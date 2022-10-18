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Автор Анжела Якубовская

11 ноября на сцене "Школы современной пьесы" пройдёт творческий вечер Елены Санаевой

Культура » Театр » Драматический

На юбилейном вечере Елена Всеволодовна расскажет о профессии актёра, сыграет отрывки из спектаклей, прочтёт любимые стихотворения. 

11 ноября на сцене "Школы современной пьесы" пройдёт творческий вечер Елены Санаевой

Елена Санаева актриса с большой буквы — невероятно харизматичная, яркая, магнетическая, обладающая фирменным голосом, который невозможно ни с кем перепутать. Фильмы, в которых играла Санаева смотрятся и сегодня с большим интересом, актриса много снималась как в главных ролях, так и в эпизодических.

А потом наступила эра театра. В театре Школа Современной пьесы у Елены Всеволодовны сегодня идёт достаточно много спектаклей. Правда, спектакль "Русское варенье" снят, но его обещали вернуть. Санаева играет в постановке "Дурочка и зек", участвует в разных концертных программах, также много лет работает в интересной постановке "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное".

Об этом спектакле хочется сказать отдельно.

Спектакль "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" впервые прошёл на сцене театра Школы современной пьесы в марте 2012 года. Спектакль — импровизация от режиссёра Иосифа Райхельгауза и драматурга Евгения Гришковца с годами (а прошло целых десять лет со дня премьеры) нисколько не устарел.

А всё потому, что у этого действия есть один секрет: спектакль уникален тем, что всё, что происходит на сцене, актуально и звучно именно сегодня.

Ситуационные моменты, реплики, сказанные в зал, диалоги, происходящие между персонажами — это только сегодня и только в этот вечер. Каждая разыгранная история перед зрителями — отдельный пласт жизни с её драматизмом, нелепостью, юмором.

Действие спектакля происходит в ресторане "Зимний Эрмитаж", играют в нём потрясающие актёры: Юрий Чернов, Елена Санаева, Татьяна Веденеева, Ирина Алфёрова, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Кирилл Снегирёв, Джульетта Геринг и многие другие. Импровизируя на сцене, актёры создают непринуждённую комедию, разыгрывая перед нами "ироничную прозу жизни", над которой можно и искренне посмеяться и погрустить.

В своё время, репетируя над спектаклем (журналистам удалось побывать на генеральном прогоне перед премьерой в том самом, далёком 2012 году) Иосиф Райхельгауз просил артистов не "забалтывать спектакль". То есть, импровизация — это не значит болтать без временных рамок. А какие-то сцены режиссёр и вовсе просил играть молча, но настоятельно требовал, чтобы они игрались недолго и нескучно. И действительно: "Подслушанное" — до сих пор играется легко и смотрится нескучно. Любопытно "подсмотреть" за тем, что происходит на сцене.

Вот, например, компания из трёх человек привела своего друга-индуса попробовать русскую кухню. Они много пьют, пытаются говорить на ломаном английском языке и угощают заморского гостя пельменями. А в это время за соседним столиком выясняют отношения мама, её сын и его возлюбленная. Возлюбленная — мамина ровесница… Смешно "подсматривать" за компанией, когда молодой человек пытается расплатиться за стол с помощью кредитной карты своей умудрённой жизнью пассии. Мама строго командует: "Отдай обратно карту тёте". Зал хохочет.

Но главный персонаж в этой истории — юбиляр, к которому никто не пришёл на день рождения. Юбиляра играет очень интересный артист Юрий Чернов.

Грустно "подсматривать", как весь вечер одиноко сидится пожилому человеку за накрытым столом. Он всеми позабыт и брошен. Неловко "наблюдать" как вянут ананасы и блекнут закуски, никто не пришёл угоститься и выпить за здоровье юбиляра. Только звонки по телефону, и поздравления издалека. Кстати, каждый звонок сопровождается видеорядом, который совершенно опровергает сказанное…

Родственники, друзья, коллеги беззастенчиво врут по телефону, не задумываясь над тем, что расстраивают человека своей ложью. А если к этому добавить, какая неправда тут же говорится за соседними столиками, то спектаклю можно подарить девиз:

"Как сегодня соврать правдиво, чтобы тебе за это ничего не было…"

И только одна Елена Санаева сказала в этот вечер чистую правду. Она одна от всей души поздравила юбиляра и "пользуясь случаем", мастерски обыгрывая сюжет, объявила со сцены, что у неё самой скоро юбилей и творческий вечер. Браво! Прекрасный ход, который заинтриговал весь зал, так как Елена Всеволодовна давно не балует московского зрителя своими творческими вечерами.

11 ноября на сцене "Школы современной пьесы" пройдёт творческий вечер Елены Санаевой. Он называется "Перелистывая страницы".

"Я ничего такого от своего вечера не жду, — делится актриса, — а что я могу ожидать? Даст Бог, придут какие-нибудь люди, которые купят билеты, придёт кто-то из моих друзей, знакомых, родственников, и получится такой небольшой творческий отчёт. Я не хочу большого, шумного юбилейного вечера, мне всё это претит. Я люблю, чтобы всё было очень тихо и скромно".

На юбилейном вечере Елена Всеволодовна расскажет о профессии актёра, сыграет отрывки из спектаклей, прочтёт любимые стихотворения. Артисты "Школы современной пьесы" выйдут на сцену, чтобы поздравить именинницу.

Можно ещё добавить, что подобные вечера с известными мастерами сцены, — не столь частое явление в нашей культурной жизни. Поэтому зритель с нетерпением ждёт ноябрьского юбилейного события.

А ещё Елена Всеволодовна пишет большую автобиографическую книгу о своей жизни, о творчестве, о работе в кино и в театре, которую она обещала представить в ближайшее время, и возможно, обыгрывая сцену "поздравление юбиляра", она расскажет об этом в следующем спектакле. Просто надо приходить на эти спектакли и быть в курсе событий.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Сергей Каргашин
Темы театр культура
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