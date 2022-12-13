Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов

Молодая французская журналистка Симона Шанже и эмигрант, потомок аристократического рода Всеволод Голубинов встретились в Африке в 1947 году. Эта встреча была определена судьбой! Спустя некоторые время читатели познакомились с этой парой под псевдонимом Анн и Серж Голон.

Писатели Голон подарили всему миру сагу о прекрасной француженке. "Анжелика и маркиза ангелов", "Анжелика и король" — тринадцать книг была написано на историческую тему, благодаря которой мы прекрасно знаем Францию времён Людовика Четырнадцатого, Короля-Солнца. Эти талантливые люди давно покинули мир, но они оставили в качестве наследия не только захватывающие истории, по которым сняты костюмированные картины: Симоны Шанже и Всеволода Голубинова было четверо детей.

Надин Голубинов — третья дочь писателей. Она бережно хранит память о своих родителях и делает всё, чтобы их творчество не забывалось. Надин устраивает выставки художественных работ отца (он прекрасно писал картины), снимает документальное кино о родителях, пишет автобиографическую книгу.

17 декабря поклонники Симоны Шанже (Анн Голон), будут отмечать как особенный день, в который родилась великая писательница, подарившая людям волшебную сказку.

— Надин, в своих воспоминаниях вы пишете о том, что, когда ваша мама занималась литературной деятельностью, у неё были огромные трудности по поводу получения гонораров. Разве француженки не имели права зарабатывать на жизнь книгами?

— Да, юридически, конечно, имели право. Но, когда моя молодая мама в 1939 году начинала свою литературную карьеру, в то время женщин-литераторов было крайне мало. И самое печальное то, что деньги, которые они получали за авторские права, не позволяли им жить обеспеченно.

В те времена во Франции была только единственная писательница Жорж Санд, которая могла более-менее жить безбедно на литературный гонорар. В XX веке писательнице-журналистке Сидони́-Габриэль Колетт удавалось кормиться благодаря своему перу, но только уже в более преклонном возрасте. Авторские права Коллет поначалу принадлежали её мужу, после развода она продолжила самостоятельно писать под своим именем и зарабатывать.

Что касается Англии и Америки, то там женщины-писательницы достигли большего успеха. Можно цитировать имена:

Шарлотта Бронте,

Агата Кристи,

Вирджиния Вульф,

Маргарет Митчелл.

В Швеции — Сельма Лагерлёф. Во Франции с писательским заработком у француженок были куда более скромнее успехи.

— В вашей автобиографической книге есть сведения, о том, что сценарий к фильму "Картуш", который снял известный режиссёр Филипп де Брока, написан Симоной Шанже, вашей мамой. В титрах фильма указана фамилия сценариста Даниэля Буланже. Этот фильм очень популярен в России, его посмотрели миллионы зрителей, "Картуш" имел огромный кассовый успех. Почему вы не хотите восстановить справедливость?

— Слишком поздно. Во Франции срок давности по уголовному делу составляет 10 лет. Невозможно себе представить дело об авторском праве, датируемое 1960-ми годами!

На самом деле, это было литературное агентство, которое управляло делами моих родителей. Мама отдала сценарий агентству, и оно без её ведома передало Филиппу де Брока права на сценарий "Картуш". Но сначала была серия комиксов под псевдонимом Анн и Серж Голон.

Когда моя мама узнала, что её лишили литературных прав, все контракты уже были подписаны. У неё не было возможности подать в суд на своё агентство, от которого зависел её скудный доход. Она не только бы проиграла дело, но и осталась бы без заработка.

В память об этой истории остались лишь комиксы, которые вышли намного раньше фильма. Комиксы публиковались в газетах, они до сих пор есть в архивах.

— А сам герой, вокруг которого разгорелся жаркий спор, тоже был выдуман вашей мамой?

—"Картуш" имел реальный прототип, его звали Луи-Доминик Бургиньон. Это был благородный разбойник, казнённый во Франции в 1721 году в возрасте двадцати восьми лет. В пятидесятых годах мама нашла информацию об этом герое и на основе короткой заметки придумала оригинальную историю. Но сколько родители ни искали в библиотеках и архивах реальных исторических документов, они ничего не нашли. Поэтому всю историю, которую вы видите на экране в исполнении любимого актёра Жана Поля Бельмондо, мама выдумала сама.

Этот исторический сюжет стал всего лишь предтечей к большой саге "Анжелика". "Картуш" вышел в 1962 году, а первый фильм о прекрасной француженке сняли в 1964-м. Говоря о правах на "Картуш", достаточно будет сказать, что даже имя, которое законно стояло в книгах и в титрах фильмов "Анжелика", не дало основания моим родителям владеть авторскими правами.

Моей матери было что пережить в последние годы. Мы вместе боролись много лет, прошли много судов. И, наконец, спустя столько лет, только в 2004 году ей вернули права на фильмы, которых она раньше не имела.

— Когда ваша мама покинула этот мир, первое соболезнование пришло от посла Российской Федерации, Его Превосходительства Александра Орлова. Вы поддерживаете связь с этим человеком?

— К сожалению, мне пока не удалось с ним встретиться. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдёт. Мне очень хочется поддерживать связь с русскими дипломатами во Франции.

— Сегодня многие французы отрекаются от русских связей, а ваш отец — русский по национальности. В Париже по этому поводу к вам не предъявляют претензий?

— Нет. Кстати, мой отец получил французское гражданство в конце 1950-х годов. В 1921 году он прибыл во Францию, и был объявлен "лицом без гражданства", но в дальнейшем уже считался французским гражданином.

Что касается Франции, лично для меня самым болезненным в начале года стал повышенный уровень глупости большинства враждебных действий против того, что звучало по-русски: художников, настоящих и прошлых, культурных центров. Например, когда прозвучали угрозы в адрес небольшого ресторана под названием Строгофф в Париже (в честь персонажа из романа Жюля Верна), мне это показалось недопустимым. В социальных сетях я прокомментировал "храбрость" этих "безымянных великих воинов", которые явно не подозревали, что напали на вымышленного персонажа, созданного французским автором. Ещё я гневно отметила трусость других за то, что они убрали слово "русская" в названии Русская консерватория Сержа Рахманинова.

— А вы сами насколько интересуетесь политикой?

— Я интересовалась этим с детства. Много слышала разговоры родителей о тех или иных событиях, которые они пережили. Нам, детям, также посчастливилось прожить несколько лет в стране на Ближнем Востоке, на которую постоянно нападали. И мы внимательно наблюдали за реальными фактами и видели, как это всё искажается, как ведётся лживая пропаганда извне, в частности со стороны Франции, в угоду опасным государствам. Поучительно, но и сегодня об этом многие не хотят знать.

— Если вы начнёте активно сотрудничать с Россией, организовывать выставки, презентовать автобиографическую книгу о своих родителях, проводить творческие встречи с поклонниками, не боитесь ли вы, что французское общественное мнение осудит вас за вашу верность русским?

— Меня никогда не интересовало общественное мнение. Эта "сущность", вечно подвергнутая изменениям, не является надёжным собеседником. Но при необходимости я достойно отвечу любому официальному органу, который мог бы высказать какие-либо недовольства в отношении этого художественного и мемориального проекта, объединяющего несколько стран.

"Быть судимой по отношению к кому? По отношению к чему?", — так сказала бы моя мама.

Она, как раз, знала истинную цену общественного мнения, которое долгие годы не признавало её в качестве настоящего автора "Анжелики". Мама никогда не определяла себя в соответствии с общественным мнением, иначе бы она ничего не писала и не жила, а только с опаской на него оглядывалась и боялась любого шёпота…

— Вы планируете организовать выставку работ вашего отца в Москве. Это важное культурное событие, которое положительно повлияет на имидж России. Почему вы не хотите обратиться за помощью к российскому правительству?

— Напротив, я на это очень рассчитываю. Было бы справедливо, если бы правительство страны, где официально было продано книг об "Анжелике" на 100 миллионов долларов, а сама автор не получила ни цента, приняло участие в этом мероприятии, а также помогло бы нам добиться справедливости в отношении Анн Голон.

Очень бы хотелось, чтобы авторские права моей мамы были оплачены издателями, которые её продавали. Ни для кого не секрет, что они достаточно обогатились на её творчестве. Недавно мы заключили договор с издательством на русском языке. Все остальные издатели, которые в настоящее время продают книги "Анжелика" в России, делают это бесправно.

Моя мама верила, что официальное сотрудничество с русскими издателями произойдёт. У неё были определённые планы на Россию. Она очень хотела общаться с русскими читателями, ведь её любимый муж Всеволод был истинно русским человеком. Об этом прошу не забывать.

— Общаетесь ли вы с поклонниками творчества вашей мамы в других странах?

— Да, с момента появления Интернета во Франции, это произошло в 1997 году, сформировалось большое англоязычное сообщество, и в 2000 году мы организовали в Версале первую международную встречу поклонников "Анжелики".

На эту встречу приехали люди из Америки, Канады, Японии, России, Германии и многих других стран для того, чтобы встретиться с Анн Голон. С тех пор по Интернету я информировала читателей о текущих событиях и работах Анн Голон. Надо отметить, что количество форумов фанатов "Анжелики" увеличилось, особенно в России, Украине и в Чешской Республике.

— А как вы планируете отмечать памятные даты, посвящённые вашим родителям? Какие события вы устраиваете в память о великих людях?

—В середине июля 2022 года мы отметили 5 лет со дня смерти мамы и 50 лет, как наш папа ушёл от нас: он умер в июле 1972 года.

Сейчас мы приближаемся ко Дню Рождения моей мамы: она родилась 17 декабря 1921 года. В прошлом году ей исполнилось сто лет. По всему миру был организован телемост в честь юбилея писательницы, чтобы её фанаты могли пообщаться друг с другом.

В этом году наша компания "Аngeliquecompany", которая управляет всеми авторскими правами, приступила к подготовке аудиовизуального сериала, съемки которого должны начаться в конце 2023 года или в начале 2024 года. Я работаю над документальным фильмом о моих родителях, фильм будет переведён на русский язык.

Также мы планируем открыть музей во Франции, посвящённый творчеству Анн и Сержа Голон. В старинном французском замке делаем выставку и интересную историческую реконструкцию.

У нас с мамой была мечта: создать такое место и в России, так как у нее много российских поклонников, есть даже целый фан клуб, но пока мы не видим путей реализации. Если бы нашлась такая организация, я была бы счастлива.

В 2023 году у нас будет значительная памятная дата, которую мы планируем отмечать: 120 лет со дня рождения папы. Я очень надеюсь, что в Москве в 2023-2024 годах состоится выставка художественных работ моего отца и, если это возможно, в Бухаре, где он родился. Это ещё предстоит организовать. Но мы активно сотрудничаем в этом направлении с Русским домом Зарубежья им. А. Солженицына и его руководителем Александром Викторовичем Москвиным.

Также мне бы хотелось побывать в Дипломатической Академии МИД РФ, которая готовит будущих послов. Хотелось бы рассказать о моей семье с русской стороны отца и почтить память моего деда Сергея Петровича Голубинова, который был царским дипломатом и большим специалистом по азиатским странам. Он говорил на семи языках и был очень образован.

— Что будет на выставке кроме картин? Архивы и фотографии?

— Да, мне хотелось бы приобщить к художественной выставке архивные материалы, фотографии, дневники, в которых подробно прослеживается год за годом, как создавалась сага об "Анжелике", и какая была проделана гигантская работа писателями, скрывающимися за именами Анн и Серж Голон. В России об этих писателях написано слишком много легенд и фейковых новостей. Мне бы хотелось поделиться с поклонниками правдивой информацией.

— В 2008 году вы уже приезжали с мамой в Москву на Международную книжную ярмарку. Там было столько людей, желающих с ней пообщаться, что ваша мама, наверное, испугалась. Было невозможно протолкнуться, все хотели получить заветный автограф от любимой писательницы.

— Да, соглашусь, что народа было чересчур много. Но реакция была замечательная, тёплая. Люди приносили цветы, признавались в любви. Это было удивительно и очень трогательно. Любовь российских поклонников подарила моей маме один из самых счастливых моментов в её жизни.

Ещё нам очень понравился артистическое, культурное содержание Москвы. У нас с мамой создалось впечатление, что в городе одновременно происходит множество художественных событий, в один день нас звали на самые разные мероприятия. А на завтра опять что-то готовилось новое, бесконечно бурный столичный водоворот.

Воспоминания о поездке вдохновляли и поддерживали мою маму все эти годы. Эти дни и эти встречи придали ей смелости и сил, чтобы выстоять в последовавших испытаниях. Моей маме показалось, что в России она обрела семью, искренних друзей, которых сделала счастливыми. А я со своей стороны была рада, что снова обрела свою русскую часть, знакомую страну, и уверенность в том, что однажды я смогу осуществить там прекрасные планы для "Анжелики".

— А почему вы с тех пор не приехали в Россию, чтобы встретиться с поклонниками "Анжелики"?

— У нас было много проблем, но основная — со здоровьем. Мама тогда уже чувствовала неважно, не забывайте, сколько ей лет. Мы планировали вернуться в Москву в 2017 году. Но, к сожалению, не успели…

— Надин, с нетерпением ждём вашего приезда в Москву и открытия выставки, посвящённой творчеству ваших родителей. Что бы вы пожелали российским читателям?

— Если бы желала моя мама, слова были такими: "Желаю вам познать счастье любви!". А я хочу пожелать, чтобы русские читатели сохранили страсть к культуре и к внутренней свободе! В эти мрачные времена ненависти и отчаяния хочу пожелать, чтобы быстрее наступили времена мира и гармонии! Чтобы мы все работали на благо нашей земли!