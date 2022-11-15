В Центральном Доме Армии пели о России

В Центральном Доме Российской Армии состоялся творческий вечер двух известных авторов — композитора Екатерины Роговой-Конопельчевой и поэта Ольги Сердцевой.
Вместе они написали более 1000 песен. Особое место среди них занимают музыкальные композиции о России, которые исполняют как юные, так и уже состоявшиеся артисты. "Россия — ты любовь моя!" — так назвали авторы свой концерт.
Зрителями духоподъёмного действа стали кадеты, юнармейцы, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, дети из Донецкой Народной Республики, а также подопечные Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".
Практически каждая песня, звучавшая в этот вечер со сцены, была признанием в любви к нашей Родине. Признанием глубоким, искренним, талантливым. Поддержать именитых авторов пришли
Берущие за душу песни о нашей стране также в этот вечер исполнили талантливые юные звезды —
и многие другие.
Помимо сольных выступлений на сцену Центрального Дома Российской Армии выходили ведущие музыкальные и хореографические коллективы Москвы — "Музыкальная дорожка" совместно с хореографическим ансамблем "Веселуха", мастерская голоса "Путеводная Звезда".
Спели, конечно, и сами авторы и организаторы этого вечера — певица, педагог РАТИ-ГИТИС, основатель творческой студии "Музыкальная дорожка" Екатерина Рогова-Конопельчева и поэт, член Союза писателей России Ольга Сердцева.
Украшением вечера стала выставка картин известного художника Александра Шилова, которая была устроена в фойе. Вел вечер актер театра и кино, художественный руководитель Театра живого слова Дима Рубин.
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