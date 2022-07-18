Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде

Вот уже более трёх месяцев российскую общественность волнует судьба Московского драматического театра "Сфера". Дело в том, что Департамент культуры города Москвы без предупреждения, без консультаций 29 марта 2022 года издал приказ о присоединении театра "Сфера" к Московскому театру "Эрмитаж".

Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Викторович Коршунов неоднократно обращался в Департамент культуры с просьбой объяснить суть происходящего. От лица общественности были написаны тысячи писем, обращений. Но вопрос: "Зачем подвергается реорганизации успешный театр, который пользуется любовью зрителей", до сих пор остается открытым…

Народный артист РФ, театральный режиссёр, педагог, профессор ВТУ им. М. С. Щепкина, главный режиссёр Московского драматического театра "Сфера" Александр Викторович Коршунов рассказывает о возникшей ситуации.

— Александр Викторович, как же так? Почему это происходит?

— К сожалению, я так и не получил серьёзного ответа на эти вопросы. В официальных разъяснениях это звучит так: "В целях повышения эффективности и рационального использования кадровых и материальных ресурсов". Но это, как говорится, "слова, слова, слова…"

— О несовместимости двух совершенно разных театров уже пишут и говорят на всех Интернет-ресурсах.

— Да, это так. Отклик общественности, СМИ, зрителей, депутатов огромный. Я, в принципе, считаю процесс объединения театров неверным, не созидательным, а разрушительным.

"Больше поэтов хороших и разных", — писал Маяковский. То же самое и о театрах можно сказать. А наш случай, быть может, самый противоестественный и абсурдный.

Наш театр "Сфера" — абсолютно уникальный по форме и способу существования, совершенно успешный по всем статьям, живущий и работающий в своём Доме с эксклюзивной архитектурой сценической площадки, не просто объединяется, а присоединяется к театру "Эрмитаж", исповедующему совершенно другую театральную эстетику, работающему и зарабатывающему, честно говоря, порядком меньше нашего и живущему который год во временном помещении на Новом Арбате, т. е. в нынешний момент — "бездомному"! Почему? Зачем? Нет ответа…

И вот, 10 июня нас лишили юридического лица, мы перестали существовать, как самостоятельная юридическая единица. Пошёл мучительный процесс насильственного сращивания двух абсолютно разнородных организмов…

К несчастью, люди, принимающие такие судьбоносные для театральной культуры решения, очень редко ходят в театр. А в театре "Сфера" они не были ни разу, сколько бы мы их не приглашали.

И за эти три с половиной месяца московские чиновники не прислушались ни к мнению коллектива, ни к мнению тысяч москвичей — наших зрителей, направивших лавину писем, отзывов и обращений во все инстанции, ни к мнению критиков, журналистов, театральной общественности.

Не прислушались они и к мнению депутатов Государственной Думы Николая Петровича Бурляева, Нины Александровны Останиной, Дмитрия Анатольевича Певцова, целому ряду народных избранников, которые поддерживали и поддерживают нас.

В защиту театра выступал Председатель партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Михайлович Миронов… Нельзя игнорировать мнение, голос народа. Ведь мы защищаем не только наш театр, мы хотим защитить российскую театральную культуру от разрушения. Ведь подобные действия театральных чиновников, в конце концов, противоречат смыслу Указов Президента о сохранении традиционных ценностей, духовности и культуры.

— И это очень странно, что к большому количеству возмущений и протестов общественности не хотят прислушаться… Ведь сегодня именно общественное мнение решает многие задачи.

— Это и странно и горько… Я бесконечно благодарен нашим зрителям, все мы до глубины души тронуты их откликам, их поддержкой. И количество писем и обращений и их содержание просто потрясают. Ведь это целые исповеди, личные истории, признания в любви к театру "Сфера"! Это даёт силы жить, трудиться, бороться и верить в то, что всё было и есть не зря!

— Как в этой ситуации защищены артисты? Может так получиться, что в связи со слиянием театров кто-то из них останется без работы?

— Жизнь покажет. Но мы очень этого боимся, тем более, что примеры других слияний и объединений театров показывают, как часто многие и актеры, и другие сотрудники, оказываются "за бортом".

Всем поначалу говорят, что всё сохранится, что никто не пострадает, но на деле это не так. А ведь это всё — живые люди, их творческие и человеческие судьбы.

У нас одна задача: сохранить наш театр "Сфера", а это значит, сохранить наш коллектив, наш репертуар и наш дом, нашу уникальную сцену.

— Как же вы сейчас работаете? Ваш зритель вас не покинул?

— Нет, что вы! У нас и раньше были полные залы, и сейчас аншлаги. И какой приём! И в течение всего спектакля, и в финале! Какое единое дыхание, и энергетическое поле сопереживания, и участие!

Ведь именно ради этого соучастия актёров и зрителей, подлинного душевного общения, 41 год назад великая женщина, народная артистка России Екатерина Ильинична Еланская создала этот театр! Это была её воплотившаяся мечта, дело её жизни — создать театр, в котором актёры и зрители не будут разделены сценической рамкой, а будут жить и взаимодействовать в единой СФЕРЕ — сфере контакта, душевного диалога, общения.

Поэтому так называется театр — "Сфера", поэтому особенный единственный в Москве театральный зал — круговой амфитеатр с центральной игровой площадкой и трансформируемыми зрительскими местами. Поэтому такой репертуар высокой литературной пробы: Островский, Чехов, Горький, Достоевский, Шукшин, Вампилов, Розов, Сент-Экзюпери…

Ведь только на основе глубокой драматургии может возникнуть и состояться то самое живое общение, разговор по душам, ради которого люди и идут в театр. И в нашем театре, в "Сфере", мы каждый день, на каждом спектакле стараемся добиться этого контакта. Зритель — наш собеседник, участник спектакля, а не сторонний наблюдатель, он здесь, он рядом, мы вместе, мы в единой сфере общения.

Эти три месяца, быть может, самые тяжёлые в жизни нашего театра или, по крайней мере, одни из самых тяжких. Но мы держимся, мы не дрогнули, мы работаем, и работаем очень хорошо.

В апреле приняли участие в фестивале "Волжские сезоны" в Самаре, где получили награду за лучший актёрский ансамбль со спектаклем "Затейник" В. Розова. В мае с успехом выпустили премьеру — детский спектакль "Незнайка и его друзья" Н. Носова. 9 мая ко Дню Победы подготовили и провели концерт "Я всё это в памяти сберегу…". Он прошел удивительно тепло и волнующе.

Продолжаем вести, не снижая темпа, весь объём необходимой просветительской и общественной работы. Выступаем в школах. Сбор от одного из наших спектаклей перечислили в Фонд помощи женщинам и детям, вынужденным переселенцам с территории Донбасса. Перевод денег был осуществлён с помощью Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".

С помощью Фонда "Гражданское содействие" "Сфера" принимает жителей ЛНР и ДНР на свои спектакли. После показов мы очень тепло общаемся с гостями, это общение дорогого стоит.

Помимо ежедневных спектаклей "Сфера" присоединилась к акции Министерства Обороны России "Лучшим воинам мира". Мы провели несколько творческих встреч с ранеными бойцами и командирами, проходящими лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. Мы пели песни, читали стихи, видели их глаза и улыбки и от души радовались, что смогли поддержать наших ребят, поднять их настроение. Готовы встречаться ещё и ещё, сколько потребуется.

В знак солидарности с народом Донбасса коллектив Московского драматического театра "Сфера" принял решение перевести сбор от спектакля "Маленький принц", показ которого состоится 27 июля 2022 г., в один из фондов помощи детям Донбасса.

Одним словом, театр "Сфера" живёт полнокровной жизнью и верит в светлое будущее.

Хотя, многое в нашей жизни и пугает, и настораживает. С конца мая мы живём как будто в осаде. С тыльной стороны вдоль всего нашего здания пролегла огромная канава, идут ремонтные работы.

Говорят, осенью предстоит демонтаж здания Щукинской сцены, которая расположена в 5 метрах от нас. Очень мы беспокоимся за наш Дом, как бы с ним чего не случилось…

31 июля у нас закрытие сезона, покажем премьерный спектакль "Без вины виноватые". Этот спектакль мы посвятили 40-летию театра "Сфера" и грядущему 200-летнему юбилею великого русского драматурга А. Н. Островского. И этим же спектаклем мы планируем открыть будущий сезон в сентябре. Открытие сезона должно состояться 3 сентября, и надеемся, что ничто не помешает. Приходите!

— Александр Викторович, последний вопрос: в детстве я посмотрела и навсегда запомнила фильм "Не могу сказать "прощай"", в котором Вы сыграли роль очень порядочного человека. Ваш герой, Василий, — надёжный и преданный друг. А что Вас роднит с этим человеком?

— Я очень рад, что вы помните этот фильм. Его часто показывают по телевидению, и, несмотря на то, что прошло много лет, порой, и сейчас зрители обращаются ко мне со словами: "А мы вас видели в фильме "Не могу сказать "прощай""! Вы там играли Василия…"

Картина эта очень светлая, человечная, добрая. У многих она вызывает близкие ассоциации и воспоминания их собственной жизни, похожих ситуаций, их горестей и радостей.

Это история о преодолении. О любви и дружбе, сострадании и ответственности, чувстве долга и преданности.

Именно эти качества помогают бороться с трудностями и не опускать руки. И я так же предан своему театру: не опускаю руки и считаю своим долгом защитить коллектив.

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