близких друзей.

Зрители 100-го спектакля также не останутся без внимания и подарков. Во время экскурсии после спектакля, в ходе которой можно узнать об истории усадьбы, рассмотреть ее интерьеры и провести фотосессии, зрителей ждут неожиданные встречи с артистами, которые подготовили остроумные сюрпризы и оригинальные выступления. Фактически, публику ждет еще один спектакль, единственный в своем роде. Стать свидетелем уникальной акции — вот, что предстоит зрителям, которые придут 6 апреля на 100-е представление "Лубянского гримёра".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы москва эдуард бояков
Новости
Жительница Санкт-Петербурга пострадала от нечистого на руку "мастера на час"
Fox News: Байден и его команда не понимают, что означает для США переговоры Путина и Си
РВ: улицы Марьинки усеяны телами боевиков ВСУ
Foreign Affairs: Украина готовится к весеннему наступлению, но потери могут помешать успеху
Вера Брежнева высказалась в поддержку Украины: "Такие мы люди"
Юрист рассказала, могут ли призывника отправить в зону СВО: "Раз указ есть, то частичная мобилизация действует"
Лерчек наняла юристов, которые пытаются доказать ошибку ФНС
Ford Model e теряет миллиарды, поскольку говорит, что подразделение EV должно рассматриваться как стартап
Overdrive Mode появится в Cyberpunk 2077
Hyundai, Kia отзывают 570 000 автомобилей из-за риска возгорания
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Последние материалы
Спектакль "Лубянский гримёр" сыграют в 100-й раз
У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку
Foreign Affairs: Украина готовится к весеннему наступлению, но потери могут помешать успеху
Вера Брежнева высказалась в поддержку Украины: "Такие мы люди"
Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант 100 000₽ и iMac
Юрист рассказала, могут ли призывника отправить в зону СВО: "Раз указ есть, то частичная мобилизация действует"
Лерчек наняла юристов, которые пытаются доказать ошибку ФНС
США ввели для России огромные тарифы на алюминий в связи с годовщиной СВО
Ford Model e теряет миллиарды, поскольку говорит, что подразделение EV должно рассматриваться как стартап
Overdrive Mode появится в Cyberpunk 2077
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников