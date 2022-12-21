Комедия, мюзикл, "затерянные миры" и тайны эпохи Возрождения: Новый год с театром "Модерн"

В начале января в театре "Модерн" — буйство света и музыки.

Сцена из спектакля #ХочуНеМогу

2 января сразу два музыкальных спектакля о любви "#ХочуНеМогу" режиссёра Сергея Аронина. Это невероятно трогательная история о бесконечной череде влюбленностей и расставаний, увлечений и открытий, о вечном поиске своего идеала и страхе полюбить всерьез, спектакль, где звучит живая музыка и вокал.

Сцена из спектакля Затерянный мир

Начиная с 3 января, каждый день в театре Юрия Грымова будут бродить гигантские динозавры, ящеры и гориллы. Спектакль "Затерянный мир" по книге Артура Конан Дойла станет незабываемым путешествием для всей семьи, а маленькие зрители почувствуют себя настоящими героями в живых декорациях. В январские праздники театр дарит сразу семь показов "Затерянного мира", одного из самых остросюжетных и аншлаговых спектаклей в Москве.

Сцена из спектакля Масквичи

31 декабря "Модерн" завершит год одной из своих самых ярких и успешных премьер уходящего 2022. "Масквичи" (именно так, через букву "А", на старом московском диалекте) — это добрая, семейная комедия в духе Георгия Данелии. Пожилые родители наконец-то получают green card и прилетают к дочерям и внуку в Америку на ПМЖ. Их приезд — как стихийное бедствие: в одночасье рушат привычный уклад в семье, начинают задавать неудобные вопросы. Внук Лео едва говорит на русском языке. Старшая дочь — уже не Ася, а Ариэль, "как стиральный порошок". Муж Аси, выходец с Кубы, вообще ничего не понимает про этих странных людей из "Страны Советов", а они ничего не понимают про него. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные "масквичи" начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.

Комичные ситуации, понятный юмор, волшебные сны, начинающийся прямо на сцене аномальный снегопад и великолепная музыка: Валерий Ободзинский, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, "Машина времени", Pink Floyd — всё это лучший способ создать новогоднее настроение. Показы 3, 5, 21 и 29 января.

Сцена из спектакля Нирвана

Хиты ещё одной культовой группы прозвучат в другой постановке Юрия Грымова — "Нирвана". Трагедия Курта Кобейна, кумира поколения 90-ых, развернётся на сцене "Модерна" 4 января.

В афише января также два масштабных спектакля из трилогии "Антихрист и Христос". 7 января — "Пётр", 8 января — грандиозная премьера уходящего года "Леонардо", спектакль, в котором оживают великие полотна мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Насладиться красотой и романтикой, послушать хорошую музыку и от души посмеяться в кругу семьи — что ещё нужно для счастливого нового года?

В театре "Модерн" действует система абонементов.