Елена Санаева: мы, Санаевы, народ талантливый

Елена Санаева в этом году отметила юбилей. В театре "Школа Современной пьесы" актриса устроила творческий вечер, который назвала "Перелистывая страницы".

Весь вечер со сцены Елена Всеволодовна, не спеша, "листала" страницы своего творчества и вспоминала самые лучшие и интересные роли. Она рассказала о первой совместной работе в кино вместе со своим отцом, известным актёром Всеволодом Санаевым. Философски размышляла вместе со зрителем как всё-таки важна родительская помощь и поддержка в жизни и в профессии.

Елена Всеволодовна не скрывает, что именно отец помог ей, молодой актрисе, взять высокий старт в кино. Всеволод Санаев принял предложение от режиссёра Василия Шукшина сняться в фильме "Странные люди" и благодаря его протекции молодая актриса получила свою первую роль.

"После театрального института меня на Мосфильм иногда вызывали, — вспоминает Елена Всеволодовна, — делали фотопробы и приговаривали: "Боже мой, вы ещё не снимались в кино? Вы такая необыкновенная! Откуда вы такая?" Восхищались, обещали, что роли будут и брали других…", — грустно вспоминает актриса. "Тогда ещё не так было модно режиссёрам актрис укладывать в постель. Правда, мне один режиссёр сказал: "Вот есть постельная сцена, будешь сниматься?" Я вся пошла красными пятнам и ответила: "Ну, если надо, то конечно. Что же делать…"

И вот, однажды мы с папой шли возле дома, и я сказала: "Папа, понимаешь, вот, кажется, столько сил во мне, и сыграла бы и то, и это, но пока что-то меня не очень берут". Но папа сказал такие простые слова, которые меня поддерживают всю жизнь. Он сказал:

"Ты знаешь, Лёля, мы, Санаевы, народ талантливый. Я был хорошим гармонных дел мастером, не стал бы актёром, стал бы ещё лучше. Ты верь в себя, а случай обязательно придёт. А ты к нему должна быть готова!"

И мне так врезались эти слова, они стали настоящей подушкой и подпиткой, которые поддерживают меня и по сей день".

И случай, наконец, пришёл. На съёмках фильма "Странные люди" принесли телеграмму, в которой сообщалось, что актриса утверждена в картину "Главный свидетель" на главную роль.

Роль стала большой и заметной работой в кино и продемонстрировала ярчайший драматический талант Елены Санаевой.

Молодые зрители, скорее всего, эту картину, снятую в 1969 году, не видели, но о ней стоит поговорить отдельно. Поэтому часть вечера была отдана на откуп воспоминаниям об этой потрясающей роли.

Сценарий был написан по рассказу Чехова "Бабы". Сюжет очень простой: молодая женщина полюбила соседа, пока муж был в армии. Он вернулся домой, поскольку оказался не здоров, а она уже любит другого и не хочет с ним жить. Муж отравился с горя, а женщину обвинили в его смерти. Но она этого не делала, и главным свидетелем оказался соблазнивший её сосед-возлюбленный, которого сыграл Александр Белявский.

"Скажу честно, — делится секретом Елена Санаева, — отец помог выиграть мне эту пробу. Он сказал: "Знаешь, все актрисы, которые будут пробоваться на роль, будут плаксивыми, будут ныть, молить, просить, а ты должна так сказать о своей любви, чтобы он испугался и решил от этой бабы бежать как можно дальше".

И оказалось, что я выиграла эти пробы. Но я уже была на четвёртом месяце беременности. И надо сказать, что отец из-за меня ввязался в эту картину не на очень интересную роль, но он понимал, что моя роль не просто драматическая, а трагедийная, и деликатно хотел помочь. И когда снималась сцена суда, снималась она дня три, он подходил ко мне и тактично по отношению к режиссёру говорил: "Лёля, много". А второй раз подошёл и сказал, когда объявили приговор, и нужна была моя реакция: "Мало". Планы были очень крупные, сразу было заметно, если переигрываешь или не дотягиваешь. Его советы оказались очень дельные".

Елена Всеволодовна показала зрителям отрывки из фильма, и нет сомнения, что после творческого вечера найдутся желающие посмотреть картину, в которой актриса сыграла чистую, доверчивую, светлую душу. Роль очень яркая, но затратная. Тем, кто посмотрел этот фильм, он запомнился надолго.

Жаль, что у актрисы мало таких серьёзных драматических работ. Всё, что делает Елена Всеволодовна в кино, многогранно и не случайно. Это продуманные образы, на которые она себя не пожалела. При этом, она объясняет почему так поступает:

"Был такой эпизод в моей жизни: я играла в одном спектакле, и нужно было сыграть за кулисами. Я ушла со сцены и кричу, надрываясь: "Сашка, будь ты проклят! Погубил мою жизнь". И один актер из нашего театра слушал, слушал, а потом говорит: "Так нельзя тратиться. Если ты так много будешь себя тратить, тебя надолго не хватит". Но жизнь показала, что только так и надо делать на сцене или за сценой. Надо тратиться, потому что хватает, и ещё прибывает…"

На творческом вечере актриса подробно обсудила со зрителями спектакли, в которых она играет в театре "Школа Современной пьесы". Она спрашивала мнения, что нравится больше, что на сцене ждут от неё ещё. Оказалось, что, несмотря на калейдоскоп интересных ролей в театре, зритель ожидает ещё что-то новое и самобытное. Как пример тому, роль в спектакле "Фаина. Эшелон". В пронзительной истории одной женской судьбы во время войны зритель видит актрису грустной, задумчивой, немного меланхоличной. Спектакль идёт третий сезон, по сути, это моноспектакль актрисы, на который приходит очень много зрителей. Некоторые смотрят его по несколько раз.

В спектакле "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" Санаева забеганная, спешащая, немного суетливая. Она торопливо суёт подарки и говорит, говорит. Не женщина, а прямо Санаева-молния…

А вот в спектакле "Дурочка и зэк" актрису вы не узнаете совсем. Словно огненная фурия, её персонаж бросается на обидчика и пытается защитить свою больную подопечную. Такую гневную, яростную, страшную Санаеву вы ещё не видели… А всё потому, что актриса может быть разной, и она не раз это доказала своими работами.

Вторую часть творческой встречи Елена Всеволодовна посвятила Ролану Анатольевичу Быкову. Семейная жизнь, совместное творчество, поездки, курьёзные случаи. Роли в кино…

"Когда Ролан уходил, он с сожалением сказал: "Лена, я ничего не сделал для тебя в профессии, — так начался рассказ о муже, талантливом актёре, режиссёре, писателе. "Да, действительно, я не та жена, которую снимают мужья-режиссёры, — спокойно размышляла на сцене актриса, — но я считаю его учителем в профессии, и это главное, что он мог сделать для меня. И потом, когда человек, прожив двадцать пять лет бок о бок, говорит: "Боже мой, мы с прожили столько лет, и я не успел с тобой наговориться", это дорогого стоит. Мы снялись с ним вместе в четырнадцати картинах, его очень хотели снимать, и чтобы как-то соблазнить его в проект, иногда приглашали меня. Но я не портила картину…", — сказала актриса и иронично посмотрела в зал".

Аплодисменты и цветы стали подтверждением, тому, что талантливая актриса является достойным украшением любой картины.

Также подтверждением стало присвоение Елене Санаевой в этом году звания народной артистки Российской Федерации.

А в финале вечера представители Благотворительного фонда "Артист" вручили Елене Всеволодовне премию "Признание". Эта премия ежегодно вручается ветеранам театра и кино за многолетний вклад в культуру нашей страны.

Елену Санаеву благодарили за верность профессии, за роли в спектаклях и фильмах, за эмоции и искренность, которые народная артистка дарит зрителю.

А нам, зрителям, остаётся пожелать любимой актрисе, чтобы она, "перевернув страницы", уверенно продолжила свою книгу жизни, в которой будут и новые роли на сцене, и смелые творческие планы. Но это книга уже будет листаться в новом году.