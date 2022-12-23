Золотой век усадьбы Салтыковых-Чертковых возвращается

Спектакль "Лубянский гример" в постановке Эдуарда Боякова играют не на традиционной театральной площадке, а в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице.

2000 метров внутренних помещений усадьбы — не просто место действия, а полноправный персонаж спектакля. Так почему не узнать о нем чуть подробнее?

Публикуем эксклюзивное интервью усадьбы Салтыковых-Чертковых нашему корреспонденту.

— Уважаемая усадьба, сколько вам лет?

— Ах, как невежливо спрашивать об этом. Я молода и хороша собой. Это главное. Но, если честно — еще в XVI веке на территории, где я располагаюсь, находились палаты семьи Волынских… Ну, а мой нынешний фасад я приобрела в XVIII веке, благодаря архитектору Карину. Посмотрите на меня внимательно со стороны Мясницкой! Я прекрасна. Мой стиль — рококо!

— Кому вы принадлежали?

— Это еще надо решить, кто кому принадлежал… Поначалу мои владельцы были аристократами, дворянами… Князья Долгоруковы… Помню, князь Алексей затеял интригу — хотел свою дочь замуж выдать за юного наследника царского престола… Не вышло. Сослали его далеко отсюда. Там и сгинул, бедняга… Потом владельцами были Салтыковы — весьма знатная семья! Ну, а потом появился мой главный и самый любимый хозяин — Александр Дмитриевич Чертков! Великий человек! Представляете — библиотеку собрал, более 20000 томов на 28 языках! И сделал ее доступной — все могли прийти в читальный зал и получить нужную книгу.

— А были вы знакомы с великими людьми?

— О! Еще какими! Когда началась война — та, с французами, — я провела две ночи с императором Наполеоном. Правда! Не верите? Многие не верят, говорят — легенда… Но я -то знаю, кто у меня ночевал. А еще Александр Сергеевич, да… Часто бывал. Вы знаете его? Пушкин… Гоголь Николай Васильевич… Очень я любила, когда он приходил. Дочки Чертковых шутили по поводу его длинного носа. А он не обижался. Жуковский, Загоскин — писатели знаменитые. Михаил Семенович Щепкин — артист! Был крепостным — вот как те герои, которые сейчас у меня тут каждый вечер в спектакле "Лубянский гример" рассказывают свою историю. Потом Щепкин сам себя выкупил и стал свободным. В Малом театре играл!

— А расскажите, пожалуйста, про библиотеку подробнее.

— Когда Александр Дмитриевич скончался, оказалось, что он оставил завещание своему сыну, Грише. Чтобы тот передал библиотеку городу. Григорий Александрович все так и сделал. И открылась здесь у меня первая в России публичная библиотека. Тоже, знаете, люди бывали невероятные. Лев Николаевич Толстой изучал материалы по истории — писал "Войну и мир". Однажды задержался допоздна. Вижу — устал, задумался… И я ему нашептала, как Наполеон у меня ночевал, как выглядел, что говорил. Так что моя роль в создании эпопеи тоже имеется. Ну, и горжусь, конечно, что Циолковский бывал много раз. Считаю, что не только книги, но и мой небесно-голубой цвет заставил его мечтать о космосе… Как думаете?

— Вне всякого сомнения, уважаемая Усадьба! А что было потом?

— Потом пошло какое-то снижение. Грустно. Великих целей не стало. Начали меня закладывать — перезакладывать. Ведь мое содержание обходится очень дорого! Появились какие-то хозяйки -неудачницы. Сначала некая Гагарина, потом Обидина… Бизнесвумен. Хотела на мне денег заработать — открыла какие-то любительские кружки, выставки, магазины, рестораны… До чего дошло — игорный дом нелегальный здесь появился. И все зря — разорилась. А потом чуть не случилось страшное. Даже не знаю, как об этом говорить…

— Что же это?

— Меня решили уничтожить.

— Не может быть….

— Да. Появился некто г-н Кеппен. Будь он неладен. Купил меня. И решил снести — чтобы на моем месте построить доходный дом в пять этажей. Но Бог все видит! Началась война — 1914 год. И Кеппен этот про стройку забыл. А потом и вовсе революция. Тут я замерла. Думала все — конец мой пришел. Мне никогда не забыть, как сносили церковь Святого Евпла, красивейшую, прямо напротив меня. Это было в 1925 году. Почти 100 лет прошло, а вижу все, как тогда. Но нет. Решили меня использовать. Сам главный чекист Дзержинский сюда приходил… Потом как-то стало поспокойней; все-таки, та культурная энергетика, которую чертковская библиотека создала — сильнейшая штука! Здесь Общество "Знание" обосновалось, издательство журнала "Наука и жизнь"… Но потом — снова удар. 90-е… Не буду комментировать — это уже новейшая история, все помнят, куда знание с наукой полетели…

— Дорогая Усадьба, а сейчас — как жизнь складывается?

— А сейчас пришло счастье. Новый театр называется. Люди появились — как будто из тех золотых времен, когда думали о культуре, заботились о красоте, помышляли о высоком искусстве, глубоких смыслах. Умные, русские, православные люди. Во-первых, все в порядок привели — посмотрите, как я сейчас выгляжу! Какими стали мои залы, интерьеры. Гости приходят — глазам не верят, что все это в Москве. Ну и конечно, играют спектакль прекрасный. "Лубянский гример". Про то, как русский театр создавался — из страданий, из подвига, простыми, неграмотными крепостными… Каждая моя комната ожила, в каждом зале что-то происходит… Да что рассказывать, когда можно прийти и увидеть все собственными глазами! Я с самого первого дня своей жизни привыкла к гостям. Всем рада!