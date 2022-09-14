В театре "Школа современной пьесы" ставят спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой

Театр "Школа Современной пьесы" в этом сезоне претерпевает кардинальные изменения. Департамент культуры не продлил контракт с его бессменным руководителем Иосифом Леонидовичем Райхельгаузом. Теперь театром руководит заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр Дмитрий Хананович Астрахан. На сборе труппы были объявлены театральные планы на новый сезон. Они грандиозны, театр продолжит свою работу.

В новом сезоне театр получит репертуарное расширение, будет поставлено много классики. К 200-летию драматурга Александра Островского на сцене театра "Школа Современной пьесы" будет поставлен спектакль "Красавец мужчина", также не забыли о бессмертных произведениях Гоголя и Сухово-Кобылина.

По поводу старых постановок художественный руководитель заверил труппу, что все спектакли сохраняются в том виде, в каком это возможно.

"Я буду пытаться сохранять то лучшее и те направления, которые есть в театре: поиск молодых авторов, работу с молодой драматургией, чтобы пьесы впервые игрались здесь. Я понимаю, что здесь есть определённая линия, которая должна быть сохранена. Но, естественно, я бы хотел расширить спектр интересов".

В определённую линию, которая должна быть сохранена, к счастью, вошла постановка прошлого сезона "Толстого нет" с участием всеми любимой актрисы Ирины Алфёровой. Спектакль уже заявлен в театральной афише на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Наверное, нелишним будет сказать, что это одна из лучших репертуарных постановок театра. Исторический материал проработан бережно и тщательно, а подан — современно и динамично, позволяя зрителям насладиться актёрской игрой.

Самого Льва Николаевича Толстого в этом спектакле нет, поэтому название оправдано — "Толстого нет". Есть его бунтующие дети, близкие, домочадцы и измученная жена, которая отдала писателю свою жизнь без остатка.

Софья Андреевна в исполнении прекрасной и вечно молодой Ирины Алфёровой — это яркий пример и олицетворение настоящей русской самоотверженной женщины, если хотите, и женщины сегодняшней России. Сколько добра она сделала окружающим, скольким помогла, скольких обогрела, накормила, поддержала, и всё равно она плоха, недостойна, нехороша.

"Я испытываю огромное сочувствие к своей героине", — говорит Ирина Алфёрова. Актриса своим талантом пытается защитить жену гения. У неё это получается очень убедительно:

"Мне действительно её очень жалко, ради этого и ставился спектакль. Супругу писателя многие осуждали, бесспорно считая Толстого великим гением, но именно Софья Андреевна всё держала на своих плечах. Она святой и самоотверженный человек, потому что с гением жить было невозможно. Гении, как правило, деспотичны, требовательны, капризны, а Толстой — и подавно. За то, что она смогла всё это выдержать, ей надо памятник поставить, за её великое терпение. Эта хрупкая женщина родила тринадцать детей! Растила их и воспитывала, вела хозяйство, общалась с издателями, занималась архивами, переводила документы, помогала Толстому буквально во всём, и я не думаю, что писатель без неё смог бы так продуктивно работать. Она была для него настоящей музой".

А Толстой впоследствии писал в своём дневнике о жене неприятные вещи. Софья Андреевна после того прочитала записи и говорила своим детям:

"Меня никто не любит в этом доме, никто не пожалеет, ну и пусть. У меня нет прав, только доверенность на управление делами, я не могу ничего продать. Если он умрёт, мне ничего не надо, я всё вам отдам".

Супругу Толстого все упрекают, даже прислуга, которую она облагодетельствовала. Крестьянская девушка кричит:

"Зачем вы меня взяли из деревни? Зачем грамоте обучили? Всё на мне чужое, платье перешитое, ботинки ношенные, а лучше бы в лаптях!"

"Я тебя от позора хотела спасти!", — отвечает супруга писателя. И мы верим Ирине Алфёровой, в её голосе боль и отчаяние. Она страдает от холодности и непонимания супруга. И ни от кого нет сочувствия.

"Почему? Почему так происходит?" — вопрошает жена. "Может, потому что ты просто разлюбил меня?" — спрашивает она в пустоту.

Но дело тут не только в любви, и режиссёр Александр Сазонов в двух актах постановки мастерски пытается показать весь масштаб этой непростой семейной истории, за событиями которой следит вся страна.

Лев Николаевич Толстой известен всем, как великий русский писатель. Его современники говорили о нём:

"Когда слушаешь Толстого, понимаешь, что ему открыты все истины и задаёшься вопросом: почему люди не видят того, что всё так ясно".

Толстой был пацифистом и проповедником нравственности. Но его философско-религиозные взгляды шли вразрез с идеями правящего класса. В наше время Толстого назвали бы оппозиционером. Рассуждения писателя о высших человеческих ценностях, воспитании детей, смысле жизни и Боге очень глубоки и заслуживают внимания. Благодаря философии Льва Николаевича, которую он открыто проповедовал, многие его современники, а потом уже и потомки, изменили ценностные ориентиры.

Писатель говорил, что стяжательство, деньги, имущество — это зло. Он отказался от гонораров и авторских прав на произведения, написанные после 1881 года. Толстой принял решение жить скромной жизнью во благо всех людей. Софья Андреевна не была готова к подобным переменам, что приводило к многочисленным конфликтам в семье. Последние годы супружеской жизни Толстых были омрачены разладом, который сделал жизнь этой женщины невыносимым.

"Я всего лишь женщина", — говорила Софья Андреевна, — но если в опасности мои близкие, то я буду защищаться самоотверженно. Что плохого в том, что я люблю своих детей больше, чем крестьянских мужиков?"

Тем не менее, общественность осуждала супругу классика, за то, что она пыталась отстоять свои права и права детей. Творчество писателя считалось мировым достоянием, и семья в этом случае играла не главную роль. Поэтому так важно было показать, насколько благородна и самоотверженна была его спутница по отношению к семье, и как трагична была вся её жизнь.

Спектакль основан на подлинных воспоминаниях, письмах, дневниках Софьи Андреевны, она отразила в них всю свою боль и униженность положением отвергнутой жены и матери. В дневнике она пишет своим детям:

"Мне не привыкать к вашей неблагодарности. Но когда на свете не останется ни одного толстовца, пусть потомки узнают правду".

Тем не менее, последователей у великого писателя достаточно и в наши дни. В предстоящем году исполняется 195 лет со дня рождения Льва Николаевича, и можно с уверенностью сказать, что спектакль "Толстого нет" — это важный подарок как почитателям творчества писателя, так и самому классику.

За все годы своего существования театр представил публике более 90 новых пьес. Он уникален тем, что значительная часть была написана драматургами специально для театра "Школа современной пьесы". И спектакль "Толстого нет" можно увидеть только в этом театре.