В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву

В театре Вахтангова 6 сентября случился грандиозный праздник!

В один день у здания Симоновской сцены состоялось открытие памятника всенародно любимым артистам-вахтанговцам Василию Лановому, Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву, и в этот же знаковый день театр торжественно объявил об открытии 102-го сезона.

На открытии великолепной скульптурной композиции собрались не только вахтанговцы и высокие правительственные чиновники, но и множество простых москвичей. Ничто не предвещало в это утро хорошую погоду.

Дул холодный ветер, моросил мелкий дождик, но стоило только народным артистам Ирине Купченко и Евгению Князеву снять покрывало со скульптур, как в ту же минуту яркое солнце прорвалось сквозь хмурые тучи, и перед почитателями предстали три легендарных артиста: фигуры, отлитые в бронзе.

Авторами памятника выступили скульптор Филипп Трушин и главный художник театра Максим Обрезков. Скульптурная группа была изготовлена и установлена за счёт средств театра имени Евгения Багратионовича Вахтангова.

Василий Лановой и Владимир Этуш являлись почётными членами Общественного совета при Следственном Комитете России и всегда принимали активное участие в духовно-патриотическом воспитании молодёжи.

Они много сделали для воспитания молодых следователей, вручали дипломы выпускникам, награды — ветеранам, проводили вечера памяти, посвящённые великим современникам. Поэтому первым на открытии монумента взял слово председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— "Мне выпала высокая честь присутствовать на открытии памятника великим советским и российским актёрам-вахтанговцам, — сказал Александр Бастрыкин. — Театр Евгения Вахтангова всегда был образцом и мерилом театрального искусства нашей страны, поэтому поистине народные артисты, которым сегодня мы открываем памятник, олицетворяют целые эпохи не только театральной жизни, но и всего многообразия жизни нашей страны.

Владимир Абрамович Этуш в войну отказался от брони, прошёл путь офицера, освобождал наши города, был тяжело ранен и только после госпиталя и комиссования вернулся на сцену. Юрий Васильевич Яковлев был эвакуирован с семьёй: работал в военном госпитале, помогал нашим воинам пережить трудные дни.

Василий Семёнович Лановой ребёнком познал, что такое фашистская оккупация. Он мне лично рассказывал о том, как жилось под пятой немецко-фашистских захватчиков на Украине. И очень важно, что в своём творчестве они своей игрой отражали не только художественные образы, но и всю нашу жизнь и нашу великую победу.

Сегодня, в такие непростые дни, нашему государству и нашим Вооружённым силам, как никогда, нужна поддержка творческой, и в частности, театральной интеллигенции, и всех патриотов нашей страны. И хочу сказать большое спасибо вахтанговцам за то, что они с нами. Мы желаем в начале театрального сезона новых творческих успехов, удач, свершений, новых премьер, благодарных зрителей!"

Затем, спустя час в историческом здании Вахтанговского театра в зрительном зале Основной сцены состоялся сбор труппы, посвящённый открытию 102-го сезона. Но вначале произошло награждение. Глава СК РФ наградил памятной медалью по случаю 350-летия со дня рождения Петра I директора театра Кирилла Крока, актёров Елену Сотникову и Алексея Кузнецова. Почётную грамоту Следственного комитета получил весь коллектив театра.

— "В этом году неожиданное открытие сезона началось с награждения от Следственного комитета, — сказал Кирилл Игоревич Крок. — Сегодня мне очень непросто одному, без Римаса Туминаса, выходить на нашу сцену. В прежние годы рядом был худрук театра, режиссёр, и мне больно произносить эти слова, но этот сезон мы будем играть без него.

Перед нами стоит почти гамлетовский вопрос: быть или не быть нашему успешному театру? Удержим мы ту высокую планку, которую задал Туминас? Всё зависит от нас. Давайте поддержим родной театр. И давайте судить о творчестве режиссёра по его работе на сцене, а не по подслушанным телефонным разговорам…

Единственное, что вселяет веру, — продолжил директор, — это знакомые лица вахтанговцев в зрительном зале. Мы вместе. Значит, вы никуда не уехали, не подписали коллективные письма, не занялись дешёвым политиканством…

Я признателен всем артистам за то, что они разделяют позицию театра. За то, что они талантливо и честно делают своё дело: играют спектакли в Москве, ездят на гастроли, выпускают премьеры, радуют зрителей. За то, что дарят свой талант, служат на благо театра. Когда стране тяжело, надо быть вместе с её народом".

На сборе труппы директор театра Кирилл Крок подвёл итоги прошедшего сезона и поделился планами на предстоящий.

Он рассказал о том, что театр бесплатно сыграл пять спектаклей для детей Донбасса и в дальнейшем продолжит эту практику. Театр Вахтангова не ограничивается "шефскими" спектаклями в стороне и пригласил актёров разгромленного Мариупольского театра к себе в гости. На здание театра упала бомба, и в мариупольской труппе осталось всего 14 человек. В октябре они приедут в Москву. Театр поможет, чем сможет.

"Поэтому для нас важно подставить коллегам из Донбасса плечо, — обратился к вахтанговцам Кирилл Крок, — и дать понять, что они не одиноки. Артисты будут жить в нашей театральной гостинице, ходить на все спектакли. Мы организуем для них мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи, встречи с ведущими вахтанговцами, сделаем обзорную экскурсию по Москве".

Что касается новых творческих планов, то они обширны: этом сезоне Театр Вахтангова представит 12 премьер.

На шести сценах Театра Вахтангова к репетициям новых спектаклей приступят режиссёры Юрий Бутусов, Анна Горушкина, Олег Долин, Айдар Заббаров, Светлана Землякова, Наталья Ковалёва, Ирина Пахомова, Йозуа Рёзинг, Павел Сафонов, Владислав Тутак, Анатолий Шульев, Сергей Яшин.

В ближайших гастрольных планах театра заявлены города: Благовещенск, Ярославль, Санкт-Петербург, Майкоп, Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Тюмень, Владикавказ, Нижний Новгород, Омск, Иркутск.

Но один из самых глобальных проектов — это создание Дома-музея Евгения Вахтангова во Владикавказе. Строительство было начато ещё в марте 2020 года. Мечта вернуть Вахтангову его родовой Дом постепенно воплощается в жизнь, и в сентябре уже должны завершиться все строительные работы.

Дом Вахтангова должен стать не только экспозицией и музеем, но и полноценным культурным центром с камерной театральной площадкой. Его открытие состоится весной 2023 года и для того, чтобы устроить праздник для всех жителей Владикавказа и Республики Северная Осетия — Алания, запланирован торжественный концерт, посвящённый открытию Дома Вахтангова. Это событие приурочено к гастролям театра во Владикавказе.