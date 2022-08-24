Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов

21 августа в Москве отметили день памяти Юрия Никулина, по-настоящему Народного артиста, потрясающего клоуна, мудрого, честного, надёжного, весёлого человека.

О его благородстве, душевной щедрости и любви к людям по сей день ходят легенды. Не счесть добрых дел, которые сделал Юрий Владимирович! И не счесть тех, кто благодарен ему, восхищается им, любит его…

Региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка "Цирк и Милосердие" создан в 1996 году Юрием Владимировичем Никулиным. В своё время Никулин очень много помогал артистам цирка, ветеранам.

В помещении фонда расположен музей, посвящённый жизни и деятельности великого клоуна и артиста, Героя Социалистического Труда, Народного артиста СССР Ю. В. Никулина. В День Памяти гостей музея встречал его внук Максим Максимович Никулин. Он работает заместителем руководителя отдела зарубежных гастролей в "Московском цирке Никулина на Цветном бульваре".

— Максим Максимович, часто случается так, что потомки не особенно трепетно относятся к наследию своих бабушек и дедушек: архивы, фотографии, дневники — забыты и пылятся на чердаках….

— В нашей семье, к счастью, это не так, мы продолжаем чтить память о дедушке и бабушке, сохранили для музея буквально всё.

— В музей отданы даже боевые награды Юрия Владимировича, а какая медаль была для него самой ценной?

— У него есть медали "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией", но из всех медалей есть самая главная, её подарили артисты-ветераны цирка.

Они собрали своё серебро, отлили награду и написали на ней: "За доброту и милосердие". Дедушка сказал, что эта медаль — самая главная в его жизни.

Ему подарили её в день рождения на семидесятипятилетие, а на следующий год он ушёл. Вообще, дедушка никогда не стремился к наградам, у него их не так много.

— Юрий Владимирович Никулин много снимался в кино, какие фильмы с его участием нравятся вам?

— Я пересмотрел все фильмы, где он снимался, но не могу выделить какой-то один. Сейчас моя пятилетняя дочь смотрит эти фильмы, и она просто влюблена в "Кавказскую пленницу", правда не понимает, почему там прадедушка такой злодей. Военные фильмы ей показывать ещё рано. Но сам я люблю их смотреть, понимаю, что образы солдат и офицеров, которые Юрий Владимирович создал, по духу были ему близки.

Вообще, дед о войне нам ничего не рассказывал, причём папа пытался с ним поговорить, записать его воспоминания, но он всё время уходил от разговоров.

Когда отец работал, как журналист, с ветеранами, и записывал с ними интервью, то сделал вывод что тот, кто воевал и был в настоящих боях, тот не любит рассказывать о войне. А те, кто служили при штабах, наоборот, с удовольствием разглагольствовали о боях. Но, когда я захотел узнать больше о военном прошлом дедушки, просто прочитал его книгу "Почти серьёзно": там о войне всё написано скупо, но очень честно.

— Книгу "Почти серьёзно" до сих пор читают с огромным интересом, я сама перечитала её дважды. А у вас есть желание написать биографические воспоминания о вашей семье?

— А что я буду писать? Как мы играли с дедушкой и весело проводили время? Мой отец мог бы написать, но он говорит, что каждый раз, когда журналисты приходят на интервью и просят рассказать какой-нибудь эксклюзив, то он отвечает, что всё рассказано и пересказано.

Журналисты предлагают: "Давайте, придумаем какую-нибудь историю…" Зачем же придумывать? Смотрите его фильмы, цирковые представления с его участием, их полно в Интернете, читайте его книгу….

— А вашей бабушке было тяжело жить в тени такого знаменитого мужа? Мне кажется, что она принесла свою жизнь в жертву…

— Давайте, не будем называть это жертвой. Бабушка также выступала на арене вместе с дедом, ездила с ним на гастроли, ей хватало славы. Но самое главное хватало забот о семье, она чувствовала себя очень счастливой.

Единственный раз, когда Юрий Владимирович запретил что-то Татьяне Николаевне, это — принять приглашение Эльдара Рязанова сниматься в главной роли в фильме "Гусарская баллада".

В нашем музее есть её фотопробы на роль Шуры Азаровой, она там очень красивая, и по навыкам цирковым подходила. Но дедушка строго-настрого запретил ей сниматься в этом фильме, он много работал в кино и знал, что это такое. Сказал, что одного киноактёра на семью достаточно. Актёрам сложно сохранить семьи, а у Никулиных была очень дружная, сплочённая семья, которой Татьяна Николаевна дорожила. И потом, у неё был очень плотный гастрольный график, она объездила с цирком весь мир и выступала на самых престижных площадках, поэтому сказать, что она жила в тени своего мужа было бы несправедливо.

— А вы ездили вместе с дедушкой на гастроли?

— Я, хоть и "родился в опилках", и всё моё детство было связано с цирком, к сожалению, на гастролях с дедушкой не бывал. Когда я был маленький, он уже не работал, как артист. Гастролировать с цирком я начал позже. Если можно так выразиться, принял эстафету от Юрия Владимировича и по сей день продолжаю развивать цирковое искусство.

— Вопрос по поводу развития циркового искусства: как сейчас цирку выживать в таких не простых условиях? И как быть с зарубежными гастролями в условиях санкций?

— Из всех полноценных гастролей была Япония, но во время пандемии всё остановилось, и мы не знаем, будет ли дальше Япония с нами сотрудничать, так как она до сих пор находится в закрытом режиме.

Как таковых полноценных гастролей "Цирк Никулина" в последнее время делал мало, потому что это очень затратное и масштабное направление. И не все западные продюсеры стремились приглашать русских артистов.

Честно скажу, на фоне нашего цирка артисты других стран выглядят немного слабее… Ни для кого не секрет, что если наш цирк приедет на Запад со всей программой, то он "убьёт" европейский цирк…

С одной стороны, это правильно — показывать высокий уровень циркового искусства, но мы всё время отравляем часть артистов с цирковыми номерами в Германию, Францию, Голландию. У нас есть подписанные договора, не все отказались от сотрудничества, здравый смысл всё-таки преобладает. Поэтому, отвечая на ваш первый вопрос, как цирку выжить в непростые времена: продолжить работать, как и прежде, не опускать руки и не останавливаться.

Я считаю, в цирке главное — мастерство, нам не важно вероисповедание, не важен цвет кожи, для нас главное, насколько артист владеет профессией.

Мы сами иногда приглашаем к себе иностранцев, у нас были программы с итальянскими артистами, поэтому мне кажется, что цирковое искусство должно быть вне политики.

— А у вас было когда-нибудь желание эмигрировать?

— Нет. Зачем? Я закончил школу в 2006 году и думал, что буду работать в Москве юристом. Собирался поступать на юридический факультет, но летом пришел поработать к отцу, и он предложил мне поехать на месяц в Сыктывкар работать в "Шапито". Я так втянулся, мне так всё понравилось, что решил не связываться с юриспруденцией, а посвятить себя цирку. Можно сказать, что гены взяли своё.

Нас никто никогда не заставлял с детства работать в цирке, в семье нам давали свободу выбора и право решать самим, кем стать в жизни. Но мой отец всегда говорил, что "тринадцать метров арены" — это заколдованная цифра. Если ты попал в неё, и она тебя приняла, то уже не отпустит.

Но бывает, так что не принимает, происходит отторжение, что-то не идёт, не нравится, нет уверенности ни у арены в артисте, ни у него в ней.

У нас были даже спортсмены из большого спорта, они переквалифицировались в артистов цирка и работали на арене, но, к сожалению, долго не продержались.

Самая большая сложность в том, что профессиональные спортсмены заточены на выступления на соревнованиях, на Олимпиаде, например, всего один раз, чтобы показать высокий результат. А в цирке они сталкиваются с тем, что надо давать по три представления в день, с одинаково высоким результатом. А на гастролях, вообще, работать без выходных.

Новогодние ёлки тоже идут без остановки, и это, конечно, для многих "день сурка"… Колоссальная нагрузка, сложно и физически, и ментально. Происходит выгорание.

— И, наверное, можно добавить, что случаются травмы.

— У нас бывает такое, что артист упал из-под купола и поломался, и первое, о чём он спрашивает после наркоза: "Когда я могу выйти на арену?" Мы по-доброму называем их "сумасшедшими". Несмотря на поломки и травмы, артисты готовы выступать с больничной койки. Это люди, которые отдают себя цирку полностью.

— Кто у вас в цирке генерирует идеи? И насколько вы требовательный руководитель?

— У нас есть художественный совет и дирекция, мы все номера тщательно отбираем и обсуждаем. Сейчас до ноября в цирке идёт спектакль под названием "Почти серьёзно", он приурочен к столетию со дня рождения Юрия Владимировича Никулина. Идея спектакля вынашивалась пять лет, и мы очень долго шли к этому представлению, и это один из лучших спектаклей в мире.

Что касается придирчивости, то я знаю, какой должен быть результат, и мы стараемся к этому стремиться. Я не пытаюсь вторгаться в режиссёрскую работу или как-то влиять на режиссёра, который хочет воплотить своё видение от начала до конца.

Но скажу, что придумать можно всё, что угодно, а реализовать получается только половину, тут играют роль и финансовые возможности, и техническая оснащённость площадки. Самый придирчивый зритель в цирке — это ребёнок, но мы хотим, чтобы и взрослые, которые пришли вместе с детьми, забылись и перенеслись в детство, поэтому порой делаем невероятное.

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