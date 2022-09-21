Перекуём Церетели на танки

Может быть, сегодня не время поднимать вопрос о памятниках последних десятилетий и скульптурах, оттеснивших русских и советских классиков городского монументализма на задворки истории, если бы не знать, во сколько постсоветской России, а сегодня и нашей оборонке, обошлись эти "шедевры".

Зверушки и императоры в одном флаконе

Любой человек, который отличит конную скульптуру Петра I в Питере от конной скульптуры уже советского времени, но в Москве, Юрию Долгорукому, однозначно отправит творения новых российских скульпторов в список самых уродливых памятников мира.

Кому ещё дорога история Москвы — русской или российской — не раз говорили, что "мне очень не нравится — жуткий, мрачный, нависающий над всем ландшафтом… Вообще, Церетели вместе с его "творениями" гнать надо поганой метлой из Москвы. Лужок сбежал, друг его, и этому пора".

Другие отмечали, чувствуя возвращение не холодной, а уже горячей войны: "Пожалуй, он больше подходит для американцев". Ошиблись, за китч-халтуру за океаном не платят. Вот и расплачивалась Россия за кумовство и коррупцию западными кредитами. Да и российские новоделы в тех же США ставились на наши деньги.

Памятник Петру I (официальное название — памятник "В ознаменование 300-летия российского флота") работы Зураба Церетели был воздвигнут в 1997 году по заказу Правительства Москвы на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Один из самых высоких памятников в России. Общая высота памятника — 98 метров, высота фигуры Петра — 18 метров.

Как сообщали наши СМИ, этот памятник является лишь переработанной и видоизменённой статуей Колумба, которую Церетели безуспешно предлагал купить США, Испании и странам Латинской Америки в начале 1990-х годов, к 500-летию открытия европейцами Американского континента.

Тем не менее, его статую сумели установить в Пуэрто-Рико. Установка памятника стоила около 16,5 миллионов долларов. Кто платил, Россия, жировавшая в 1990-е годы прошлого века на кредиты МВФ, или наркокартели Колумбии — не уточняется. Так что, если цена и была поделена наполовину с Москвой — латиноамериканцы не обеднели. Но Москва от этого не получила ни копейки.

"Шедевры" Церетели пытались впарить и Питеру. Стоимость 20 скульптур грузинского ваятеля оценили в 320 млн рублей. Это "старыми".

К вопросу об установке памятника — его стоимость составила 100 млрд рублей.

Цветметалл стоит денег

Преамбула — новые памятники это не только железо, но и бронза, и медь, которые хорошо идут у скупщиков металла. К примеру, за медный лом с толщиной куска более 1,5 мм и максимальным размером 800х800 мм обещают 540 рублей. А за десятки тонн?

На фоне нефтегазового изобилия ещё недавнего прошлого незаметно проходили сообщения, что печально знаменитая композиция Церетели "Трагедия народов" сначала была предложена Израилю. И называлась "Трагедия еврейского народа". Евреи отказались от неё, понимая и зная, что такие поделки можно было подцепить к "трагедии любого народа". Но в новой России (как и почему) её впарили нашим ветеранам.

Хоть и пишут, что на такие дела он был мастер, это всё слова. "Крыша", как любимое определение нашенских реалий. А под "крышей" сегодня кроется чёрт знает что. Неслучайно даже в наше непростое время, когда вроде бы "народ и партия" должны быть едины, идёт обвальная информация о беспределе в Российской академии наук. А это уже не только какие-то человечки на медных конях. Это и будущее нашей науки, обороноспособности и многое чего ещё, чему у нас сегодня в России просто не уделяют внимания.

Ещё в 2017 году Forbes писал: ""Уралвагонзавод", единственный российский производитель танков, опубликовал отчёт за 2016 год. Хоть документ был позже удалён с официального сайта, его успели сохранить и изучить практически все крупнейшие СМИ. Согласно отчёту, у компании появилось два новых контракта на поставку танков Т-90С за рубеж — первую партию из 73 машин получит Ирак, ещё 64 единицы техники этого типа поставит на вооружение Вьетнам. К тому же, "Уралвагонзавод" планирует подписать в обозримом будущем контракт на поставку 146 танков Т-90МС в Кувейт, а также развернуть сборочный завод для таких машин в Египте. Позже вся эта информация была официально подтверждена. Информации о стоимости контрактов тоже нет, но только поставки во Вьетнам и Ирак, с учётом поставок боеприпасов, запчастей и т. п., принесут в сумме не менее $400-500 млн".

А представьте себе, если бы наш незабвенный Пётр I переплавил бы тонны нынешних "шедевров", заполонивших только столицу России, на пушки — мы бы тогда десятки Полтавских битв выиграли бы. И не пришлось бы переплавлять церковные колокола на пушки.

Так что, читатели, любите "искусство в себе, а не себя в искусстве".