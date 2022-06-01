Елена Санаева. Для меня люди, вынесшие войну на своем хребте, святы

2022 год для актрисы Елены Санаевой богат на замечательные события. Осенью её ждет грандиозный юбилей — 80 лет! А весной за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства она была награждена званием Народной артистки Российской Федерации.

Заслуженная, народная и всеми любимая актриса полна творческих планов, сил, энергии, замыслов. Елена Всеволодовна занята в спектаклях на сцене театра "Школы современной пьесы", а также участвует в разных телепередачах и пишет автобиографическую книгу, презентация которой должна состояться ближе к юбилею.

Сегодня увидеть в главной роли талантливую актрису можно в спектакле "Фаина. Эшелон". В 2020 году за исполнение этой роли Елена Санаева получила Премию центрального федерального округа в области литературы и искусства, номинация "Театральное искусство". В 2021 году спектакль получил премию "Гвоздь сезона" за лучшую постановку.

Во время спектакля актриса рассказывает зрителям историю жизни одной простой женщины по имени Фаина. Это мама режиссера Иосифа Райхельгауза, которая пережила войну и умерла в 92 года уже в мирное время. Фаина Иосифовна прожила большую жизнь, но она так и не смогла забыть ту страшную историю, когда во время артобстрела погибли её родители. В восемьдесят лет Фаина Иосифовна написала книгу "О том, что… помню… прошло… тревожит". В ней она рассказывает о военных событиях, которые пережила, а потом о мирной жизни в послевоенной Одессе. Самые драматические эпизоды из этой книги легли в основу спектакля.

Начинается спектакль очень просто, Елена Санаева готовит борщ и рассказывает: "Началась война. Родители погрузили нас с сестрой Броней на подводу, и мы выехали из родной деревни. По дороге одна туфля слетела, но я видела в каком состоянии отец, и не посмела ему об этом сказать. Так и поехала с голой ногой. Мама всю дорогу, чтобы нас как-то утешить, читала стихи Пушкина. Отец всё время останавливал подводу, спрашивал незнакомых людей, хотел узнать хоть какую-нибудь весточку с фронта о старшем сыне.

Дорога была очень долгой. Недалеко от станции нам предложили отдать лошадь для армии, а самим поехать эшелоном. Ну, мы и обрадовались. Нас вместе с вещами погрузили на открытую платформу, и мы поехали. Ехали примерно час. Вдруг эшелон остановился, никто ничего не понял. Неожиданно над нашими головами появились немецкие самолёты. Люди в ужасе начали выскакивать с платформы. Папа тоже спрыгнул, снял Броню, маму, потом меня. Все куда-то побежали, всюду слышались крики, плач. А немецкие лётчики увидели, что люди в страшной панике покидают поезд, и начали строчить из пулемёта. Мы с сестрой закопались в землю и даже боялись дышать. А фашисты решили, что они всех поубивали, и улетели.

Подняв голову, я увидела страшную картину: в живых почти никого не было. Родителей, мы нашли не сразу — мы с Бронечкой подбегали к каждому лежащему на земле, пока не узнали в убитой женщине с оторванными ногами нашу маму, а рядом лежал мертвый отец.

С этого момента я себя не помню. Потеряла сознание на несколько часов, а когда пришла в себя, то увидела на этом страшном месте огромную братскую могилу.

Когда хоронили людей, набежали мародеры и стали таскать вещи убитых. К нашему мёртвому отцу подошёл человек, вытащил из пиджака деньги и документы. Броня ему закричала: "Что вы делаете?" Он ответил: "Не волнуйся девочка, война закончится, тебе деньги отдадут… И этим эшелоном, совершенно осиротившие, мы с сестрой поехали куда глаза глядят, навсегда оставив в памяти станцию Нескучную, недалеко от Армавира…"

Елена Санаева во время рассказа большим ножом мелко и аккуратно режет свёклу соломкой, трёт на тёрке морковь. На электрической плитке кипит кастрюля с водой. Героиня готовит борщ для зрителей, и вспоминает, вспоминает.

Зрители сидят рядом, слушают, боясь пропустить каждое слово. Фаина — Елена Санаева — говорит очень спокойно, помешивая в кастрюле бульон, уменьшая огонь на старой плитке, припоминает какие-то детали. Потом начинает рассуждать о зажарке: бульон будет вкуснее и наваристее, если фасоль замочить с ночи. Фасоль может быть белая или красная.

Перед глазами зрителей на большом экране проплывают военные кадры, на двух мониторах по обе стороны зала идет специально смонтированное для спектакля видео — нарезка кадров двухсерийного фильма "Эшелон", который режиссер Райхельгауз снял в 1988 году. Где-то там вдалеке мерцает огонек свечи, и слышится тихое пение женщины. Это убитая мама героини, которая навсегда осталась в памяти девочки красивой и молодой. Мама никогда не постареет, она всю жизнь будет приходить во сне к своей дочери, красавицей, не знающей горя, весёлой, стройной, лёгкой словно весенний ветерок…

Детское горе очень сложно описать. Среди зрителей едва ли найдется пара человек, кто бы потерял своих родителей маленькими. Слава Богу, сегодня мы живем спокойно, сытно, стабильно, и поэтому слова Фаины звучат как страшная, далекая сказка.

"Многим жителям украинских деревень, — продолжает Фаина, — при немцах было хорошо. Полицаи-бендеровцы встретили фашистов с хлебом и солью, расстреляли еврейские семьи вместе с маленькими детьми и зажили спокойно. Одному мужчине даже пришлось закопать во рве своих детей, рождённых от еврейской женщины. Они еще живые долго шевелились под землей. Мужчина стоял, смотрел и говорил: "Сейчас, сейчас я к вам приду…" На него в это время смотрели деревенские и молчали. А когда пришли русские солдаты, они были страшно расстроены. При немцах было намного лучше".

А вот эти воспоминания уже напоминают сегодняшние события… От того и пьеса "острая". Она не про прошлое, она про современность. Полицаи приветствующие фашистский режим — это не далекие годы войны, это уже реальность и совсем рядом…

"В судьбе этой женщины, как в капле воды, отражена судьба всей нашей страны", — говорит о своей героине Елена Всеволодовна, — "Поэтому очень важно без всякого пафоса рассказать о войне. То, что я и пытаюсь сделать во время спектакля. Для меня самой важно донести смысл происходящего, остаться в границе и соблюсти чувство меры.

Сама фактура такова, что раскрашивать ничего не надо. Просто надо говорить со зрителем, и я вижу, как молодые, которые пришли на спектакль — плачут.

Парады Победы — это хорошо. Но, когда молодежь видит, как открывается настоящая правда о войне, — это самое главное.

Я застала то время, когда ветеранов стало слушать невозможно, потому что мало кто из них обладал талантом рассказать хорошо. Из тех театральных драматургов, которых я знала, они прошли войну, но никогда о ней ничего не рассказывали. Слишком тяжело и страшно. Поэтому для меня люди, вынесшие войну на своем хребте, святы. Как свята и Фаина…"

Актрисе играть этот спектакль непросто. Внекоторых местах она сама с трудом сдерживает слёзы: слишком глубоко приходится погружаться в воспоминания, слишком близко к сердцу принимается судьба своей Фаины.

Но всё заканчивается хорошо. И находит наша девочка своё счастье и встречается в её судьбе прекрасный парень. Он прошёл всю войну, дошёл до Берлина, расписался на Рейхстаге. С ним наша Фанечка создаст счастливую судьбу и родит детей. Этот герой, прошедший войну, станет отцом режиссера Иосифа Райхельгауза.

Большая семья, родные оставшиеся в живых, друзья, соседи — рассказ этой женщины хочется слушать ещё и ещё, настолько всё просто, искренне, без прикрас. Огромная удача в том, что главную героиню спектакля играет актриса Елена Санаева. Её и Фаину роднит внутренняя чистота и простодушие, ей верится безоговорочно. Никто кроме Санаевой лучше эту роль не сыграет!

Елена Всеволодовна может играть в любом жанре. Зритель видел её в самых разноплановых ролях: острохарактерных, сатирических, психологических. Она сыграла более сорока ролей, как в кино, так и в театре. Определенно можно сказать одно: сила этой актрисы именно в её простоте. Чем прямодушнее и скромнее образ, тем выразительнее и ярче раскрывается талант. Такое дано только гениальным актерам.

Хочется пожелать любимой актрисе не останавливаться на достигнутом и не ставить себе ни возрастных, ни профессиональных преград. И радовать зрителя новыми ролями.

Поздравляем Елену Всеволодовну с присвоением звания народной артистки и с нетерпением ждем новых работ!