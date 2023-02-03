Литературную "икону" русской культуры бережно хранят в Казахстане

Сегодня немало идёт негативной информации из Казахстана. И "дезертиры" бегут туда, и тамошняя торговая палата из-за угрозы антироссийских санкций прерывает с нами отношения. Да и кое-кто из местных политиков пытается нам навязать национальный вопрос.

И всё же "русский дух" имеет важную составляющую в казахской культуре как в общем, так и в том же Семипалатинске. Бывшей казачьей крепости, которая открывала России дорогу в Среднюю Азию и была полтора века назад заметным культурным форпостом в бескрайних азиатских степях. А сегодня здесь с бережливостью хранят память о великом русском писателе с мировым именем — Фёдоре Михайловиче Достоевском.

Когда на плечах погоны, не до литературы

Именно сюда после четырёх лет пребывания в Омском каторжном остроге он и был направлен, где должен был служить рядовым 7-го Сибирского линейного батальона. И те, кто служил, согласятся: в солдатской лямке не до написания романов.

Барон Александр Егорович Врангель вспоминал, как в декабре 1849 года вверх по Литейному по направлению к Невскому в Петербурге тянулись возки, окружённые жандармами. Это везли "петрашевцев" (были обвинены в госизмене и другой непозволительной деятельности) и Достоевского, приговорённых к смерти. "На эшафот всходили какие-то фигуры, внизу к вкопанным в землю столбам привязывали в белых саваном людей". В последнюю минуту именем императора казнь была заменена каторгой, ссылкой, солдатчиной.

Через несколько лет юрист, дипломат, археолог Врангель оказывается в Семипалатинске (сегодня принадлежит Казахстану и переименован в Семей). Несмотря на протекцию великих родственников, он желал больше принести пользы России и добровольно отправился на должность областного прокурора недавно созданной Семипалатинской области. Здесь он и встретился с Достоевским. И также, благодаря и ему, Достоевский получает относительную свободу, становится вхож в дом губернатора, местного дворянства, офицерства.

Установлено из писем, что именно в Семипалатинске были писаны: "Село Степанчиково и его обитатели" для "Русского вестника", "Дядюшкин сон" для "Русского слова". Здесь же писался план будущих "Записок из Мёртвого дома".

Годы жизни в Семипалатинске стали для Достоевского временем возвращения к творчеству, хотя и рекрутчина отнимала много сил.

"Солдатство — не шутка. Солдатская жизнь со всеми её обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях… Я не ропщу; это мой крест", — говорил писатель.

"Взаимное проникновение культур не знает границ, оно духовно обогащает народы"

Вскоре Достоевскому разрешают жить на вольной квартире. Вернее, её снимать. Стоило копейки. Незавидная бревенчатая покосившаяся изба. Правда, без единого окна наружу. Дабы защититься от воров. Как вспоминал тогда Врангель, Достоевский не любил общества, карт и если выпивал, то немного вина. Уже будучи маститым писателем в Петербурге, Достоевский изменит образ жизни, став азартным картёжником. Почитайте его "Игрока".

А пока, в Семипалатинске жизнь для него была незавидной. Пиши — не пиши — не напечатают. На нём клеймо "политического".

В феврале 1857 года Достоевский обвенчался с Марией Исаевой, давней своей возлюбленной. Они селятся в Семипалатинске, где и прожили ещё два с половиной года в доме почтальона Лепухина по улице Крепостной. С этого старого домика и ведёт своё начало история музея Фёдора Михайловича Достоевского, который был открыт в Семипалатинске в 1971 году. Удивительно, но дом на то время сохранился. Сегодня, кстати, этому должны были бы поучиться и отечественные "культуртрегеры", спалившие за последние десятилетия немало культурных архитектурных памятников даже в центре России.

Основное строение семипалатинского музея представляет собой двухэтажный деревянный дом, с более поздними архитектурными доработками, которые являются исключительно памятником писателю и несут свой функционал. И никакого "московского" сайдинга.

Полтора года назад ЮНЕСКО проводила международную культурно-историческую акцию к 200-летию "иконы" русской и мировой литературы Фёдора Достоевского (1821-1881). Понятно, что и Казахстан не стал исключением. Уже тогда, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане традиции межэтнического диалога имеют глубокие корни, и обратил внимание на дом-музей Достоевского. По словам президента, этот музей может стать притягательным культурным объектом для туристов со всего мира, а "взаимное проникновение культур не знает границ, оно духовно обогащает народы".