Эдуард Бояков представил новую парадигму театрального образования на сцене Нового театра

31 января на площадке Нового театра с речью, посвящённой реализации новой парадигмы театрального образования в "Школе Нового театра", выступил его художественный руководитель Эдуард Бояков. "Школа Нового театра" — образовательный и культурно-просветительский проект Университета "Синергия".

В зрительном зале собрались представители театрального мира, киноиндустрии, книгоиздательского дела и других творческих направлений. Также были приглашены преподаватели "Школы Нового театра". В качестве почётного гостя посетил мероприятие ректор Университета "Синергия" Артём Игоревич Васильев.

Основная мысль выступления Эдуарда Боякова связана с образовательной и культурной миссией "Школы Нового театра": необходимо выстроить учебный процесс в той парадигме, которая отражает всемирно известные ценности отечественного искусства и помогает творческой самореализации в современной арт-индустрии. Спикер подчеркнул, что педагогический состав ставит целью воскресить творческую атмосферу Серебряного века, когда происходило становление таких выдающихся фигур как К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, С. П. Дягилев; появилась плеяда великих драматургов, хореографов, поэтов, музыкантов и художников, а отечественный театр стал актуален в мировом измерении.

"Для полноценного образования недостаточно ограничиться только изучением теоретического курса и практической работой. Необходим экзистенциальный опыт и глубокое погружение в материал. Для этого будут организованы резиденции в знаковых для русской духовной традиции и для мирового театра местах, где студенты Школы смогут жить и работать во время длительных репетиционных сессий и тренингов. И, конечно же, реализация проекта предполагает максимальную интеграцию Школы в текущую жизнь Нового театра", — сообщил Эдуард Бояков.

Новую образовательную парадигму, как сообщил Эдуард Бояков, планируется внедрить в перспективе ближайших 2-3 лет. Среди основных направлений подготовки, реализуемых в "Школе Нового театра":

актерское мастерство,

режиссура,

продюсирование,

философия культуры, искусствознание.

В течение первой половины 2023 года будет разработана программа, которая позволит интегрировать в учебный процесс и соотнести с государственными стандартами следующие курсы:

религиоведение,

философия,

культурология,

театроведение,

режиссура и драматургия,

актерское мастерство,

новые технологии в театре,

основы продюсерского искусства,

футурология, будущее театра.

Ректор Университета "Синергия" Артём Васильев поддержал идею введения новых курсов для студентов, обучающихся на бакалавриате, в следующем учебном году — с 1 сентября.