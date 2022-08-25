Евдокия Германова: Табаков безошибочно видел в человеке настоящее

Заслуженная артистка России Евдокия Германова написала уникальную книгу. Она называется "Комплекс полноценности. Рецепты". Автор посвятила её своему учителю — Олегу Павловичу Табакову.

В этом сборнике есть ценные жизненные советы и афоризмы, которые актриса записывала многие годы, слыша от своего учителя. Это бесценные советы и пожелания, как стать настоящим Актёром и Человеком.

В издании о выдающемся актёре и педагоге вспоминают его коллеги и ученики — Евдокия Германова, Евгений Миронов, Константин Райкин, Константин Хабенский, Алла Сурикова, Григорий Заславский, Виктор Рыжаков, Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Евгений Каменькович и многие другие известные деятели культуры.

— Евдокия Алексеевна, наверное, для многих так и останется загадкой, в чём заключается культурный феномен Олега Табакова?

— У меня есть ответ — он состоит из частностей: из отношения к жизни, в умении не поддаваться фальшивому налёту значимости. Предугадать Олега Павловича была невозможно, он был всегда в "интерактиве ситуации", поэтому был живой и непредсказуемый.

— А как он отбирал к себе учеников, по каким критериями, и как ему удалось взрастить таких знаменитостей?

— У него было потрясающее чутьё, умение почувствовать живое в человеке. Табаков безошибочно видел в человеке настоящее.

"Атомы солнца" — это его фраза, он так выбирал учеников, чтобы в них был "атом солнца". Это первый параметр отбора, есть ли энергия. Второй параметр — глубина эмоциональной памяти и умение чувствовать. И третий параметр — это долговременная вера в предлагаемые обстоятельства и доверие к ситуации, к людям, к жизни, то что сейчас напрочь отсутствует, люди побаиваются доверять.

Я помню, пришла к нему в отчаянном состоянии, после шести лет постоянных отказов в театральные вузы. Послала всё к чертовой матери и сказала, что буду сама по себе и, наверное, в этот момент, когда находилась в таком состоянии, попала именно в эту философию, которую он проповедовал. И я очень благодарна ему за то, что он в меня поверил, в книге я пишу об этом.

Мы, его ученики, попадали к нему какими-то "обмылками", одарёнными, но разболтанными, и Олег Павлович нас "собирал" с юмором и заботой. Мы всегда чувствовали его поддержку, это очень важно. И когда в дальнейшем я спрашивала: "Олег Павлович, как играть?". Он говорил: "Играй из себя…"

Считаться со способностями и талантами другого человека — это большая редкость. Наши педагоги святые люди, но нам с детского сада всегда говорят: "Ты не такой, ты не сякой…" И сейчас ко мне попадают студенты, которые не знают, как надо двигаться, чтобы никого не раздражать и никому не мешать… Поэтому приходится с ними работать, переучивать. Я делаю всё, чтобы они почувствовали себя талантливыми и уникальными, и Табаков это делал. Мы, его ученики, всегда знали, что мы защищены, что мы — избранные.

Мы ошибались, иногда делали какую-то "лажу", но было большое доверие к себе, к своему самовыражению и таланту, умению владеть эмоциями. Это и есть тот самый метод Табакова.

— Если ваши ученики в дальнейшем захотят написать о вас книгу, что бы вам хотелось, чтобы в этой книге было?

— Я об этом задумывалась, но, наверняка, Олег Павлович не думал, что его ученики будут писать о нём книги. Пока не понимаю, как моё слово отзовется. Но я видела, как работает убеждение Табакова в моих коллегах, в учениках Олега Павловича, как он бережно, отсекая всё лишнее, нас оберегая, подставлял своё плечо, об этом моя книга.

Не очень понимаю, что мои ученики там напишут, но хотелось в ней видеть такой посыл: "Чтобы не было стыдно за то, что ты делаешь…"

Однажды Табаков пришёл на репетицию какой-то грустный, расстроенный. Мы ждём, что он нам скажет, затаили дыхание, а он вдруг говорит: "Знаете, ребята, врать невыгодно. Много запоминать приходится…" Это инъекция на всю жизнь, следую этому неукоснительно и своим ученикам об этом всё время говорю.

В этом плане Олег Павлович был такой кладезь, он по-настоящему был включён в своих учеников. У него была фраза: "Возвышайся и возвышай рядом стоящего".

Мои ребята знают, что в жизни есть ситуации, когда даже мама не подскажет, как надо поступать. А я всегда рядом и стараюсь подсказать. Уже на первом курсе у них столько разных страхов и обид, иногда волосы дыбом встают, как мы взрослые калечим их своим словом. Поэтому, порой, я им и мама, и бабушка, и сестра, и начальница, и подруга.

Учу, чтобы не боялись выходить на сцену, справляться с адреналином. Нет бездарных людей, у каждого есть талант, другое дело — его вытащить, дать ему поверить в себя, чтобы быть всем интересным. Знаете, как Табаков определял успех? Когда вы интересны миру. У Олега Павловича была гениальная фраза: "Удивить мир можно только собой". Эта фраза есть в книге.

— В своё время вы удивили мир неординарной игрой в культовых фильмах "Ниагара" и "Кикс". А Олег Павлович видел, как вы сыграли?

— Видел и хвалил. Ещё у меня была победа в спектакле "Жаворонок", тоже серьёзная роль. Когда я узнала, что получила приз за лучшую женскую роль, то сразу позвонила на мобильный Олегу Павловичу. Он в тот момент был на каком-то совещании и ответил мне: "Дусь, у меня сейчас совещание, чуть попозже…"

Я так расстроилась, что никто не радуется за мой успех, а потом мне рассказывают, что он на этом совещании с гордостью всем рассказал, о своей ученице и её награде.

По поводу фильма "Кикс", он посмотрел и сказал: "Ну, что, ты ни слова в простоте…" Я отвечаю: "Ну, жанр такой…". А Олег Павлович говорит: "Чем "жанровее жанр", тем нужно проще…"

Эти слова я запомнила на всю жизнь, мудрое замечание. Я надеюсь, что мои ученики тоже что-то усвоили от моего учителя.

— Евдокия Алексеевна, помимо актёрского образования, вы получили ещё вторую профессию — психолога. Как психолог, вы видите истинную сущность в человеке?

— Конечно, вижу и сразу говорю, что в профессии будут единицы, и не потому, что они не состоятельны. Я вижу личность. Если человек сформируется как личность, он состоится во всём, поверьте мне. Он, может, будет сразу сниматься, может, чуть позже, это не важно. Важно, чтобы он смог сыграть свою главную роль в жизни. Сделать то, что он хочет, чтобы его мечта была осуществлена. Главное, чтобы он дошёл к своей удаче и не оказался в тупике….

У Табакова есть фраза: "Я как бульдозер". Это про то, как справляться с неудачами. Это про то, как мечтать и делать. Делать и смотреть, хорошо ли ты делаешь. Это целая стратегия… Играть свою главную роль в жизни и не бояться.

Все ученики Табакова, которые не пошли в кино, они всё равно "выстрелили" в другом контексте, но абсолютно все. Табаков успевал делать за десятерых, потому что у него была колоссальная фокусировка на цели, он этому и учил.

— А какая сейчас у вас мечта?

— Я не очень люблю озвучивать свою мечту, но она есть. Мне бы хотелось, чтобы моя энергия была по-прежнему нацелена на созидание. И мне очень хочется, чтобы меня окружали счастливые и реализованные люди.

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