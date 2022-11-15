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Автор Сергей Каргашин

В Центральном Доме Армии пели о России

Культура

В Центральном Доме Российской Армии состоялся творческий вечер двух известных авторов — композитора Екатерины Роговой-Конопельчевой и поэта Ольги Сердцевой.

Концерт в ЦДРА Россия — ты любовь моя!
Концерт в ЦДРА Россия — ты любовь моя!

Вместе они написали более 1000 песен. Особое место среди них занимают музыкальные композиции о России, которые исполняют как юные, так и уже состоявшиеся артисты. "Россия — ты любовь моя!" — так назвали авторы свой концерт.

Зрителями духоподъёмного действа стали кадеты, юнармейцы, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, дети из Донецкой Народной Республики, а также подопечные Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Практически каждая песня, звучавшая в этот вечер со сцены, была признанием в любви к нашей Родине. Признанием глубоким, искренним, талантливым. Поддержать именитых авторов пришли

  • Заслуженный артист России Феликс Царикати,
  • Генеральный директор Первого канала, организатор детской благотворительной акции "Стань первым!" Александр Ильин,
  • популярный российский певец, медиапродюсер, член Московского регионального Штаба Общероссийского Народного фронта Владимир Брилёв,
  • певица, педагог, участница телепроекта "ГОЛОС" Этери Бериашвили.

Берущие за душу песни о нашей стране также в этот вечер исполнили талантливые юные звезды —

  • сестры Елизавета и Анастасия Радовские,
  • победительница хит парада детского радио, ведущая "жара kids awards" Ангелина Сосновская,
  • солистка детского хора Национальной Гвардии, народного хора "Славяночка" и народного хора "Жар птица" Валерия Янковская,
  • солистка шоу-театра "Энергия", обладатель Гран-При и Лауреат многих вокальных Международных конкурсов Василиса Царская,
  • финалистка музыкального проекта "Народный артист №1 в России", приглашенная солистка Министерства обороны Анастасия Карасёва,
  • участник телепроекта "Голос. Дети-2", воспитанник Всероссийского Военно-патриотического Движения "ЮнАрмия" Ранель Богданов

и многие другие.

 

Помимо сольных выступлений на сцену Центрального Дома Российской Армии выходили ведущие музыкальные и хореографические коллективы Москвы — "Музыкальная дорожка" совместно с хореографическим ансамблем "Веселуха", мастерская голоса "Путеводная Звезда".

Спели, конечно, и сами авторы и организаторы этого вечера — певица, педагог РАТИ-ГИТИС, основатель творческой студии "Музыкальная дорожка" Екатерина Рогова-Конопельчева и поэт, член Союза писателей России Ольга Сердцева.

Украшением вечера стала выставка картин известного художника Александра Шилова, которая была устроена в фойе. Вел вечер актер театра и кино, художественный руководитель Театра живого слова Дима Рубин.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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