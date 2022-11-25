Волонтеры культуры: каждый может внести вклад в сохранение истории своего края

Начиная с 2018 года, который был объявлен Годом волонтера, в России стало активно развиваться движение добровольческой помощи — в том числе и в деле сохранения и популяризации культурного наследия. В рамках национального проекта "Культура" под эгидой Минкультуры России была разработана программа "Волонтеры культуры", цель которой — привлечение активных и неравнодушных людей к делу сохранения памятников истории отечества, помощь и поддержка их инициатив.

"Программа "Волонтеры культуры" уже не первый год не только помогает восстанавливать памятники культовой и гражданской архитектуры, но и создает уникальную среду для развития добровольческого сообщества, — говорит заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. — И людей, вовлеченных в это благородное дело, с каждым годом становится все больше".

Патриотический подъем этого года заметно отразился и на росте количества волонтерских центров в сфере культуры — сегодня их более трех тысяч, на портале DOBRO. ru зарегистрировано уже 285 тысяч волонтеров культуры! Только за 2022 год — новых добровольцев более 95 тысяч.

Присоединиться к волонтерскому движению может любой, но одного желания бескорыстно помогать все-таки недостаточно, это нужно еще и уметь. Поэтому в 2019 году Центр культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры учредили Школу волонтеров наследия, ставшую флагманским проектом программы "Волонтеры культуры" нацпроекта "Культура". Прежде чем приступить к работе непосредственно на объектах, добровольцы обучаются в Школе основам реставрационного дела и обращению с основными материалами — деревом, камнем, металлом, а также приобретают навыки создания собственных волонтерских проектов. Занятия проводят эксперты и специалисты в области архитектуры и реставрации объектов культурного наследия.

На сегодняшний день уже 6 тысяч человек прошли Школу волонтеров наследия, и теперь они и сами могут поделиться с новичками опытом "полевых работ": как благоустраивать памятники, грамотно описывать их состояние, проводить фотофиксацию, сортировать артефакты

и привлекать единомышленников к совместным мероприятиям.

Качественная подготовка и обучение добровольцев также организованы и в рамках Международного волонтерского лагеря, который в этом году в течение месяца проходил в г. Выборге Ленинградской области. Участниками четырех смен Лагеря стали 200 добровольцев, представляющих Россию и Республику Беларусь. Вместе с профессиональными реставраторами и экспертами волонтеры проводили восстановительные работы на объекте культурного наследия "Равелинные ворота Анненских укреплений". Более 50 опытных специалистов, в том числе и зарубежных, раскрыли волонтерам теоретические и практические секреты проведения реставрационных работ.

В этом году уже в третий раз прошел открытый грантовый конкурс для НКО на реализацию волонтерских проектов в сфере культуры на общую сумму 60 млн рублей. Денежную поддержку получили 32 проекта, направленные на развитие и сохранение культурного наследия народов России. Победителями стали проекты из Новосибирска, Крыма и Севастополя, Пскова, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Осетии, Карачаево-Черкессии, Тывы, Удмуртии, Урала, Алтая, Башкортостана, Пермского края, Карелии, Вологодской, Ярославской, Ульяновской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Тульской областей. И что особенно важно сегодня — к "Волонтерам культуры" подключаются Донецкая и Луганская народные республики.

Реальный патриотизм — это не только военные подвиги, но и малые дела на благо своей страны, которые в итоге складываются в огромное общее дело сохранения исторической памяти.

Вот только некоторые примеры работ на конкретных объектах осенью этого года: в Орловской области волонтеры помогали в реставрации Оптина монастыря, в Тверской — расчищали от мусора территорию церкви Иоанна Предтечи в деревне Романово, в Калужской — на территории музея-заповедника "Полотняный завод" восстанавливали усадьбу купца Щепочкина, в Звенигороде — трудились на гражданском объекте деревянного зодчества. А в Ярославской области собралась команда волонтеров аж из 14 регионов страны — они благоустраивали территорию церкви Пресвятой Богородицы в селе Ширинье. Очень важно, что в этих мероприятиях принимали участие как студенты, так и люди "серебряного возраста" — благодаря этому восстанавливаются не только исторические постройки, но и связи между поколениями.

С участием волонтеров культуры по всей стране ежегодно проводится более 151 тысячи мероприятий, в том числе более чем на 11 тысячах объектах культурного наследия.

Вы тоже можете принять участие в добровольческом движении по сохранению исторических объектов, присоединившись к проекту "Волонтеры культуры"!