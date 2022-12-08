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Александр Приходько

“Мы справимся” - под таким девизом открылся Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

Культура

С 8 по 12 декабря в Москве уже в третий раз пройдет крупнейший фестиваль, созданный для всех, кто видит своей целью развитие театрального дела в России, — Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров.

“Мы справимся” - под таким девизом открылся Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

7 декабря в пресс-центре ТАСС собрались организаторы фестиваля и рассказали о том, как будет проходить мероприятие и какие цели оно преследует.

В пресс-конференции приняли участие

  • директор Театра им. Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ) Кирилл Крок,
  • генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов,
  • ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев,
  • директор Александринского театра Санкт-Петербурга Сергей Емельянов,
  • помощник руководителя ВФТМ Наталия Сергеевская,
  • заместитель директора Московского Губернского театра, член оргкомитета ВФТМ Игорь Колобов-Тесля.

Фестиваль открыт для всех желающих, принять участие в нем могут представители частных и государственных театров. География участников охватывает практически все регионы страны, более 600 человек в этом году будут присутствовать на ВФТМ лично, а еще 17 тысяч будут следить за программой в онлайн-формате. В рамках фестиваля планируется проведение семинаров, круглых столов, лекций и питчингов. После окончания мероприятия записи встреч останутся в открытом доступе для всех желающих.

Основной целью организаторы фестиваля видят обмен опытом, доскональный разбор успешно реализованных проектов коллег из разных регионов, вне зависимости от того, о каком театре идет речь — частном или государственном. Руководитель ВФТМ Кирилл Крок подчеркнул, что акцент будет сделан на практическом опыте театральных менеджеров, а не на теории.

Программа фестиваля очень насыщенна и предполагает подробный обмен опытом, который связан с важными для театральной индустрии темами: отношения с учредителем, управление и менеджмент в государственной сфере и частном театре, централизованная бухгалтерия, поиск ресурсов для успешного развития театра, авторские права в театре, фандрайзинг и многое другое. Среди спикеров фестиваля — директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин и Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Проект реализуется при помощи Президентского Фонда поддержки культурных инициатив.

Важным пунктом является разнообразие локаций: фестиваль проходит не только в театре им. Вахтангова, но и в других интересных и знаковых для города местах: ГУМе, инновационном центре "Сколково", концертном зале "Зарядье" и на других площадках.

О связи образования и значении ВФТМ в этом процессе рассказал ректор Театрального института им. Щукина Народный артист России Евгений Князев:

"Мы сотрудничаем с форумом в этом году в новом качестве. Как образовательное учреждение мы имеем полномочия выдавать документы, например, о повышении квалификации. Люди, которые принимают участие во всех мероприятиях — круглых столах, дискуссиях, обсуждениях — могут получить специальное свидетельство о повышении квалификации. Этот документ дает и определенный творческий рост. Еще хочу сказать, что сейчас мы открыли в Щукинском институте магистратуру театрального менеджмента: ее возглавляет Кирилл Игоревич Крок и другие специалисты, которые помогают всем участникам программы освоить новое направление".

Кроме того, в рамках фестиваля проводится премия в области организации театрального дела. Участники могут подать заявку на участие, а три лучших реализованных проекта будут отмечены денежными наградами.

В фестивале принимают участие представители театров самых разных масштабов — это и крупные московские театры, и небольшие театры из регионов. Их опыт одинаково важен. Об этом высказался директор Александринского театра Сергей Емельянов:

"Сегодня во всех, в том числе крупных театрах двух наших столиц, совершенно отсутствует "скамейка запасных”. Возможность приподнять на поверхность театральных менеджеров, посмотреть на тех, кто сегодня работает в нескольких сотнях театров по всей нашей огромной стране — это главная возможность для всех руководителей, в том числе московских и петербургских театров. В будущем это, возможно, приведет к более тесному сотрудничеству".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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