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Автор Анжела Якубовская

Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился

Культура » Театр » Драматический

На днях открылась выставка в Ленкоме, посвящённая 95-летию театра. Выставка называется "Ленком. Без пяти сто". Большая часть фотографий сделана фотографом Александром Стерниным, который отдал "Ленкому" тридцать лет своей жизни, но, к сожалению, ушёл буквально накануне выставки.

Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился

По поводу открытия выставки, приуроченной к юбилею, театр и собрал пресс-конференцию. В пресс-конференции приняли участие директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, куратор выставки, руководитель литературно-драматургической части, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Горюнова, народный артист РСФСР Александр Збруев, народные артисты РФ Виктор Раков, Иван Агапов, Мария Миронова, заслуженные артистки РФ Олеся Железняк, Анна Большова, артист Антон Шагин.

Часть экспозиции выставки, посвящена легендарному режиссеру Марку Захарову, который руководил театром 46 лет! На фотографиях запечатлены спектакли, ставшие визитной карточкой театра: "Юнона" и "Авось", "Поминальная молитва", "Варвар и еретик", "Чайка".

Есть раздел выставки, который посвящён сегодняшнему руководителю театра, заслуженному деятелю России Марку Варшаверу. Четыре десятилетия Марк Анатольевич Захаров вместе с ним строил театр, который любили и продолжают любить зрители до сих пор. В этом году Марк Борисович отметил юбилей, но особых торжеств руководитель театра решил не устраивать, тем не менее часть выставки отображает его огромную деятельность.

Марк Борисович во время пресс-конференции неоднократно отмечал, что Марк Захаров воспитал великую труппу: не во многих московских театрах одновременно работает 18 народных и 18 заслуженных артистов. Огромным достижением театра, отметил Марк Борисович, является то, что за последние три года было осуществлено 163 успешных ввода артистов театра в спектакли текущего репертуара.

Это значит, что молодые выпускники театральных вузов обеспечены работой. Да ещё какой! За молодых артистов действительно радостно, попасть на легендарную сцену —  огромная удача. Молодым артистам ещё только предстоит пройти тот сложный, но большой и великолепный путь, который уже прошли и проходят известные и всеми любимые артисты. Они с грустью и благодарностью вспоминали свои первые шаги в театре, работу с великим мастером.

"Марк Анатольевич — мой мастер, мой учитель, — сказала актриса Олеся Железняк, — я много играю в антрепризах в разных городах, за что Марк Анатольевич в своё время часто журил меня. Но я как-то ему сказала: "Марк Анатольевич, вы свои спектакли никогда не привезёте в те города, в которых я играю. Туда никто не дойдёт и не доедет, куда я езжу со своими спектаклями и выхожу на сцену. И когда я играю на сцене, то каждый раз думаю, что бы сказал Марк Анатольевич, как бы он оценил мою работу… В театре его никто не забывает, к его имени и к его памяти все очень бережно относятся".

"Есть общих дух, общий юмор, ничего не надо объяснять людям, — добавила от себя Мария Миронова, мы все существуем на одной вибрации".

Что касается выступления Александра Збруева, то всех присутствующих гостей он поразил своим откровением и рассказом о первом знакомстве с Марком Захаровым.

"Я начну с того, — сказал Александр Викторович, — что первый раз я поднимался по этой лестнице 60 лет тому назад! Перепрыгивал бегом через три ступеньки, сейчас так конечно уже не смогу", — засмеялся артист. "60 лет — это конечно очень много, но 95 лет — это огромнейшая история! И мне кажется, что наш театр до сих пор интересен зрителю. Выставка сделана с большой любовью, понимаю, как трудно было сделать тот большой объём, который прошёл этот театр. Но хотелось бы отметить, что сложно говорить о том, что не сказано.

Я играл с теми актёрами, которые были создателями этого театра, это были гениальные актёры, о которых сегодня совершенно забыли и не вспоминают. А когда здесь был Эфрос это был театр Эфроса. Люди покупали билеты и говорили: "Пойдём к Эфросу". Сегодня говорят: "Пойдём к Захарову".

Здесь работали замечательные актёры, я не могу о них не вспомнить. Все люди, которые работают в театре, они были приглашены на работу к Захарову, а меня Захаров не приглашал. Он пришёл в этот театр, в котором я уже работал. В первый раз я его увидел на спектакле миниатюр, я пришёл туда вместе с другом Зиновием Высоковским, в то время я уже снялся в картине и был узнаваем.

Посмотрел Захарова в спектакле, и честно скажу: он мне как артист совсем не понравился. Я подумал: "не может быть, чтобы этот человек был артистом…" Но запомнил его внешне. И буквально где-то через неделю, поднимаюсь по парадной лестнице и вижу, навстречу бежит этот человек. И я так легкомысленно спрашиваю: "Куда бежишь? Что тут делаешь?"

А его назначили главным режиссёром театра, и я уже спустя некоторое время называл его Марком Анатольевичем. Для меня это было безумно сложно, потому что я исповедал то, что исповедал Эфрос, а когда пришёл человек, которого я видел в театре миниатюр, то, конечно, к его появлению отнёсся довольно сдержанно. Но посмотрев его спектакль, был поражён. Спектакль назывался "Разгром" в театре имени Маяковского, где в главной роли играл Армен Джигарханян. Этот спектакль произвёл огромное впечатление не только на меня, но и на всю Москву. И так, борясь с собой, увидел неповторимый талант, и на сегодняшний день тоже исповедую Марка Анатольевича Захарова. Преклоняюсь перед его гениальными спектаклями, если вы не видели, то посмотрите. Поэтому надеюсь, что выставка с годами разрастётся и появятся те, люди, о которых не нужно забывать", — заключил народный артист.

Выставка "Без пяти сто" будет открыта для зрителей несколько месяцев, в том числе для специальных тематических экскурсий, которые проводятся в театре регулярно. Там можно увидеть и фотографии молодых: Татьяны Пельцер, Леонида Броневого, Николая Караченцова, Александра Абдулова, Инны Чуриковой.

А 27 октября, в день рождения "Ленкома Марка Захарова" в театре состоится праздничное представление "Хрустальный Бал "Хрустальной Турандот", посвящённое 95-летию театра.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Сергей Каргашин
Темы театр москва культура марк захаров александр збруев
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