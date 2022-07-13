В Театре сатиры рассказали о планах на 99-й сезон

В Московском театре сатиры открыли продажи на 99-й сезон. В самом его начале театр представит две новые постановки — "Этот ребенок" и "Невольницы".

В конце сезона 2021/22 года Театр сатиры буквально поразил московскую публику двумя громкими премьерами. Сергей Землянский в конце апреля представил пластический спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" с Максимом Авериным в главной роли. Затем, в начале июня, вышла постановка Сергея Газарова "Дядя Жорж", основанная на двух пьесах Антона Чехова "Леший" и "Дядя Ваня".

"Сразу две постановки подобного масштаба стали возможны при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", выступившего в этом сезоне ключевым партнером нашего театра. Поддержка фонда позволяет воплощать в жизнь спектакли в различных жанрах и формах, экспериментировать с новыми направлениями. Поэтому мы очень надеемся, что Фонд будет поддерживать наши смелые начинания и в будущем сезоне", — рассказывает худрук Театра сатиры Сергей Газаров.

На новый, 99-й сезон в театре большие творческие планы. В работе много масштабных, оригинальных, ярких спектаклей, среди которых, как постановки по пьесам современных авторов, так и новое прочтение классических произведений.

Сезон откроется 6 сентября 2022 года оригинальной версией спектакля "Где мы?", подготовленной специально к 88-летию Президента театра Александра Ширвиндта. "Особенности показа мы пока держим в секрете, но уверяем вас, что это будет очень оригинально и очень смешно. Совершенно в духе Александра Анатольевича", — рассказали в пресс-службе Театра сатиры.

Затем на сцене "Чердак сатиры" 13 и 27 сентября зрители смогут увидеть постановку Никиты Кобелева "Этот ребенок". Пьеса французского драматурга Жоэля Помра создана в технике "вербатим", в которой драматургическую основу составляют диалоги обыкновенных людей. Все десять эпизодов узнаваемы, и вместе с тем одновременно абсурдны, ироничны и трагичны. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми. Она о тех фатальных ошибках, которые иногда непреднамеренно совершают взрослые. Это своеобразная энциклопедия родительских заблуждений. Рассказывает режиссер Никита Кобелев:

"В работе мне было важно подчеркнуть, что нравственная глухота по отношению друг к другу — это проблема не только "отцов и детей", но и серьезная общечеловеческая проблема сегодня. Поэтому в зале обязательно найдется зритель, который уверенно скажет: это про меня".

В конце октября 2022 года на Основной сцене Театра сатиры Михаил Мокеев представит спектакль "Невольницы". В основу постановки легла пьеса Александра Островского, которая несправедливо редко ставилась на театральных подмостках. Жанр спектакля, как и произведения, — комедия, но комедия не совсем обычная. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные интригующие сюжетные повороты. Полностью сохраняя авторский текст Островского, Михаил Мокеев стремится к современному, острому, яркому воплощению сюжета на сцене. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения - это зонги: музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.

"Мы стараемся честно рассказывать эту историю, восхищаемся мастерством драматурга и его умением мыслить сценическими категориями: ведь Островский не писал про жизнь, он писал про театр. Я не "наваливаюсь" на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, "расщепить" материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы. Надеюсь, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей". — рассказывает о своей будущей премьере Михаил Мокеев.

В дальнейших планах Театра сатиры — "Женитьба" Николая Гоголя от режиссера Филиппа Гуревича, постановка о Ван Гоге в интерпретации Сергея Землянского и, конечно, работы худрука Сергея Газарова: "Весталка" о Великой Отечественной войне глазами женщин, а также "Собачье сердце" с участием Федора Лаврова и Алексея Гуськова.