Ирина Купченко: я посадила миндальное дерево в память о Лановом

9:19 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

В марте 2023 года Ирина Купченко отметила юбилей. Народной артистке РФ исполнилось 75 лет!

Настоящий день рождения у актрисы 29 февраля, но так как в год её рождения эта дата отсутствовала, как, впрочем, и в нынешнем году, то мама актрисы записала дату рождения на 1 марта. А ещё в народе говорят, что тот, кто родился 29 февраля в високосный год — человек особенный, с необычным даром. И судьба Ирины Купченко — яркое тому подтверждение. Купченко — одна из самых блистательных актрис советского и российского кинематографа.

Сниматься Ирина начала в 1969 году. Купченко сыграла Лизу Калитину в "Дворянском гнезде" Кончаловского, и, начиная с этого года по сегодняшний момент, в творчестве актрисы практически нет простоев. Она была востребована, и у Ирины очень много предложений, от которых она часто отказывается.

Кстати, актриса никогда не ходит по разным ток-шоу, предпочитая таким образом не привлекать к себе внимание. Она слишком занята. И это, не учитывая активной работы в Академическом театре им. Вахтангова, в котором Ирина Петровна служит вот уже более пятидесяти лет! За плечами артистки около семидесяти ролей. Они не похожи друг на друга, потому что каждый образ "написан" особым авторским почерком.

Некоторые критики придерживаются мнения, что известность к актрисе пришла в 1986 году после культового фильма "Одинокая женщина желает познакомиться". Но те, кто тщательнее знаком с первыми шагами актрисы в кино, придерживаются иного мнения: знаковые роли были и раньше.

Картина 1975 года "Звезда пленительного счастья",

"Странная женщина", снятая в 1977 году,

"Обыкновенное чудо", вышедшее на экраны в 1978-м.

Каждый сыгранный эпизод или главная роль разноплановы у этой актрисы, обладающей неповторимым стилем.

В Театре Вахтангова Ирина Петровна занята в огромном количестве спектаклей, но хочется выделить отдельно "Суббота, воскресенье, понедельник", в котором она сыграла взрывную итальянку Розу. Её партнер по сцене Евгений Князев сказал:

"Купченко — это уникальная актриса! Впервые нас соединил Римас Туминас в спектакле "Филумена Мартурано", в пьесе Эдуардо Де Филиппо. Потом вместе мы участвовали в спектакле "Пристань". Поначалу мне казалось, что Ире будет сложно сыграть темпераментную итальянку, до такой степени она тонкая и глубокая актриса психологического звучания. Но это был такой правильный выбор! Потому что Ира не играла разнузданность или развязность простой неаполитанки. Она была женщиной! Её хотелось любить, и я её любил беззаветно. Ведь это спектакль про любовь, про семейные взаимоотношения, которые строятся только на любви. И я очень рад, что зрителям он нравится, у нас всегда полный зал".

Вот так Купченко умеет удивлять своих партнёров и зрителей мастерским перевоплощением. А сама актриса сказала однажды о своих ролях:

"Я благодарна тем женщинам, которых играла. Каждая из них — стала частью меня…"

Но не только новыми ролями в кино и театре заняты будни талантливой актрисы. В январе этого года Ирина Петровна собрала в театре Вахтангова родных, коллег, поклонников творчества Василия Ланового для того, чтобы почтить его память. Январь для народного артиста — знаковый месяц: он родился и умер в январе. Со своим супругом Ирина Петровна прожила в счастливом браке почти пятьдесят лет, поэтому сегодня своё творчество и общественную деятельность она посвящает мужу.

Василий Семёнович занимал активную гражданскую позицию и всегда был народным любимцем. В этот день к театру пришло очень много людей, для того чтобы возложили цветы к подножию скульптурной композиции Корифеям Вахтанговского театра, одна из фигур — Василий Лановой. Возле памятника Ирина Купченко произнесла:

"У Василия Семёновича была особенность. Его не просто любили зрители, ему верили, потому что это был человек, который никогда не врал ни себе, ни другим. Он был абсолютно бесстрашен, ничего и никого не боялся. Он никогда и ни перед кем не прогибался, он всю жизни был верен себе, своим идеям и верен своей стране".

А в конце февраля Ирина Петровна приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей творческого конкурса, который организовали участники движения "Бессмертный полк России". Последние два года конкурс "Пробуждая сердца" посвящается поэтическому творчеству народного артиста СССР Василия Ланового, а Ирина Петровна вошла в состав жюри.

"Василий Семёнович очень хорошо читал стихи, просто изумительно, — призналась актриса. — Он очень любил поэзию, был профессором на кафедре художественного слова. Лановой много сил уделял тому, чтобы привить молодёжи любовь к классической русской поэзии, к литературе и поэтому очень хорошо, что "Бессмертный полк" организовал конкурс имени Василия Ланового. В первый год было подано десять тысяч заявок, во второй год — гораздо больше. Это конкурс для детей, но там есть и пятилетние дети, и школьники, и подростки, есть номинация авторских стихов".

Коллеги Ланового по движению считают, что он был знаменем движения, и несмотря на занятость, всегда находил время для сотрудничества. Он был примером служения Отечеству, ему верили и хотели ему соответствовать.

И ещё одно из самых важных событий 2023 года: Ирина Купченко присоединилась к международной акции "Сад памяти", пригласив всех россиян, живущих в России и за рубежом, посадить деревья в память о погибших.

В этом году акция "Сад памяти" стала ещё более масштабной, миллионы деревьев высадят в честь героев Великой Отечественной войны. Более тридцати пяти государств в этом году примут участие в четвёртой международной акции. Среди них

Израиль,

Германия,

Тунис,

Панама,

Эквадор,

Сербия,

Таджикистан.

"Четвёртый год, благодаря этой акции, мы высаживаем миллионы деревьев, — сказала на пресс-конференции Ирина Купченко. — При этом, достигается две цели. Во-первых, сохраняется память о наших героях, а вторая — мы заботимся об экологии. Но для меня эта акция — нечто большее. В 2020 году в Севастополе, в парке Победы, Василий Семёнович Лановой высадил миндальное дерево в память о своих родителях. Он присоединился к этой акции, не раздумывая. На следующий год был заложен миндальный сад в его честь. И я посадила миндальное дерево в память о Лановом. Он тоже был воином. В детстве он пережил оккупацию, испытал все ужасы войны и всё свое творчество посвятил тому, чтобы не стёрлась память о людях, которые освободили мир от фашизма. Поэтому показалось, что миндальное дерево в его память тоже будет уместно, оно будет расти. Я с радостью стала продолжать то дело, которое начал Василий Семёнович, а главное понимаю, насколько это важно. Мне хотелось поблагодарить всех участников этой акции за то, что акция живёт и процветает в самом прямом смысле. Пройдут годы. Те, кто постарше, уйдут раньше, потом уйдут и молодые. Мы все, рано или поздно, уйдём… А деревья будут расти! Осенью будут опадать листья, весной — расцветать. Сады будут шуметь и прорастать глубоко своими корнями в землю. "Прорастать" в память наших внуков и правнуков, чтобы они не забыли людей, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы наши внуки и правнуки жили в свободной и великой стране. Мне хотелось призвать всех — посадите дерево в парке, на пустыре, во дворе, на участке на даче! И главное — помнить…"

18 марта 2023 года будет дан старт: по всему миру появятся цветущие аллеи. Деревья будут сажаться и в честь участников специальной военной операции на Украине. Всего планируется посадить 27 000 000 деревьев.

Хочется пожелать, чтобы сад, который своими руками посадит Ирина Купченко, остался на все времена цветущим, изысканно красивым и ярким, как и сама актриса!