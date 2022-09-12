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Автор Ольга Лазарева

Театр "Модерн" открыл сезон и пустил зрителей на репетицию

Культура » Театр » Драматический

Московский драматический театр "Модерн" официально открыл свой 35-й сезон. Художественный руководитель театра Юрий Грымов рассказал о творческих планах и кадровых изменениях.

 

"Я считаю, что этот сезон должен принципиально отличаться от предыдущих. Если мы с вами не будем двигаться вперед, то всё остановится, а потом начнется движение назад", — сказал худрук на сборе труппы.

"Леонардо"

Главной премьерой сезона станет спектакль о гении эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (режиссёр Юрий Грымов). На главную роль в "Леонардо" Грымов пригласил заслуженного артиста РФ Дмитрия Бозина.

 

"Я не устраиваю кастинги, — пояснил худрук. — Я знал Дмитрия, он приходит в наш театр, любит наш репертуар. Он хороший артист. Думаю, мы на этом не остановимся".

А на одну из самых ярких женских ролей в спектакле приглашена ведущая актриса "Театра на Юго-Западе" Жанна Чирва.

"Леонардо" — второй спектакль трилогии "Антихрист и Христос". Премьера первого — "Петр" — состоялась около года назад. История повествует о жизни и творчестве Леонардо да Винчи. Режиссер задается вопросом, как в одном человеке в равной пропорции уживаются Добро и Зло? Одной рукой Леонардо пишет фреску "Тайная вечеря", а другой создаёт смертоносное оружие. Пьесу написал Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги". Премьера намечена на 17 октября.

В день официального открытия сезона театр позволил зрителям подсмотреть за рабочим процессом создания спектакля. Юрий Грымов провёл Открытую репетицию "Леонардо". Такие "погружения" зрителей в театральное закулисье стало для "Модерна" традицией.

 

"Леди Макбет Мценского уезда"

Кроме того, в новом театральном году труппа будет работать над постановкой по произведению Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". К репетициям планируют приступить в конце января.

"Иуда"

А в конце театрального года Юрий Грымов начнет работать над третьим спектаклем трилогии "Антихрист и Христос" — "Иуда".

"Если всё сложится с дирекцией и если хватит сил, вкинем "Иуду" в конце сезона, проверим на людях и откроем этой постановкой следующий сезон", — сказал режиссер.

Спектакли по произведениям Милорада Павича и Пауло Коэльо

Также в планах Юрия Грымова работа над спектаклями по произведениям Милорада Павича и Пауло Коэльо. Названия произведений худрук пока не раскрывает.

Творческий вечер Юрия Грымова "Театр — место силы"

Из ближайших планов: 8 октября в театре пройдет творческий вечер Юрия Грымова "Театр — место силы". Вечер состоится в формате открытой беседы со зрителями. Режиссёр расскажет о работе в театре, кино и шоу-бизнесе.

Первое театральное радио

Кроме того, Юрий Грымов сообщил о намерении создать первое театральное радио. Называться оно будет "Модерн". По его словам, это будет круглосуточное вещание в интернете с новостями культуры, интервью и музыкой от классики до прогрессив.

Режиссерская лаборатория

Осенью "Модерн" может объявить о запуске режиссёрской лаборатории.

"Попробуем найти молодых режиссеров, которые сделают эскизы на Малой сцене", — сказал худрук.

Новый директор театра "Модерн"

На открытии сезона Юрий Грымов представил коллективу нового директора Павла Нестратова.

"Вижу его расторопность, вижу его влюбленность в театр", — сказал Грымов.

Павел Нестратов более 10 лет являлся директором театра "Новый балет". Он сменил на посту директора театра "Модерн" Ольгу Ивашову.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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