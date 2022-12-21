Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Комедия, мюзикл, "затерянные миры" и тайны эпохи Возрождения: Новый год с театром "Модерн"

Культура

В начале января в театре "Модерн" — буйство света и музыки.

Сцена из спектакля #ХочуНеМогу
Сцена из спектакля #ХочуНеМогу

2 января сразу два музыкальных спектакля о любви "#ХочуНеМогу" режиссёра Сергея Аронина. Это невероятно трогательная история о бесконечной череде влюбленностей и расставаний, увлечений и открытий, о вечном поиске своего идеала и страхе полюбить всерьез, спектакль, где звучит живая музыка и вокал.

 

Сцена из спектакля Затерянный мир

Начиная с 3 января, каждый день в театре Юрия Грымова будут бродить гигантские динозавры, ящеры и гориллы. Спектакль "Затерянный мир" по книге Артура Конан Дойла станет незабываемым путешествием для всей семьи, а маленькие зрители почувствуют себя настоящими героями в живых декорациях. В январские праздники театр дарит сразу семь показов "Затерянного мира", одного из самых остросюжетных и аншлаговых спектаклей в Москве.

 

Сцена из спектакля Масквичи

31 декабря "Модерн" завершит год одной из своих самых ярких и успешных премьер уходящего 2022. "Масквичи" (именно так, через букву "А", на старом московском диалекте) — это добрая, семейная комедия в духе Георгия Данелии. Пожилые родители наконец-то получают green card и прилетают к дочерям и внуку в Америку на ПМЖ. Их приезд — как стихийное бедствие: в одночасье рушат привычный уклад в семье, начинают задавать неудобные вопросы. Внук Лео едва говорит на русском языке. Старшая дочь — уже не Ася, а Ариэль, "как стиральный порошок". Муж Аси, выходец с Кубы, вообще ничего не понимает про этих странных людей из "Страны Советов", а они ничего не понимают про него. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные "масквичи" начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.

Комичные ситуации, понятный юмор, волшебные сны, начинающийся прямо на сцене аномальный снегопад и великолепная музыка: Валерий Ободзинский, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, "Машина времени", Pink Floyd — всё это лучший способ создать новогоднее настроение. Показы 3, 5, 21 и 29 января.

 

Сцена из спектакля Нирвана

Хиты ещё одной культовой группы прозвучат в другой постановке Юрия Грымова — "Нирвана". Трагедия Курта Кобейна, кумира поколения 90-ых, развернётся на сцене "Модерна" 4 января.

В афише января также два масштабных спектакля из трилогии "Антихрист и Христос". 7 января — "Пётр", 8 января — грандиозная премьера уходящего года "Леонардо", спектакль, в котором оживают великие полотна мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Насладиться красотой и романтикой, послушать хорошую музыку и от души посмеяться в кругу семьи — что ещё нужно для счастливого нового года?

В театре "Модерн" действует система абонементов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы москва
Новости
Политолог Джаралла заявил, что США хотят ослабить Россию во всех сферах
Путин: на боевую службу выйдет "Адмирал Горшков" с "Цирконами" в начале 2023 года
СБУ перекрыла каналы, по которым за границу переправляли украинцев призывного возраста
Путин: "Сарматы" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время
Генерал Кивинен: войска ВС Финляндии способны "вести войну, как на Украине"
Белорусские "Искандеры" способны накрыть всю Польшу в случае войны
Французский разведчик Жюйе оценил возможность начала тотальной войны в Европе
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Доктор военных наук Сивков: Россия может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Последние материалы
Доктор военных наук Сивков: Россия может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для выбора целей ВС РФ
ВСУ ежедневно отступают в Донбассе, заявил командир "Ахмата" Алаудинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников