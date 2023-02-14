В Доме актёра прошёл вечер памяти Владимира Зельдина

108 лет назад, 10 февраля 1915 года родился выдающийся артист- гениальный, легендарный, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", один из последних романтиков и навсегда — душа и любовь всех, кто был с ним знаком. Именно об этом вспоминали, говорили и пели на Вечере памяти Владимира Зельдина "Друга я никогда не забуду", состоявшемся в Центральном Доме актёра имени А. А. Яблочкиной.

10 февраля 2023 года в Большом зале Дома актёра собрались друзья и поклонники великого артиста. Ведущей вечера стала народная артистка России Ольга Богданова:

"Владимир Михайлович более всех подходит к фразе Антона Павловича Чехова: "в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Это точно о нём, нашем дорогом Владимире Михайловиче! — открыла она Вечер. Владимир Михайлович родился в городе Козлове, сейчас это город Мичуринск Тамбовской области. Он всегда, всегда вспоминал и говорил об этом городе и людях. Сейчас здесь проходит, ставший Международным театральный фестиваль "На родине Владимира Зельдина", его организатор и идейный вдохновитель — Галина Николаевна Попова!"

Мэр города Максим Харников и директор Мичуринского драматического театра Галина Попова вспоминали, каким светлым и вдохновляющим был Владимир Зельдин, рассказали о его музее и пригласили на фестиваль, который пройдёт в Мичуринске уже в третий раз.

Фильм "Свинарка и пастух" действительно стал легендарным, а "Песню о Москве" называют одной из "визитных карточек" Владимира Михайловича. В "Танцах с учителем" в роли Альдемаро артист выходил на сцену более тысячи раз, восхищая балетных артистов. Молодые артисты Театра Армии продолжают традиции: в этот вечер "Песню о Москве" исполнили Сергей Федюшкин и Мария Белоненко, а танец Альдемаро — Ярослав Бережнов.

Народная артистка России Юлия Рутберг рассказала:

"Владимир Михайлович умел восхищать и восхищаться! Он любил людей, был очарован талантом, он всегда воспринимал его как новое слово, откровение. С какой любовью он говорил о коллегах. Независимо от самочувствия, он выходил на сцену, был безупречен и уходя за кулисы говорил нам: "Артист Зельдин отдал все!" Не важно в каком возрасте — отдать все, это было про него. Вся его жизнь- пример служения людям и искусству и это его отношение он передавал нам. Хотелось бы завершить речь стихами Давида Самойлова "Вот и все". Вам, мой дорогой, от нашего поколения…"

В продолжение вечера ведущая Ольга Богданова предложила вспомнить следующий этап жизни артиста:

"В актерской судьбе так бывает, сыграв яркую роль, актёр теряется. Довольно трудно совершить переход от молодых ролей к возрастным, и здесь Владимиру Михайловичу снова повезло. Хотя, когда мы говорили ему: -Вам везёт! -Везёт тому, кто везёт! — отвечал Владимир Михайлович. Работал он всегда очень много и простым везением это, конечно, не назовёшь. Случайный разговор с Иннокентием Смоктуновским перерос в ту самую переходную роль — Серебрякова в "Дяде Ване". Дальше были фильмы "Дуэнья", "Классик", "10 негритят". Владимир Михайлович так умело выбирал роли и всегда попадал в десятку".

Народный артист России Валерий Баринов с большим юмором и теплом рассказал о совместных съемках, встречах. О том, каким страстным болельщиком был Владимир Михайлович, ярко характеризует один из рассказанных эпизодов:

"В свой 100-летний юбилей, сыграв спектакль, Владимир Михайлович долгие часы принимал поздравления. Шёл уже четвёртый час утра… "- Валерий, мне нужно сказать тебе что-то очень важное, — обратился ко мне Владимир Михайлович. Я смотрел твои статьи и интервью про футбол. Передай, пожалуйста, футболистам, что очень важна культура паса. Будет культура паса — будет культурная игра. И даже болельщики будут культурнее".

Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова:

"Послушайте, с какой любовью все говорят о Владимире Михайловиче, с теплотой, с юмором. Таким он и живет в наших сердцах".

Песню "Я шагаю по Москве" исполнили артисты Театра Армии Ярослав Бережнов и Мария Швыдко, задав настроение следующей части вечера.

"Владимир Михайлович часто говорил, что секрет его молодости в любви! — рассказывала ведущая Ольга Богданова. Конечно, говоря о Владимире Михайловиче, нельзя не вспомнить Иветту Евгеньевну Капралову! Как он был благодарен судьбе за такого красивого, мудрого человека. Если бы у каждого мужчины была такая жена, какой была Иветта, думаю, мужчины смогли бы достичь в два, три раза больше от того, чего достигли. В зале сегодня Лариса Гончарова — костюмер Театра Армии, поистине выдающийся человек, хранитель гримерки Владимира Михайловича, благодаря её присутствию за сценой он никогда не забывал текст, вот такое благотворное влияние!"

Заслуженная артистка России, народная артистка Республики Молдова Светлана Тома поделилась воспоминаниями о Владимире Михайловиче и стихами Валентина Гафта "Бабочка":

Жизнь былую озирая,

Улетит под небосвод.

Люди, мы не умираем,

В каждом бабочка живет.

Актёр Алексей Колган исполнил "Песенку о Моцарте" Булата Окуджавы, благодаря которой много лет назад познакомился с Владимиром Михайловичем.

"Немногие из артистов рискнут взяться за роль Дон Кихота, а Владимир Михайлович, как всегда блистательно, играл после 80-ти, очень любил эту роль и на один из своих поздних спектаклей "Человек из Ламанчи" режиссера Юлия Гусмана шёл как на молитву, — делилась воспоминаниями ведущая Ольга Богданова.

Эпиграмма Валентина Гафта, посвящённая 80-летию Владимира Михайловича очень точно это передаёт:

Уменье жить и отвечать "на бис",

Желанье все вернуть и все начать сначала,

Он, лишь коснувшись облака кулис,

Достигнет солнца и астрала. Рождаться каждый день умеет он на свет,

То шут, то ангел на волшебной тризне.

В нем все есть, только возраста в нем нет,

Как не бывает возраста у жизни.

В завершении вечера прозвучала финальная песня "Я — Дон Кихот" из спектакля "Человек из Ламанчи" в исполнении молодых артистов Театра Армии

Дениса Кутузова,

Ярослава Бережнова,

Сергея Федюшкина,

Елизаветы Мазаловой,

Валерии Мисановой,

Марии Швыдко

и Дмитрия Оболонкова.

Владимир Михайлович говорил:

"Мама прожила 47 лет, отец прожил 53 года, а я прожил почти две жизни".

Наверное, не будет преувеличением сказать, что состоявшийся вечер в кругу друзей лишь подтверждает, что Владимир Михайлович продолжает жить.