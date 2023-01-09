Елизавета Соломина: хочу поблагодарить папу, который прожил такую жизнь, про которую можно написать книгу

Чудесный новогодний подарок преподнесла поклонникам актёра Виталия Соломина его дочь — Елизавета Соломина. Она собрала в Малом театре родственников, друзей, коллег и почитателей таланта Виталия Мефодьевича и представила книгу "Виталий Соломин. Мой круг на земле" из серии "Библиотека Малого театра". В этом театре артист служил на протяжении 40 лет.

"Мне трудно говорить о своём брате, — открыл презентацию художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, — прошло столько лет. Недавно с театром мы были в Чите, и я нашёл дом, где родился брат. К счастью, в городе осталось много старой архитектуры. Я вспоминал своё детство, в память врезались те далекие дни. У нас Виталиком большой разрыв по возрасту: когда он родился, 12 декабря 1941 года, мне уже было шесть лет. Большая разница. Виталик рос, нас никто из родителей не ущемлял. Они много работали, с утра до вечера, но воспитание у нас было правильное. Мы с братом многого добились в жизни, это заслуга наших родителей"

В авторской книге "Виталий Соломин. Мой круг на земле" много фотографий: детских, юношеских, студенческих, есть фотографии со съёмок фильмов "Шерлок Холмс", "Зимняя вишня", "Кто заплатит за удачу" и многое другое.

Она иллюстрирована многочисленными фотографиями из музейного фонда Малого театра и семейного архива Соломиных. Но особое место занимают фотографии ВГИКа.

Виталий Соломин преподавал актёрское мастерство, поэтому в книгу вошло много воспоминаний его учеников, вгиковских студентов. Студенты вспоминали о своём педагоге очень тепло и отмечали его невероятную доброту и внимание. Виталий Мефодьевич помогал студентам в эти непростые времена, относился ко всем по-отечески, и только благодаря опеке и заботе мастера некоторые студенты смогли закончить ВУЗ.

Времена были тяжёлые. Студенты вспоминали, как учитель делился с ними последним и в любой ситуации вставал на защиту своих учеников. Надо отметить, что доброта — это исключительная черта семейства Соломиных. Многие присутствующие на презентации говорили о том, что старший брат Виталия, Юрий Мефодьевич также всю жизнь заботился о людях, помогал и поддерживал. Жена Виталия Соломина вспоминала, что он всегда воспитывал своих дочерей очень мудро, без строгости и нотаций.

"Он считал, — делилась воспоминаниями Мария Соломина, — что с детьми можно только разговаривать. Рассказывал разные истории и на примере этих историй учил без всяких нравоучений. И, кстати говоря, название книги заимствовано из беседы с дочерями: когда он с ними оставался, он всё время с ними разговаривал.

Однажды он спросил дочь: "Настя, что такое жизнь?" И она вдруг ответила: "Это наш круг на земле"… Он был так потрясён, часто эти слова повторял. А когда я узнала, что дочка собирается писать об отце книгу, я была ей очень благодарна, но сомневалась, не была уверена, что эта книга будет кому-то нужна.

У нас нет столько денег и связей, чтобы выпустить это издание, ничего такого у меня нет. Я понимала, что мой ребёнок очень талантливый для меня, но не для других. У неё не было ни писательского, ни журналистского опыта, но потом, когда я прочитала первые главы, то поняла, что написано хорошим языком, прекрасно, легко, живо.

Но самое главное не это. Самое главное, я увидела живого Виталия, увидела его настоящего. Книга больше не об актёре, а о человеке, об отце, о брате, о друге и я поняла сколько в жизни упустила. Когда Юрий Мефодьевич прочитал книгу, он сказал: "Я за это берусь, я за это отвечаю. Эта книга будет напечатана".

В презентации, помимо старшего брата — Юрия Соломина, приняли участие артисты Малого театра Василий Бочкарёв, Людмила Титова, Владимир Дубровский — они видели первые шаги Виталия на сцене Малого и затем наблюдали его успех как большого артиста и режиссёра. От себя артисты добавляли, каким запомнили Виталия Соломина помимо театра.

"Чтобы книга получилась не однобокой, — сказала на прощание Елизавета, — я собрала воспоминания папиных друзей и коллег. Я встречалась с теми людьми, которых помню, которые, так или иначе, присутствовали в моей детской жизни и крепко-накрепко связаны с отцом в моём представлении о нём. Но, в первую очередь, хочу поблагодарить своего папу, который прожил такую крутую жизнь, про которую можно написать книгу. Папа показал нам, что такое настоящая любовь, когда ты на двести процентов уверен, что тебя любят, принимают и будут рядом, что бы ни случилось".

Надо отметить, что книга вышла небольшим тиражом, и качество издания очень высокое. И приобрести эту книгу было столько желающих, что к концу мероприятия, гости разволновались, хватит ли всем сборника, потому что брали не по одной штуке.

Давно Малый театр не видел подобного книжного ажиотажа. Елизавета Соломина с удовольствием оставляла всем присутствующим на память автограф.