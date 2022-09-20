В Театре Моссовета открыли юбилейный сезон: артисты завалены работой

В Москве открылся 100-й, юбилейный сезон Театра им. Моссовета. Всех присутствующих поразил своим размахом и звёздностью сбор труппы.

На встречу пришли: Ольга Остроумова, Андрей Кончаловский, Валентина Талызина, Евгений Стеблов, Александр Голобородько, Елена Валюшкина, Ольга Кабо, Александр Филиппенко, Ирина Климова, Гоша Куценко, Валерий Ярёменко, Евгения Крюкова и многие другие артисты. "Моссоветовцы" заняли места в зрительном зале и с огромным удовольствием слушали выступление художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Марчелли.

— В 99-м сезоне мы выпустили девять названий, в которых было занято 53 человека, — сказал худрук театра. — На 100-й сезон в нашем театре запланировано 9 больших премьер.

Первой яркой премьерой юбилейного сезона стал спектакль "Соло для часов с боем" по пьесе словацкого драматурга Освальда Заградника, написанной в 1973 году. Первый показ прошёл 16 сентября, ближайший состоится 21 сентября. Премьера приурочена к юбилею народной артистки России Ольги Остроумовой. Режиссёром спектакля выступил Павел Пархоменко.

Сейчас полным ходом идут репетиции над спектаклем "ШекспирГамлет", его покажут на сцене театра 1 октября. К 200-летнему юбилею драматурга Островского, который будет широко отмечаться в театре в 2023 году, репетируют спектакль "Бесприданница". Над новой постановкой "Единственный наследник" усердно работает актёр и режиссёр Гоша Куценко.

Почитателей таланта народной артистки Валентины Талызиной ждёт необычайный подарок. На подготовительном этапе находится постановка "Пиковая дама", в которой Валентина Илларионовна сыграет главную роль. Поставит спектакль по повести Пушкина режиссёр Александр Яцко. Он в прошлом сезоне прекрасно сработался с легендарной актрисой во время работы над постановкой "Волки и Овцы". Спектакль по пьесе Островского по-прежнему идёт на сцене театра с полным аншлагом и восторженными откликами зрителей.

В 2023 году исполнится 100 лет со дня основания Театра имени Моссовета, и по этому грандиозному поводу в театре запланировано много интересных мероприятий, а также необходимых перемен.

На сборе труппы была озвучена очень приятная новость — к открытию юбилейного сезона всему коллективу театра выдали премию и подняли зарплату. Директор театра Алексей Черепнёв сообщил, что зарплата поднялась на 26%, и также выросли доходы театра за прошлый сезон. Театр принёс прибыль, и этому даже не помешала пандемия!

К юбилейной дате снимается фильм под рабочим названием "100". Съёмочная группа запечатлеет на камеру репетиции, гастроли, рабочие совещания и всё, что произойдёт в театре в течение года. Документальный фильм будет представлен в конце юбилейного сезона.

К своему 100-летнему юбилею театр готовит для зрителей цикл творческих встреч и спектакли-экскурсии, посвящённые зданию театра и самым известным актёрам.

Также театральная труппа в этом сезоне, начиная с октября, будет много гастролировать по стране. В начале месяца артисты поедут в Ростов-на-Дону, где пройдёт фестиваль "Русская комедия". Там они покажут спектакль "Игроки". В первой половине ноября на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге представят премьеру прошлого сезона "Укрощение строптивой" режиссёра Андрея Кончаловского.

До начала нового года труппа посетит Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Иркутск с постановкой "Восемь любящих женщин". Нижний Новгород ждёт театр с премьерным спектаклем "Соло для часов с боем". В феврале этот же спектакль представят в Санкт-Петербурге. На весну запланированы гастроли в Казани со спектаклем "Бесприданница".

Открытие театрального сезона — это всегда радостный праздник как для артистов, так и для любителей и почитателей театра, которые с огромным удовольствием общались во время открытия со всей театральной труппой. В этот день артисты, как никогда, были открыты для прессы, они излучали позитив и радость от встречи и демонстрировали большую активность.

Особенно всех порадовала и "зажгла" несравненная Елена Валюшкина. Также была активна в предвкушении новой постановки Валентина Талызина. Журналисты отметили, что она очень энергична и современна.

Доступна и снисходительна к журналистам, оказалась Ольга Остроумова. Репортёров очень интересовал секрет молодости и стройности любимой артистки. На вопросы она отвечала просто и с юмором. Но вопросов было так много, что популярной советской и российской актрисе даже не дали спокойно постоять и отведать изысканный фуршет. Пока она отвечала, шампанское закончилось. Может, в этом и есть секрет стройности?

Интересно давал ответы на каверзные вопросы журналистов Евгений Стеблов.

— Мне в декабре исполнится 77 лет, — сообщил Евгений Юрьевич. — В театре работы много, но особенно дорог и любим спектакль по пьесе Островского "Не всё коту масленица". Я очень люблю Островского и всю жизнь играю в его пьесах. Меня радует, что нашим зрителям интересна классика, считаю, что выше классики ничего нет. Очень хочу, чтобы зритель получал невероятное удовольствие от классических спектаклей, которые играются в нашем театре. А сейчас я репетирую замечательный спектакль "Соло для часов с боем". Чувствую этот спектакль, мне приятно в нём играть. Для меня вообще очень важно, чтобы была созвучна тема, и чтобы не было повтора.

Не обошли пытливые журналисты и тему политики, ведь о ней говорилось со сцены во время открытия. На вопрос, какое будущее ждёт Россию, Евгений Юрьевич ответил так:

"Я не президент, но я знаю, что Россия идёт в гору, а Запад — с горы… Вот, говорят, что западные ценности, разные гендерные отклонения близки всему миру, а я считаю, что всё надо называть своими именами. И я называю это как есть — "грех". Подобные греховные игры нормальным людям не только не близки, но и отвратительны".

По поводу уехавших из страны коллег-артистов, Евгений Юрьевич иронично улыбнулся:

"Ну, какие это артисты? Уехало несколько эстрадных людей, а вокруг этого раздули сумасшедшую шумиху. Все настоящие артисты работают в России и не думают уезжать из своей родной страны. Артисты завалены работой, им незачем бегать…"

А вот на вопрос какой подарок ждет в декабре, любимец публики ответил озорно: "Очень люблю сюрпризы… Но если я скажу, как меня можно удивить, то это уже будет не сюрприз"