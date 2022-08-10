Никас Сафронов: Скучаю по прошлому человеческому братству, которое было

О нынешних сложных временах между Россией и Прибалтикой написано много. Свои мнения высказывают политики, социологи, историки, общественные деятели. Есть своя точка зрения и у деятелей культуры.

Известный художник Никас Сафронов имеет литовские корни, там родилась его мать, и именно Литва дала первые мощные импульсы его творчеству в юности. В Литве он получил первое художественное образование, там состоялись его первые персональные выставки (в 1978–1980 годах), работа в Паневежском драмтеатре, которым руководил Донатас Банионис.

В Литве и вообще в Прибалтике осталось много друзей, в том числе знаменитые актёры, с которыми Никас много лет дружит и до сих пор поддерживает связь. И если российский зритель до сих пор с удовольствием смотрит фильмы с участием литовских, эстонских и латышских звёзд советского кино, то, к огромному сожалению, мы иногда узнаём, что у себя на родине этих людей часто не жалуют.

В начале этого года Никасу Сафронову удалось пообщаться с актёром Регимантасом Адомайтисом по телефону. Вскоре замечательный актёр ушёл из жизни. В последнем разговоре они обсуждали события в мире и происходящие (не к лучшему) перемены. Актёр с грустью вспоминал прекрасную жизнь "эпохи советского застоя".

— Никас Степанович, это так замечательно, что вы помните плеяду наших советских актёров из Прибалтики:

Регимантаса Адомайтиса,

Донатаса Баниониса,

Юозаса Будрайтиса.

А о чём был ваш последний разговор с Адомайтисом?

— Когда-то мне посчастливилось написать портрет Регимантаса, а недавно, в день его рождения, удалось этот портрет вместе с другими подарками передать в Литву через посла Эйтвидаса Баярунаса. Адомайтис мне позвонил на мобильный, поблагодарил, и мы долго говорили о жизни, вспоминали прошлое. Актёр немного жаловался на здоровье, его печалило, что он уже вряд ли сможет прилететь в Москву.

А с Донатасом Банионисом я познакомился в 1976 году, когда работал художником в Паневежисе в театре. Когда Банионис в 90-х и потом в 2000-х годах приезжал в Москву, то непременно бывал у меня дома. За тот период я написал два его портрета.

Мы дружили долгие годы до конца его жизни. В 90-х годах он сетовал, что Литва отстранила его от себя, потому что он советский актёр. Это несправедливо и необъективно. Ведь именно благодаря Банионису был построен Паневежский драматический театр.

Своим неординарным талантом актёр поднял литовское кино на высочайший уровень. Надо отдать должное, что на тот период, когда в советском кино играли прибалтийские актёры, в том числе и литовские, наше отечественное кино занимало ведущие позиции в мире. За многие отечественные фильмы (а к этому Отечеству под названием Советский Союз принадлежали и литовцы), можно было давать Оскара. За роль Вайткуса в потрясающей картине "Никто не хотел умирать" Витаутаса Жалакявичюса Донатасу Банионису вручили Государственную премию СССР. И премия эта много стоила.

Как я уже сказал, наше кино было лучшим. И все актёры, снимавшиеся в этом фильме:

Донатас Банионис,

Регимантас Адомайтис,

Юозас Будрайтис,

Альгимантас Масюлис,

Бронюс Бабкаускас,

Лаймонас Норейка, —

в дальнейшем реализовались, были востребованы на всех киностудиях нашей большой многонациональной страны.

В то время у нас была самая мощная театральная школа кино и театра Станиславского и Чехова, которые до сих пор изучает Голливуд. По теории и методике Михаила Чехова и Константина Станиславского готовят сильнейших актёров на Западе.

Все актёры в СССР служили искусству не только нашей многонациональной страны, но и искусству мира. Ведь кино, музыка пишутся и создаются для всего человечества. Как и искусство, которым я занимаюсь.

— Также можно привести яркий пример, как некрасиво поступили с латышской актрисой Вией Артмане, когда лишили её недвижимости, работы.

— Это глупость, предвзятость, необъективность! За что её упрекали? За то, что она жила в СССР и снималась в советском кино. Мне очень обидно за руководителей этих стран, которые так необъективно подходят к своим истинным кумирам и гражданам. Мы все жили в одной стране, в одном государстве.

Какие могут быть претензии к Юозасу Будрайтису, бывшему атташе по культуре и министру-советнику посольства Литвы в России? Он, между прочим, очень много сделал для культуры Литвы.

Какие могут быть упреки к прекрасным актёрам, которые реализовались во многих фильмах, ставших классикой мирового кинематографа, они играли и русскую классику, и европейскую, и американскую? Замечательный фильм литовских кинематографистов "Богач, бедняк" с огромным удовольствием смотрела вся страна. И не секрет, что участие в съёмках прибалтийских актёров создавало атмосферу западного кино, некую "западную вкусность", поэтому они были очень востребованы, любимы и популярны. И везде этих актёров доброжелательный русский народ принимал с благодарностью и уважением ко всем прибалтийским народам. А за что теперь на них гонения? Это удивительно и непонятно…

Литовцы, которые сидели в лагерях (моя мама тоже была ссыльная, тоже пострадала), очень хорошо относились к русским.

А те, кто никогда не страдал, не сидел, у них какой-то странный негатив к России, хотя они обо всём знают только понаслышке и повторяют чужие слова.

Мол, находясь в этой стране, мы находились в западне, в клетке, в изоляции от цивилизации. Всё это чушь!

— Скорее всего, недовольство происходило, потому что прибалты рвались жить на Западе, а их не выпускали.

— А что Запад? Запад тоже имеет свои негативные стороны. Например, ужасным считаю разрешение на однополые браки. А больная мода на то, что сегодня человек мужчина, а завтра женщина… Причём это навязывается детям со школьной скамьи. И раньше там было не всё прекрасно и сказочно, как казалось издалека, а теперь происходят вещи, которые не укладываются в сознании: сейчас даже в сторону женщины не так посмотришь, могут засудить и посадить в тюрьму.

Я, если честно, очень скучаю по прошлому человеческому братству в нашей стране, по той искренней дружбе, когда все советские люди могли запросто поехать на Балтийское море, в Палангу, в Юрмалу, на Кавказ и в Среднюю Азию.

В Прибалтике "киношники" из Москвы и Питера обожали снимать кино, там проходили съёмки всех советских фильмов, в которых действие происходило в западных государствах:

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона",

"Приключения Электроника",

"Приключения принца Флоризеля".

А литовцы любили путешествовать по Алтаю, рыбачить на Байкале, любоваться Иссык-Кулем. Все тесно общались и дружили друг с другом, ведь не хлебом единым жив человек. Конечно, внутри страны случалось и недопонимание, и недовольство, но в целом была атмосфера доброжелательности и согласия. А сейчас понеслась такая пропаганда: Россия, дескать, всячески ущемляла бывшие прибалтийские республики…

— Самое обидное то, что у актёров после развала СССР в Прибалтике по сути не было работы, режиссёры не стояли к ним в очереди, чтобы пригласить в свои проекты. Да и режиссёров там особо не было. А западные как-то без них обходились… Если вы не хотите, чтобы они играли в России, тогда обеспечьте их у себя работой…

— Абсолютно правильно. Я согласен, с тем, что в 90-х годах кардинально поменялась обстановка и взгляды и прибалтийские деятели культуры остались за бортом, их востребованность осталась в прошлом. Тогда зачем их упрекать? Любому профессиональному актёру нужны любовь и внимание зрителей, они хотят сниматься в кино, играть в театре, гастролировать. Актёр живёт для зрителей. Музыкант пишет музыку для народа. Художник пишет картины для всех, кто любит живопись. Он хочет выставляться, чтобы его оценивали.

Я, например, очень огорчён тем, что лишён возможности выставляться на аукционах "Сотбис" и "Кристис". Мне хочется показать свои работы в Европе. До пандемии у меня там был целый ряд выставок, они всегда проходили с успехом, есть много почитателей. А сейчас из-за санкций к России отменено всё русское искусство. Больше не выставляют русских художников, запрещено продавать картины

Репина,

Шишкина,

Сурикова,

Айвазовского.

Запрещены все русские классики. Это так абсурдно, что даже нет слов…

— Как думаете, это надолго?

— Будем надеяться, что всё скоро пройдёт, страсти улягутся и всё восстановится. На Новый год, чтобы меня поздравить, позвонила Софи Лорен, а на день рождения в апреле уже не позвонила, и, скорее всего, придётся взять паузу. У меня написано 19 портретов великой актрисы. Мы планировали, что она вновь приедет в Москву, и я буду создавать её портреты дальше. Не намерен останавливаться, хочу запечатлеть её на холсте ещё много раз.

Софи Лорен сказала, что хочет посетить Москву, она влюблена в этот город. Актриса в последние годы прилетала по моему приглашению, я оплачивал её прилёт, она жила у меня, в Брюсовом переулке, нам так удобнее было работать. И вот, к сожалению, вынужденная пауза.

Также отказались приехать в апреле на мой день рождения Аль Пачино и Николас Кейдж, хотя они ранее охотно дали согласие, когда мы общались в новогодние праздники. Но пока из-за последних мировых событий у них не будет возможности появиться в России. Два года пандемия, сейчас СВО.

— А в Литву, к себе на вторую родину, в ближайшее время вы собираетесь? Думаете, как вас там сейчас встретят?

— Я был в Литве лет пять назад, приезжал по приглашению бывшего премьера Литвы. Думаю, что встретили бы нормально, там много русских, хотя конечно выросло новое поколение, которое уже мало знакомо с русской культурой. Всё это конечно расстраивает.

Готовлю и хотел бы провести там в январе 2023 года, к 700-летию Вильнюса, мою выставку графических портретов деятелей культуры Литвы XX века. Посмотрим, что получится из этой идеи.

— А как вы относитесь к отъезду российских актёров, фактически их эмиграции в Латвию, Литву, другие страны в последние месяцы?

— Тут пока сложно дать однозначный ответ.

Люди искусства — это особая порода людей. У них очень сильна эмоциональность, иррациональность, импульсивность и т. д. Это люди, которые живут не столько разумом, сколько чувствами.

Лев Толстой говорил, что самый лучший человек — тот, что живёт своими мыслями и чужими чувствами, а худший — тот, кто живёт чужими мыслями и своими чувствами, и добавлял, что из этих четырёх типов складывается всё многообразие человеческой породы. Остальные два типа несложно сконструировать на основе этого текста.

Некоторые уехали, потому что испугались, при этом непонятно чего. Но они никак не высказались о том, что произошло после 24 февраля. Другие наговорили всяких глупостей и потом явно пожалели об этом. Третьи — продолжают активно выступать с негативными оценками всего, что делается в России.

Пройдёт время, и всё встанет на свои места. Кто-то извинится и вернётся, кто-то останется на чужбине и будет благополучно забыт на Родине. Всё это уже бывало в нашей истории.

— Никас Степанович, вы написали несколько замечательных автобиографических книг. Планируете ли продолжать? В одном интервью вы как-то сказали, что мечтаете проиллюстрировать книги любимых писателей — Гоголя, Булгакова. Удалось?

— Гоголя ещё пока не получается, а что касается Булгакова, то сейчас над этим как раз работаю. Владимир Стеклов делает спектакль "Мастер и Маргарита", я рисую эскизы к спектаклю.

Недавно проиллюстрировал "Азбуку для умных детей", мечтаю сделать иллюстрации к Библии, но это серьёзная тема. Я пока только планирую приступить, надо внимательно перечитать, я Библию не так хорошо знаю, чтобы работать над иллюстрациями.

По поводу новой автобиографической книги, буквально на днях у меня был журналист, который хочет написать новую книгу с моих слов, а потом я уже буду её корректировать. В моей интенсивной жизни всегда происходит много событий, поэтому есть, о чём рассказать, мне кажется, это будет интересно читателям.

— А какие у вас ближайшие выставки, где можно посмотреть ваши работы?

— Сейчас по России выставки идут

в Анапе,

Арзамасе,

Ханты-Мансийске,

в Ставрополе.

В Тульской области, в Богородицке, идёт выставка. Я, к сожалению, не смог туда приехать на открытие, не успел. В столице мои выставки были давно, года два или три назад.

Тем для экспозиций хватает:

портреты наших современников, интересных людей,

работы в жанре символизма,

полотна в стиле "Dream Vision", который я создал.

Мне бы очень хотелось устроить свою выставку к празднику города, есть целая серия картин исторической Москвы: тихие московские дворики, старые улочки. Но если сейчас устраивать выставку без рекламы, то придет 20-30 человек, а хочется, чтобы пришло много людей. Художник пишет картины для народа…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.