Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории

Сорок дней назад не стало Инны Чуриковой. Человека редкой красоты и актрисы большого таланта. Всё, что она сыграла в кино и на сцене, не осталось незамеченным.

Актриса могла сыграть всё: и сатиру, и юмор, и драму, и романтические роли. И каждый образ был органичен и правдив. Чуриковой верили безоговорочно.

Инна Михайловна служила в театре "Ленком" почти полвека. На спектакли, в которых она играла, всегда были аншлаги. Билеты расхватывали моментально. Помимо театральной работы, гастролей и антреприз были бесчисленные предложения в кино. Инну Чурикову хотели снимать все режиссёры. Ведь практически все российские кинематографисты воспитывались на фильмах с её участием:

"В огне брода нет",

"Начало",

"Васса",

"Прошу слова",

"Валентина",

"Тема"

— и это только фильмы режиссёра Глеба Панфилова, не говоря о других мэтрах отечественного кино.

Существует давняя история, когда в 1967 году Панфилов дебютировал с первым фильмом "В огне брода нет" и подбирал исполнительницу на роль медсестры Тани Тёткиной. Он показал маститому сценаристу Габриловичу, с которым совместно написал сценарий, фотографии молодых актрис и спросил уважаемого писателя, кто, по его мнению, наиболее подходит на роль Тёткиной. Габрилович взял фотографию Чуриковой и сказал: "Все, кроме этой…"

На тот момент Инна Михайловна играла только эпизодические роли в кино. Не помог пробиться в большой кинематограф даже диплом с отличием от Щепкинского театрального училища. В театрах также не обратили на неё внимания. Правда, в 1963 году в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" удалось сыграть очень маленький смешной эпизод. В картине "Морозко", которую нам от всей души подарил режиссёр-сказочник Александр Роу, актриса блеснула ролью нелепой Марфушки, а в "Неуловимых мстителях" мы запомнили Чурикову в образе белокурой Жози. Но это всего лишь эпизоды, не более. Внешность у Чуриковой была не "советская"…

Глеб Анатольевич был настолько потрясён талантом молодой актрисы, что настоял на своём решении и убедил киношное начальство, что это именно она. Главная героиня! И Инна Чурикова не только талантливо сыграла в фильме, но и стала Главной Героиней в жизни Глеба Панфилова.

По поводу этой роли Инна Михайловна не раз говорила:

"Это была первая картина для меня, серьёзная и прекрасная. Это был настоящий Божий подарок. Я должна была сыграть эту роль".

Фильм в 1969 году удостоился главного приза "Золотой леопард" Международного кинофестиваля в Локарно.

Жизненный случай, который положил начало творческому тандему — момент, когда Панфилов зашёл в гримёрную к молодой и неизвестной актрисе, игравшей Бабу-Ягу, и предложил сниматься в кино — режиссёр ярко процитировал в следующем фильме "Начало". В картине Чурикова сыграла одновременно две роли: простой фабричной девчонки Паши Строгановой из маленького города Реченска и легендарной француженки Жанны д'Арк.

Паша Строганова увлеклась женатым мужчиной, которого убедительно играет Леонид Куравлёв. Но девушка узнаёт об этом слишком поздно. Она уже бесповоротно влюблена. Одна и та же актриса играет примерно такой сюжет в разных сценах:

— Так вы в браке?

— Да.

— И у вас есть дети?

— Дочь.

— Вы любите свою жену?

— Люблю.

— Ха-ха. Ну я пошла…

Растерянность, обида, растоптанная гордость — искры эмоций молниеносно проносятся по лицу актрисы. И всё молча, без лишних слов.

И тут же, в следующей сцене отважная воительница Жанна твёрдо и гневно отдаёт приказ повесить двух предателей и, вскакивая на коня, кричит: "Все, кто верит в меня, за мной!"

Сцена казни Жанны исполнена Чуриковой так, что неожиданно разрываются все принятые шаблоны игры: эта актриса может и не такое, пределов у неё нет.

"Да, сударь. Человек грешит. Он бывает гнусен. А потом, неизвестно почему, он кидается наперерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребёнка, и с переломанными костями умирает — спокойно. Он умирает сияющий, чистый, и Бог ожидает его, улыбаясь".

И финальная сцена, в которой актриса кричит на костре и требует: "Дайте мне крест!" — вызывает у зрителей жуткий мороз по коже. Это невозможно сыграть убедительней. Кто исполнит такую роль лучше Чуриковой? Приведите пример, назовите актрису.

Инна Чурикова стала для режиссёра Панфилова истинной музой. Это была самая крепкая кинематографическая пара, на которую равнялись многие. Даже "настоятельные рекомендации" чиновников от кино не снимать эту странную, с нестандартной внешностью, актрису, его не остановили. Будущие фильмы режиссёр уже видел только с её участием: "Либо Чурикова, либо никто".

После роли в картине "Начало" Чурикову отрыли как большую драматическую актрису, а Глеба Панфилова — как перспективного режиссера.

Инна Чурикова сыграла в кино более сотни ролей. Были главные, были и второстепенные. Но там, где появлялась эта актриса, можно было смело ставить кинематографический "знак качества". В плохом кино она не была замечена. Может, удача, так называемое "актёрское счастье". Может, чутьё на хорошие работы. Может, профессионализм. А может, всё вместе. Каждая роль Чуриковой — это событие.

В театр "Ленком" её приняли в 1975 году. В этом театре она прослужила более сорока лет. Её героини на сцене легендарного театра —

Офелия и Гертруда в "Гамлете" Шекспира,

Аркадина в "Чайке",

Сара в "Иванове" Чехова,

сваха Фёкла Ивановна в "Женитьбе" и многие другие.

В коллекции Инны Михайловны Чуриковой насчитывается множество наград международных и российских кинофестивалей, призов российской кинопрессы, премий "Ника", телевизионных премий "ТЭФИ", "Золотой маски". И, конечно, любимица публики несколько раз получала от обожающих её зрителей звание "Лучшая актриса года".

Актёр и режиссёр Николай Бурляев назвал Инну Чурикову "величайшей актрисой XX-XXI веков, на образ и служение, которой будут ориентироваться все актрисы" и отметил, что она "обладала особой, божественной магией".

Бурляев вспоминает, как он работал с актрисой на съёмочной площадке фильма "Военно-полевой роман":

"Она постоянно импровизировала. Выписывала все тексты и дописывала их, а режиссёр Тодоровский это принимал. Это гениальная актриса, которая обладала магией и возможностью быть проводником божьей воли на Земле через каждую свою роль. Она всё время была в ощущении полёта. У Инны Чуриковой каждое слово было наполнено высочайшим значением. Она теперь останется в своих образах, которые создала на экране и в театре. Я буду о ней молиться, а она будет молиться о нас. Она божья душа, была добра ко всем и будет принята в вечности, в этом я уверен. Для меня это утрата невосполнимая".

В ноябре 2021 года на церемонии закрытия юбилейного, тридцатого Славянского форума "Золотой Витязь" президент форума, народный артист России Николай Петрович Бурляев отметил и наградил Золотым дипломом за спектакли "Аудиенция" и "Ложь во спасение" народную артистку СССР Инну Чурикову и народного артиста РСФСР Глеба Панфилова.

Принимая награду, Инна Михайловна со сцены поблагодарила организаторов от всего театрального коллектива и сказала:

"Нас, где бы мы ни работали, объединяет любовь, и это действительно правдивые слова, потому что мы любим друг друга. Приходите на наши спектакли".

Спектакль "Аудиенция", за который Инна Михайловна получила награду, — результат сотрудничества Глеба Панфилова и Питера Моргана, написавшего оригинальный сценарий. Когда к драматургу обратились с предложением поставить пьесу в России и в главной роли предложили Инну Чурикову, он воскликнул "Инна — моя английская королева!".

Эта постановка стала настоящей сенсацией в театральной жизни Москвы, в которой Инна Чурикова предстала перед нами в образе английской королевы Елизаветы II . Надо было видеть, с каким спокойствием и величием она преподносит зрителю этот монарший образ, когда выходит на сцену в королевской тиаре. Это копия самого знаменитого украшения Елизаветы — тиары Girls of Great Britain and Ireland. Именно в ней Королева Великобритании запечатлена на банкнотах и монетах. Зал замирает, он видит перед собой настоящую монаршую особу.

Несмотря на то, что Чурикова сыграла эту роль с большим достоинством и мудростью, в спектакле не обошлось без иронии и тонкого юмора.

Во время аудиенции с министрами Королева внимательно выслушивает их и задаёт вопросы. Но доклады иногда так скучны и пространны, что её Величество засыпает. И вот, на встрече с министром Дэвидом Кэмероном случается забавная ситуация. Видя дремлющую Королеву, министр решает запечатлеть на селфи себя и спящую королеву. Он осторожно подкрадывается с телефоном к Елизавете, ещё секунда, и он на селфи с дремлющей старушкой…. "Даже не думайте!" — говорит ему строго сквозь сон Инна Чурикова. И зал взрывается хохотом. Так актриса заступилась за королевского потомка Виндзорской династии.

Это была одна из последних больших работ актрисы. Сама она говорила о своей роли так:

"Когда я смотрю на настоящую Королеву в костюмах неоновых расцветок, я всегда думаю, что эта женщина точно знает, что "вся наша жизнь — игра". И так ли важно быть серьёзным в обстоятельствах, которые некоторые называют фарсом?"

Если задаться вопросом, что может быть общего помимо игры в этой королевской ситуации, то напрашивается мистическая аналогия. Так случилось, что после ухода Королевы английской, нас покинула Королева сцены и театральных подмостков — русская. Великие женщины, обе ушли в один год. Женщины, благодаря которым чтились и сохранялись святые традиции: в одном случае — монархические, в другом — великие традиции искусства. Обе женщины — живое олицетворение высоких традиций, без которых общество, возможно, многое потеряет. Какой странный, неожиданный год во всех смыслах.

Церемония прощания с прославленной актрисой прошла в Храме Христа Спасителя. Помимо родственников, супруга Глеба Анатольевича и сына Ивана, проводить Инну Михайловну в последний путь пришли многие её коллеги. Инну Чурикову похоронили на одной аллее Новодевичьего кладбища с Марком Захаровым, Василием Лановым, Владимиром Меньшовым и Галиной Волчек. Рядом — Олег Табаков, Станислав Говорухин и Георгий Данелия.

Поклонники и почитатели актрисы сквозь слёзы вспоминали о своих встречах с этой удивительной женщиной:

"Инна Михайловна была очень доброй и отзывчивой. Она никогда не отказывала нам в помощи. Всегда выслушивала, что-то советовала, приглашала в театр на свои спектакли", — говорили о ней простые люди в толпе.

В последний раз народной любимице принесли очень много цветов. И лишь несколько человек положили к портрету актрисы её обожаемые ирисы. Она любила нежные ирисы и ландыши. Но больше всего предпочитала флоксы. Инна Чурикова говорила: "Они такие простые, так долго и красиво цветут, и очень радуют глаз…"

22 февраля будет 40 дней, как знаменитость ушла из жизни. В этот день гримёрная актрисы Инны Чуриковой в театре "Ленком" станет мемориальным местом.